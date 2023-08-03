LG X screen（J:COM MOBILE）

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全てのスペック
主な仕様
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CPU
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1.2GHz クアッドコア
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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約142.6×71.8×7.1mm
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質量
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約120g(※電池パック含む)
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OS
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Android™ 6.0.1
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カラー
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ネイビー
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バッテリー
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2,300mAh
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ディスプレイ
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メインディスプレイ:4.93インチ HD (1280×720) / サブディスプレイ:1.76インチ (520×80)
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メモリ
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ROM 16GB / RAM 2GB
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外部メモリ
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microSD™(最大200GB)
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連続待受時間
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140時間(サブディスプレイ ON) / 320時間(サブディスプレイ OFF)
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連続通話時間
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約600分（VoLTE）
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カメラ有効画素数（外側）
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約1300万画素
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カメラ有効画素数（内側）
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約800万画素
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Bluetooth
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Bluetooth® 4.1
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Wi-Fi
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IEEE802.11 b/g/n 準拠
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VoLTE対応
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○ ※
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対応通信規格
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「4G LTE」「WiMAX 2+」はスマートフォンの画面表示がいずれも「4G」となります。4G LTE
通信事業者
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J:COM
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○
周波数帯
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2G(GSM)
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850 MHz (B5) / 900 MHz (B8) / 1800 MHz (B3) / 1900 MHz (B2)
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3G(W-CDMA)
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2100 MHz (B1) / 850 MHz (B5)
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4G(LTE)
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2100MHz (B1) / 850 MHz (B26)
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