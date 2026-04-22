LG PuriCare™ AeroHit 空気清浄機(イオナイザー付)

*1試験方法：1㎥の密閉した試験空間で日本電機工業会 自主基準( JEM1467 附属書 B「脱臭性能試験」)の性能評価試験にて実施。臭気成分：①ペット臭・生ごみ臭を想定したアンモニア、②体臭・タバコ臭を想定した酢酸と③アセトアルデヒド。ターボモードで実施。試験結果：ペット臭99%、生ごみ臭99%、体臭92%、タバコ臭92%、アセトアルデヒド96%（30分後の除去結果）。 試験機関：暮らしの科学研究所株式会社 。 試験報告書：LSRL-21020-I039 。 認証日付：2025年2月26日。脱臭効果は周囲環境（温度・湿度）、運転時間、フィルターの使用期間・劣化状況、臭気によって異なります。密閉した試験空間での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

*2試験方法：6㎥の密閉した試験空間で本機から20㎝の距離で猫の被毛200mgを20分かけてトレイから落とし、フィルターに付着した猫の被毛との差分を算出。試験対象：猫の被毛。ターボモードで実施。試験結果：本製品に捕集された猫の毛 回収率 94.7%。試験機関：Environmental Allergens Info and Care, Inc. 。 試験報告書：CR251501J。 認証日付：2025年2月19日。試験機関での効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。 本製品は空気清浄機能である空気循環と集塵機能によって被毛を集塵しますが、床に落ちた被毛は集塵しません。

*3試験方法：29.97㎥の密閉した試験空間で①ハウスダスト(ネコ)粗粗抽出液 ②ハウスダスト(イヌ)粗粗抽出液を噴霧し空気中に浮遊させ、アレル物質をELISA法で測定。 ターボモードで実施。試験結果：約20分で99.9％抑制。試験機関：Environmental Allergens Info and Care, Inc. 。 ①試験報告書：CR251504J。 認証日付：2025年3月3日。②試験報告書：CR251505J。 認証日付：2025年3月5日。 試験機関での効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。

*4試験方法：29.97㎥の密閉した試験空間でスギ花粉抽出液をミスト化して噴霧し空気中に浮遊させ、アレル物質をELISA法で測定。ターボモードで実施。 試験結果：約30分で99.6％抑制。試験機関：Environmental Allergens Info and Care, Inc. 。 試験報告書：CR251502J。 認証日付：2025年3月4日。試験機関での効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。

*5試験方法：29.97㎥の密閉した試験空間でダニ粗抽出液10mlをミスト化して噴霧し空気中に浮遊させ、アレル物質をELISA法で測定。ターボモードで実施。 試験結果：約20分で99.8％低減。試験機関：Environmental Allergens Info and Care, Inc。試験報告書：CR251503J。認証日付：2025年3月4日。試験機関での効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。

*6試験方法: 25㎥（約6畳）の密閉した試験空間で日本電機工業会 自主基準( JEM1467 附属書 C 「集塵性能試験」)の性能評価試験にて実施。試験対象：タバコのほこり。ターボモードで実施。試験結果：約34分で99％抑制。試験機関：暮らしの科学研究所株式会社。試験報告書：LSRL-21010-I039。認証日付：2025年2月26日。試験結果は、使用環境などによって異なる場合があります。