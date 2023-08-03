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LG X screen（J:COM MOBILE）

仕様

レビュー

サポート

LG X screen（J:COM MOBILE）

LGS02

LG X screen（J:COM MOBILE）

(2)
プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

1.2GHz クアッドコア

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約142.6×71.8×7.1mm

質量

約120g(※電池パック含む)

OS

Android™ 6.0.1

カラー

ネイビー

バッテリー

2,300mAh

ディスプレイ

メインディスプレイ:4.93インチ HD (1280×720) / サブディスプレイ:1.76インチ (520×80)

メモリ

ROM 16GB / RAM 2GB

外部メモリ

microSD™(最大200GB)

連続待受時間

140時間(サブディスプレイ ON) / 320時間(サブディスプレイ OFF)

連続通話時間

約600分（VoLTE）

カメラ有効画素数（外側）

約1300万画素

カメラ有効画素数（内側）

約800万画素

Bluetooth

Bluetooth® 4.1

Wi-Fi

IEEE802.11 b/g/n 準拠

VoLTE対応

○ ※

対応通信規格

「4G LTE」「WiMAX 2+」はスマートフォンの画面表示がいずれも「4G」となります。4G LTE

通信事業者

J:COM

周波数帯

2G(GSM)

850 MHz (B5) / 900 MHz (B8) / 1800 MHz (B3) / 1900 MHz (B2)

3G(W-CDMA)

2100 MHz (B1) / 850 MHz (B5)

4G(LTE)

2100MHz (B1) / 850 MHz (B26)