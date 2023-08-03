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抜群のコストパフォーマンス、専用ペン付き大画面スマホ　LG Q Stylus

仕様

レビュー

サポート

抜群のコストパフォーマンス、専用ペン付き大画面スマホ　LG Q Stylus

LM-Q710XM

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(2)
プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

Qualcomm SDM450 オクタコア 1.8GHz

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約160×78×8.5mm

質量

約172g

カラー

モロッカンブルー / ラベンダー

OS

Android™ 8.1

メモリ

ROM 32GB / RAM 3GB

外部メモリ

microSDXC™(最大400GB)

Bluetooth

Bluetooth® 4.2

バッテリー

約3,300mAh

ディスプレイ

約6.2インチ TFT液晶 FHD+(2,160×1,080)

VoLTE対応

カメラ有効画素数（外側）

約1600万画素

カメラ有効画素数（内側）

約800万画素

SIMサイズ

nanoSIM

Wi-Fi

IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠

カメラ関連機能

静止画/手ブレ補正

動画/手ブレ補正

静止画/オートフォーカス

動画/オートフォーカス

外部接続

USB Type C

通信事業者

楽天モバイル

その他機能

防水

IPX5 / IPX8 ※

防塵

IP6X ※

緊急速報メール

Wi-Fiテザリング

○(最大接続台数：8台)

ワンセグ

○ ※

生体認証

指紋認証

周波数帯

2G(GSM)

850 MHz (B5) / 900 MHz (B8) / 1800 MHz (B3) / 1900 MHz (B2)

3G(W-CDMA)

2100 MHz (B1) / 1900 MHz (B2) / 1700 MHz (B4) / 900 MHz (B8)

4G(LTE)

2100MHz (B1) / 1900 MHz (B2) / 1800 MHz (B3) / 900 MHz (B8) / 700 MHz (B28) / 2600 MHz (B41)*TD-LTE