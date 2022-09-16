We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
最新モバイルノートパソコンを対象に、最大20,000円キャッシュバック！『秋のキャッシュバックキャンペーン』を本日9月16日（金）より開始
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、本日2022年9月16日（金）より、モバイルノートパソコン「LG gram」もしくは「LG UltraPC」の2022年最新モデルをご購入いただいた方を対象とした、『秋のキャッシュバックキャンペーン』を実施します。
本キャンペーンでは、ビジネスシーンはもちろん、行楽シーズンでお出かけをしたり、芸術に触れる機会も多い秋の季節に、仕事や学業のパートナーとして、当社が展開するモバイルノートパソコンを迎えてほしいという思いを込めて実施します。
対象製品は、見やすい大画面と軽量、長時間、頑丈さ、高性能すべてを兼ね備えたニューノーマル時代に最適な「LG gram」と、AMD Ryzen™ プロセッサーを搭載し、ハイパフォーマンスかつ手に取りやすい価格帯を実現した「LG Ultra PC」の2シリーズ。どちらかを11月13日（日）までにご購入のうえ、LG公式サイトでの会員登録後、キャンペーンページの応募フォームに必要事項を入力してご応募いただくと、10,000円をキャッシュバック。さらに、“前進しつづける人”を応援する「LG gram」の公式コミュニティ「Hustle Hub by LG gram」にご入会の上、「#LGgram #LGUltraPC #HustleHub」のハッシュタグをつけてSNS投稿をするか、もしくは、LG公式サイトの製品ページまたは購入したECサイトにレビュー投稿をしていただき、キャンペーンページからご応募いただくと、追加で10,000円をキャッシュバックします。
詳細は、キャンペーンページをご覧ください。
－ キャンペーン概要 －
|■購入対象期間：
|2022年9月16日（金）～11月13日（日）23：59まで
|■応募期間：
|2022年9月22日（木）～11月30日（水）23：59まで
|■対象製品：
|LG gram「14Z90Q」、「16Z90Q」、「17Z90Q」シリーズ
LG UltraPC「14U70Q」「16U70Q」シリーズ
■応募方法：
日本国内のLG指定お取引先にて、対象製品をご購入の上、LG公式サイトでの会員登録後に、キャンペーンページの応募フォームに必要事項を入力してご応募いただくと、10,000円をキャッシュバック。
さらに、「LG gram」の公式コミュニティ「Hustle Hub by LG gram」（Facebookグループhttps://www.facebook.com/groups/gramhustlehub.jp）にご入会の上、「#LGgram #LGUltraPC #HustleHub」のハッシュタグをつけてSNS投稿をするか、もしくは、LG公式サイトの製品ページまたは購入したECサイトにレビュー投稿をしていただき、キャンペーンページからご応募いただくと、追加で10,000円をキャッシュバックします。
※本仕様は予告なく変更される場合があります
※画像はすべてイメージです
※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|URL：
|https://www.lg.com/jp
|設立：
|1981年1月
|代表者：
|代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）
|事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開
【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】
衣類リフレッシュ機等
【ホーム・エンターテインメント】
テレビ、ブルーレイプレイヤー等
【ビジネス・ソリューションズ】
モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等
【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】
車載用機器等
■LGエレクトロニクスについて
LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。
2021年の世界売上高は約630億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4事業を展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、サービスロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodsな毎日を提案し続けています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 広報担当：阿部
Email: pr.jp@lge.com
https://www.lg.com/content/lge/jp/ja/about-lg/press-and-media/20220916-lg-gram-cashback-autumn-campaign.html isCopied
paste