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LG PuriCare™ AeroHit 空気清浄機(イオナイザー付)

LG PuriCare™ AeroHit 空気清浄機(イオナイザー付)

AS357GW50
Front view of LG PuriCare™ AeroHit 空気清浄機(イオナイザー付) AS357GW50
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Close-up of all-in-one bag
close-up view of ports
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ポートのクローズアップ画像
ポートのクローズアップ画像
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Front view of LG PuriCare™ AeroHit 空気清浄機(イオナイザー付) AS357GW50
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主な機能

  • 汚れやニオイをキャッチする3層フィルター
  • 洗練されたスリムなデザイン
  • 360°全方位から汚れた空気を吸収
  • フィルター交換時期お知らせ
  • スマホアプリで操作
もっと見る
洗練されたスリムなデザイン 360°集塵 フィルター寿命お知らせスマホアプリで操作

見た目も、空気も、使い勝手も
スマートにこだわった1台。

LG空気清浄機がよりスリムなデザインに。旧モデルより省スペースで設置しやすくなりました。

洗練されたスリムなデザイン

360°集塵

360°集塵

フィルター寿命お知らせ

フィルター寿命お知らせ

スマホアプリで操作

スマホアプリで操作

洗練されたデザイン

スリムで
上質なデザイン

スリムなデザインで狭い空間にも設置しやすく、上質なデザインが高級で洗練された雰囲気を醸し出します。

従来のモデルに比べて設置しやすくなったLG空気清浄機のスリムなデザインを映し出す動画

コンパクトで
省スペース

狭い空間にもすっとなじむ、スリムデザイン

従来のモデルに比べて設置しやすくなったLG空気清浄機のスリムなデザインを映し出す動画

お部屋の空気を
まるごとキレイに

筒型の本体とフィルターで360°全方位から汚れた空気を吸引します。

従来のモデルに比べて設置しやすくなったLG空気清浄機のスリムなデザインを映し出す動画

*動画はイメージです。

ペットモード搭載

大切なペットや家族が過ごす空間を、もっとキレイに

ペットの気になるニオイ*¹、ペット由来のアレル物質*3を99%除去。
さらには空気中に舞うペットの抜け毛も94%キャッチ*2

気になるニオイも99％除去

ニオイをキャッチする光触媒( 脱臭 )フィルター搭載

光触媒( 脱臭 )フィルターにより、ペット特有のニオイ*¹を99％除去。
脱臭性能が落ちた場合、太陽光や蛍光灯などの光に充てると脱臭性能を復活させることができます。

従来のモデルに比べて設置しやすくなったLG空気清浄機のスリムなデザインを映し出す動画

3層フィルターで空気中のアレル物質やニオイを99%除去

取り外し可能なプレフィルター・HEPAフィルター・光触媒（脱臭）フィルターの3層フィルターでペットの気になるニオイ*¹ 、ペット由来のアレル物質*3、花粉*5を99％以上除去。

*すべてのホコリや花粉、アレル物質、ペット臭を除去できるものではありません。

室内のペット臭を99%除去*1、ペットの毛集塵を94%除去*2、ペット由来のアレル物質を99%除去*1、ダニアレル物質を99%除去*4、空気中の花粉を99%除去*5、室内の生ごみ臭を96%除去*1、アセトアルデヒドを96%除去*1、体臭とタバコ臭を92%除去*1、PM2.5にも対応*6

室内のペット臭を99%除去*1、ペットの毛集塵を94%除去*2、ペット由来のアレル物質を99%除去*1、ダニアレル物質を99%除去*4、空気中の花粉を99%除去*5、室内の生ごみ臭を96%除去*1、アセトアルデヒドを96%除去*1、体臭とタバコ臭を92%除去*1、PM2.5にも対応*6

*1試験方法：1㎥の密閉した試験空間で日本電機工業会　自主基準( JEM1467 附属書 B「脱臭性能試験」)の性能評価試験にて実施。臭気成分：①ペット臭・生ごみ臭を想定したアンモニア、②体臭・タバコ臭を想定した酢酸と③アセトアルデヒド。ターボモードで実施。試験結果：ペット臭99%、生ごみ臭99%、体臭92%、タバコ臭92%、アセトアルデヒド96%（30分後の除去結果）。 試験機関：暮らしの科学研究所株式会社 。 試験報告書：LSRL-21020-I039 。 認証日付：2025年2月26日。脱臭効果は周囲環境（温度・湿度）、運転時間、フィルターの使用期間・劣化状況、臭気によって異なります。密閉した試験空間での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

*2試験方法：6㎥の密閉した試験空間で本機から20㎝の距離で猫の被毛200mgを20分かけてトレイから落とし、フィルターに付着した猫の被毛との差分を算出。試験対象：猫の被毛。ターボモードで実施。試験結果：本製品に捕集された猫の毛 回収率 94.7%。試験機関：Environmental Allergens Info and Care, Inc. 。 試験報告書：CR251501J。 認証日付：2025年2月19日。試験機関での効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。　本製品は空気清浄機能である空気循環と集塵機能によって被毛を集塵しますが、床に落ちた被毛は集塵しません。

*3試験方法：29.97㎥の密閉した試験空間で①ハウスダスト(ネコ)粗粗抽出液 ②ハウスダスト(イヌ)粗粗抽出液を噴霧し空気中に浮遊させ、アレル物質をELISA法で測定。 ターボモードで実施。試験結果：約20分で99.9％抑制。試験機関：Environmental Allergens Info and Care, Inc. 。 ①試験報告書：CR251504J。 認証日付：2025年3月3日。②試験報告書：CR251505J。 認証日付：2025年3月5日。　　試験機関での効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。　

*4試験方法：29.97㎥の密閉した試験空間でスギ花粉抽出液をミスト化して噴霧し空気中に浮遊させ、アレル物質をELISA法で測定。ターボモードで実施。 試験結果：約30分で99.6％抑制。試験機関：Environmental Allergens Info and Care, Inc. 。 試験報告書：CR251502J。 認証日付：2025年3月4日。試験機関での効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。　

*5試験方法：29.97㎥の密閉した試験空間でダニ粗抽出液10mlをミスト化して噴霧し空気中に浮遊させ、アレル物質をELISA法で測定。ターボモードで実施。 試験結果：約20分で99.8％低減。試験機関：Environmental Allergens Info and Care, Inc。試験報告書：CR251503J。認証日付：2025年3月4日。試験機関での効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。

*6試験方法: 25㎥（約6畳）の密閉した試験空間で日本電機工業会　自主基準( JEM1467 附属書 C 「集塵性能試験」)の性能評価試験にて実施。試験対象：タバコのほこり。ターボモードで実施。試験結果：約34分で99％抑制。試験機関：暮らしの科学研究所株式会社。試験報告書：LSRL-21010-I039。認証日付：2025年2月26日。試験結果は、使用環境などによって異なる場合があります。

イオナイザー

空気をクリーンにする
イオナイザー機能搭載

イオンを発生させ、空気中の有害物質やニオイを分解。
従来のモデルに比べて設置しやすくなったLG空気清浄機のスリムなデザインを映し出す動画

能率的なLEDディスプレイのLG空気清浄機が、ステータスを直感的にわかりやすい形でユーザーに通知している動画。

操作しやすい
スマートディスプレイ

見やすくシンプルなディスプレイで、直感的に操作できます。

フィルター交換
お知らせ機能

ディスプレイでフィルター交換タイミングを確認できるので、交換のタイミングを逃しません。

スリープモード

木の葉がふれあう程度の音といわれる25dBで運転。

眠りを妨げられることなく、空気をキレイに。

 

LG ThinQ™アプリで外出先から操作

LG ThinQ™アプリを使えば、外出先からでも電源のOn/Off、お部屋の空気質のチェック、フィルターの使用状況も確認できます。

*画像と動画はイメージです。

FAQ

Q.

フィルターはどのように掃除すればいいですか？

A.

外側についているプレフィルターは、取り外して水洗いができます。

緑色のフィルターは間に溜まったホコリを掃除機で吸ってください。

お手入れ後のプレフィルターは完全に乾いてから装着ください。

Q.

HEPAフィルターとは何ですか？

A.

HEPAフィルターは、微細な粒子を99.97％以上除去する高性能フィルターです。

Q.

空気清浄機を置くのに最適な場所は？

A.

本製品は、360°全方位から空気をキレイにできるため、置き場所に困らないのも特長の一つですが、部屋の中央や空気の流れが良い場所に設置するのがおすすめです。

プリント

全てのスペック

仕様

  • カラー

    ピュアホワイト

  • 適用床面積(㎡)

    32

  • 適用床面積(畳)

    19

  • 運転音 (最大/最低,dB)

    53 / 25

  • 定格消費電力(W)

    35

  • 電源 (V/Hz)

    100-240V~ 50/60Hz

コンプライアンス

  • 発売月 (YYYY-MM)

    2025-03

  • 型名

    AS357GW50.AJP

サイズ & 重量

  • 製品寸法 - (幅×高さ×奥行) (mm)

    240 x 500 x 240

  • 梱包時の寸法 - (幅×高さ×奥行) (mm)

    307 x 566 x 309

  • 製品重量 (kg)

    4.2

  • 梱包時重量 (kg)

    5.7

  • 本体質量

    415

仕様

  • 360˚ 空気清浄

  • チャイルドロック

  • ファンモード/清浄ステップ

    5段階 (自動/弱/中/強/ターボ)

  • フィルタ交換アラーム

  • イオナイザー

  • 清浄モード/自動モード

  • センサー

    PM1.0センサー

  • スリープモード

  • 空気質インジケーターの色

    あり

フィルター

  • フィルタの構成

    3層フィルターx1個

スマート機能

  • タイマー機能

  • ThinQ(Wi-Fi)

レビュー

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