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全世界待望の『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』、U-NEXT独占配信記念！ 「世界基準の有機ELテレビで世界の話題作を楽しもう」キャンペーンを2022年9月20日（火）まで実施
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ 本社：東京都中央区）は、全世界待望の作品『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』がU-NEXTで独占配信されたのを記念し、『「世界基準の有機ELテレビで世界の話題作を楽しもう」キャンペーン』、を本日2022年9月5日（月）から9月20日（火）まで実施します。
LGは、有機ELテレビ9年連続世界No.1ブランド※であり、2022年の最新有機ELテレビでは、全モデルがDolby Vision®とDolby Atmos®の4K配信に対応しています。さらに、ピクセル自発光制御で深みのある黒、鮮明なコントラストを再現。AI対応映像エンジンによって、明るさと美しさも向上し、まるで映像の中に入り込んだかのような没入感を味わえることで、話題の作品の魅力も存分に引き出すことができます。
今回のキャンペーンでは、LG公式LINEアカウントの友達登録をし、トーク内メニューの専用フォームから応募するだけで、抽選で「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」のオリジナルグッズや有機ELテレビ「OLED55C2PJA」などが当たるお得なキャンペーンです。詳細はキャンペーンページにて公開します。
※この評価は有機ELテレビ出荷台数に関しての内容です。Omdia・TV Sets (Emerging Technologies)Market Tracker調べ(2013年~2021年)に依拠しております。
－ キャンペーン概要 －
|■応募期間：
|2022年9月5日（月）～9月20日（火）23:59まで
|■応募方法：
|LG公式LINEアカウント（@lg_jp_support）の友達登録をし、トーク内メニューの応募フォームにご登録
※キャンペーン規約を必ずご確認ください。応募者は同意したものとみなします。
※応募が完了された方には、後日LGから、お得な情報満載のメールマガジンやLINEメッセージを配信予定です。
本応募には、その受信にご同意いただくことが必要となります。
|■賞品：
|＜A賞＞「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」クリアファイル（10名様）
＜B賞＞「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」ポスター（10名様）
＜C賞＞「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」デザイン U-NEXTカード（10名様）
※90日間見放題、U-NEXT新規会員様のみ有効なカードとなります。
既存のU-NEXT会員様には90日間見放題となりませんので、ご了承ください。
＜特別賞＞42インチ4K有機ELテレビ「OLED42C2PJA」（1名様）
55インチ4K有機ELテレビ「OLED55C2PJA」（1名様）
■「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」とは
ジョージ･R･R・マーティンの小説『炎と血』を､壮大なスケール感で映像化｡
『ゲーム・オブ・スローンズ』から200年前を舞台に、ドラゴンを操るターガリエン家の物語が描かれます。全米では第１話の視聴者数は2000万人を超え、全米やヨーロッパなどでHBO史上最多記録を樹立。世界的な大ヒットを受けて早くもシーズン2が決定した大人気ドラマです。
※本仕様は予告なく変更される場合があります
※画像はすべてイメージです
※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|URL：
|https://www.lg.com/jp
|設立：
|1981年1月
|代表者：
|代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）
|事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開
【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】
衣類リフレッシュ機等
【ホーム・エンターテインメント】
テレビ、ブルーレイプレイヤー等
【ビジネス・ソリューションズ】
モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等
【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】
車載用機器等
■LGエレクトロニクスについて
LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。
2021年の世界売上高は約630億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4事業を展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、サービスロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodsな毎日を提案し続けています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 広報担当：阿部
Email: pr.jp@lge.com
https://www.lg.com/content/lge/jp/ja/about-lg/press-and-media/20220905-house-of-the-dragon-with-lgtv.html isCopied
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