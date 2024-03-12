ポケットフォト smart mobile printer JAN:49-89027-005792

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全てのスペック
主な仕様
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本体カラー
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シルバー／白
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外形寸法（mm）
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W72.4×D120.9×H24.0
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重さ（g）
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212
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消費電力（最大出力）
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約34W
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消費電力（通常）
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約16W
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プリント
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最大25枚（フル充電時）
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起動時間
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約4秒（ボタン長押し）
接続方式
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接続
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Bluetooth
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ペアリング方式
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Bluetooth（Androidスマートフォン／iPhone対応）
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ワイヤレス接続
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Bluetooth2.1 + EDR
対応OS
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Android
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Android 2.2以上
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iOS
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iOS 5.1以上
バッテリー
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バッテリー種別
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リチウムポリマー/充電式バッテリー
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容量
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500mAh
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定格電圧
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7.4V
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充電用端子
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microUSBジャック（microUSB-USBタイプAオス）
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充電時間
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約1時間30分
付属品
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取扱説明書
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○
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クイックリファレンスガイド
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○
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USBケーブル
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○
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充電器
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○
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ポケットフォトペーパー（ZINKフォトペーパー）
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10枚
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製品サポートFAQ
マニュアルダウンロード、トラブルシューティング、保証情報を検索する。
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お買い物サポート
注文履歴・FAQ
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出張修理・宅配修理を承ります
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