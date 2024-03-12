はじめてでもあんしん。便利で楽しいスマートフォン、LG it

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
全てのスペック
主な仕様
-
CPU
-
MSM8917クアッドコア1.4GHz
-
サイズ（高さ×幅×厚さ）
-
約72×145×8.0mm(最厚部8.4mm)
-
質量
-
約140g
-
カラー
-
モロッカンブルー / メタリックレッド / パールホワイト
-
OS
-
Android™ 8.1
-
バッテリー
-
2,500mAh
-
ディスプレイ
-
約5.0インチ IPS液晶
-
メモリ
-
ROM 32GB / RAM 3GB
-
外部メモリ
-
microSDXC™(最大400GB)
-
Bluetooth
-
Bluetooth® 4.2
-
カメラ有効画素数（外側）
-
約1300万画素（CMOS）
-
カメラ有効画素数（内側）
-
約500万画素（CMOS）
-
Wi-Fi
-
IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠
-
au ICカード種類
-
au Nano IC Card 04
-
通信速度
-
最大 受信150Mbps / 送信25Mbps ※
-
連続通話時間
-
約910分（VoLTE）
-
充電時間
-
約180分（共通ACアダプタ05（別売）使用時）
-
連続待受時間
-
約330時間（4G LTE / WiMAX 2+）
-
対応通信規格
-
「4G LTE」「WiMAX 2+」はスマートフォンの画面表示がいずれも「4G」となります。4G LTE / WiMAX 2+
カメラ関連機能
-
撮影サイズ(静止画)
-
最大4,160×3,120ドット
-
撮影サイズ(動画)
-
最大1,920×1,080ドット
通信事業者
-
au
-
○
その他機能
-
緊急速報メール
-
○
-
au世界サービス
-
○
-
Wi-Fiテザリング
-
○(最大接続台数：8台)
-
VoLTE
-
○
付属品
-
取扱説明書
-
○
-
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
-
製品サポートFAQ
マニュアルダウンロード、トラブルシューティング、保証情報を検索する。
-
お買い物サポート
注文履歴・FAQ
-
修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
-
Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
-
お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
-
Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中