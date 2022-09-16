最新モバイルノートパソコンを対象に、最大20,000円キャッシュバック！『秋のキャッシュバックキャンペーン』を本日9月16日（金）より開始

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、本日2022年9月16日（金）より、モバイルノートパソコン「LG gram」もしくは「LG UltraPC」の2022年最新モデルをご購入いただいた方を対象とした、『秋のキャッシュバックキャンペーン』を実施します。

本キャンペーンでは、ビジネスシーンはもちろん、行楽シーズンでお出かけをしたり、芸術に触れる機会も多い秋の季節に、仕事や学業のパートナーとして、当社が展開するモバイルノートパソコンを迎えてほしいという思いを込めて実施します。

対象製品は、見やすい大画面と軽量、長時間、頑丈さ、高性能すべてを兼ね備えたニューノーマル時代に最適な「LG gram」と、AMD Ryzen™ プロセッサーを搭載し、ハイパフォーマンスかつ手に取りやすい価格帯を実現した「LG Ultra PC」の2シリーズ。どちらかを11月13日（日）までにご購入のうえ、LG公式サイトでの会員登録後、キャンペーンページの応募フォームに必要事項を入力してご応募いただくと、10,000円をキャッシュバック。さらに、“前進しつづける人”を応援する「LG gram」の公式コミュニティ「Hustle Hub by LG gram」にご入会の上、「#LGgram #LGUltraPC #HustleHub」のハッシュタグをつけてSNS投稿をするか、もしくは、LG公式サイトの製品ページまたは購入したECサイトにレビュー投稿をしていただき、キャンペーンページからご応募いただくと、追加で10,000円をキャッシュバックします。

詳細は、キャンペーンページをご覧ください。

－ キャンペーン概要 －

■購入対象期間： 2022年9月16日（金）～11月13日（日）23：59まで



■応募期間： 2022年9月22日（木）～11月30日（水）23：59まで



■対象製品： LG gram「14Z90Q」、「16Z90Q」、「17Z90Q」シリーズ

LG UltraPC「14U70Q」「16U70Q」シリーズ

■応募方法：

日本国内のLG指定お取引先にて、対象製品をご購入の上、LG公式サイトでの会員登録後に、キャンペーンページの応募フォームに必要事項を入力してご応募いただくと、10,000円をキャッシュバック。

さらに、「LG gram」の公式コミュニティ「Hustle Hub by LG gram」（Facebookグループhttps://www.facebook.com/groups/gramhustlehub.jp）にご入会の上、「#LGgram #LGUltraPC #HustleHub」のハッシュタグをつけてSNS投稿をするか、もしくは、LG公式サイトの製品ページまたは購入したECサイトにレビュー投稿をしていただき、キャンペーンページからご応募いただくと、追加で10,000円をキャッシュバックします。

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】

衣類リフレッシュ機等

【ホーム・エンターテインメント】

テレビ、ブルーレイプレイヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】

モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】

車載用機器等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。

2021年の世界売上高は約630億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4事業を展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、サービスロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodsな毎日を提案し続けています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。