Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
はじめてでもあんしん。便利で楽しいスマートフォン、LG it

仕様

レビュー

サポート

はじめてでもあんしん。便利で楽しいスマートフォン、LG it

LGV36

はじめてでもあんしん。便利で楽しいスマートフォン、LG it

(3)
プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

MSM8917クアッドコア1.4GHz

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約72×145×8.0mm(最厚部8.4mm)

質量

約140g

カラー

モロッカンブルー / メタリックレッド / パールホワイト

OS

Android™ 8.1

バッテリー

2,500mAh

ディスプレイ

約5.0インチ IPS液晶

メモリ

ROM 32GB / RAM 3GB

外部メモリ

microSDXC™(最大400GB)

Bluetooth

Bluetooth® 4.2

カメラ有効画素数（外側）

約1300万画素（CMOS）

カメラ有効画素数（内側）

約500万画素（CMOS）

Wi-Fi

IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠

au ICカード種類

au Nano IC Card 04

通信速度

最大 受信150Mbps / 送信25Mbps ※

連続通話時間

約910分（VoLTE）

充電時間

約180分（共通ACアダプタ05（別売）使用時）

連続待受時間

約330時間（4G LTE / WiMAX 2+）

対応通信規格

「4G LTE」「WiMAX 2+」はスマートフォンの画面表示がいずれも「4G」となります。4G LTE / WiMAX 2+

カメラ関連機能

撮影サイズ(静止画)

最大4,160×3,120ドット

撮影サイズ(動画)

最大1,920×1,080ドット

通信事業者

au

その他機能

緊急速報メール

au世界サービス

Wi-Fiテザリング

○(最大接続台数：8台)

VoLTE

付属品

取扱説明書