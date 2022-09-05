全世界待望の『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』、U-NEXT独占配信記念！　「世界基準の有機ELテレビで世界の話題作を楽しもう」キャンペーンを2022年9月20日（火）まで実施

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ 本社：東京都中央区）は、全世界待望の作品『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』がU-NEXTで独占配信されたのを記念し、『「世界基準の有機ELテレビで世界の話題作を楽しもう」キャンペーン』、を本日2022年9月5日（月）から9月20日（火）まで実施します。

LGは、有機ELテレビ9年連続世界No.1ブランド※であり、2022年の最新有機ELテレビでは、全モデルがDolby Vision®とDolby Atmos®の4K配信に対応しています。さらに、ピクセル自発光制御で深みのある黒、鮮明なコントラストを再現。AI対応映像エンジンによって、明るさと美しさも向上し、まるで映像の中に入り込んだかのような没入感を味わえることで、話題の作品の魅力も存分に引き出すことができます。

今回のキャンペーンでは、LG公式LINEアカウントの友達登録をし、トーク内メニューの専用フォームから応募するだけで、抽選で「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」のオリジナルグッズや有機ELテレビ「OLED55C2PJA」などが当たるお得なキャンペーンです。詳細はキャンペーンページにて公開します。

※この評価は有機ELテレビ出荷台数に関しての内容です。Omdia・TV Sets (Emerging Technologies)Market Tracker調べ(2013年~2021年)に依拠しております。

－ キャンペーン概要 －

■「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」とは

ジョージ･R･R・マーティンの小説『炎と血』を､壮大なスケール感で映像化｡

『ゲーム・オブ・スローンズ』から200年前を舞台に、ドラゴンを操るターガリエン家の物語が描かれます。全米では第１話の視聴者数は2000万人を超え、全米やヨーロッパなどでHBO史上最多記録を樹立。世界的な大ヒットを受けて早くもシーズン2が決定した大人気ドラマです。

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】

衣類リフレッシュ機等

【ホーム・エンターテインメント】

テレビ、ブルーレイプレイヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】

モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】

車載用機器等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。

2021年の世界売上高は約630億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4事業を展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、サービスロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodsな毎日を提案し続けています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。