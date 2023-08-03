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大画面でみやすく、ペン操作で使いやすい、新しいスマホ体験を。LG Q Stylus 801LG

仕様

レビュー

サポート

大画面でみやすく、ペン操作で使いやすい、新しいスマホ体験を。LG Q Stylus 801LG

801LG

大画面でみやすく、ペン操作で使いやすい、新しいスマホ体験を。LG Q Stylus 801LG

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プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

Qualcomm SDM450 オクタコア 1.8GHz

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約160×78×8.5mm

質量

約172g

カラー

ブルー / ラベンダー

OS

Android™ 8.1

バッテリー

約3,300mAh

ディスプレイ

約6.2インチ TFT液晶 FHD+(2,160×1,080)

メモリ

ROM 32GB / RAM 3GB

外部メモリ

microSDXC™(最大400GB)

最大速度

下り：最大202Mbps / 上り：最大37.5Mbps

Bluetooth

Bluetooth® 4.2

カメラ有効画素数（外側）

約1600万画素

カメラ有効画素数（内側）

約800万画素

Wi-Fi

IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠

VoLTE対応

SIMサイズ

nanoSIM

カメラ関連機能

静止画/手ブレ補正

動画/手ブレ補正

静止画/オートフォーカス

動画/オートフォーカス

外部接続

USB Type C

通信事業者

Y!mobile

その他機能

防水

IPX5 / IPX8 ※

防塵

IP6X ※

Wi-Fiテザリング

○(最大接続台数：8台)

ワンセグ

○ ※

生体認証

指紋認証

緊急速報メール