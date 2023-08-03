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Windows 11 Home/アマゾン限定/16.0インチ(IPS液晶 縦横比16:10)/第12世代インテル® Core™ i7/1199g/最大22時間駆動/メモリ 16GB SSD 1TB
※上記画像はイメージです。
パフォーマンスも快適に
インテル® Evo™プラットフォーム対応のLG gramは、Pコア4.7GHz/Eコア3.4GHz(最大)による快適なパフォーマンスによって、4K映像や高解像度の画像編集、フルHDのゲームなどを快適に楽しめます。
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LG Glance by Mirametrix®
離席時の自動画面ロック機能、画面を見ていないときには画面にぼかしを入れたり、背後に人がいるときは画面上に警告を表示するなどの豊富なセキュリティ対策と、ユーザーの目線が、パソコンからモニターに移動した際、目線の動きに合わせて作業中のアプリケーションやマウスポインターも自動でモニターに移動させる機能など、作業性を高める機能も搭載。
※記載されている駆動時間はJEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)による測定結果です。使用する環境、使用状況、周辺機器の接続状況等に応じて大きく変わります。
※画像はイメージです。実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます
*USB PD(Power Delivery)をサポートした機器との接続が必要です。*付属のアダプターを使用しない場合は、10W以上出力可能な充電機器が必要です。*Thunderboltケーブルは別売りです。
*MIL規格に基づいて、KOLAS Labsにて2020年10～12月実施の試験による。 衝撃・落下テスト：[衝撃]衝撃波形20G 11msecを6方向各3回 計18回 [運送時落下]高さ1220mmから26回(梱包時)/振動テスト：10～500Hzを3方向各1時間 計3時間/高温テスト：[動作時]32℃～49℃で72時間 [保管時]33℃～71℃で168時間/低温テスト：[動作時]-21℃で24時間 [保管時]-25℃で24時間/低圧(高度)テスト：[動作時、保管時] 高度4,572mで1時間/砂塵テスト：砂塵を風速8.9m/sで12時間/塩水噴霧テスト：塩水噴霧24時間、乾燥24時間実施後腐食検査 2回*データは試験の結果であり、同一の条件において、破損しないこと、故障しないことを保証するものではありません。
仕様
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サイズ
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16インチ
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プロセッサー
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インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー
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メモリ
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16GB(デュアルチャネル LPDDR5 5200MHz)
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SSD
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NVMe™ 1TB(PCIe4.0x4､空きスロット(M.2 2280)×1)
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重量[kg]
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1.199 (GM) / 1.285 (PM)
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解像度
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2560×1600(WQXGA)
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グラフィックアクセラレーター
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インテル® Iris® Xe グラフィックス
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色域(標準値)
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DCI-P3 99%
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オペレーティングシステム
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Windows 11 Home
全てのスペック
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付属品
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AC-DCアダプター、電源ケーブル、インストールガイド、保証書
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カードスロット
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microSD
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SSD
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NVMe™ 1TB(PCIe4.0x4､空きスロット(M.2 2280)×1)
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バッテリー容量
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80Wh
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ボタン
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電源ボタン(指紋認証非対応)
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冷却システム
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Mega cooling 4.0
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外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm] ※突起部組まず
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354.5×242.1×16.8
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梱包時外形寸法[mm]
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473×292×60
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梱包時重量[kg]
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2.25
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重量[kg]
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1.199 (GM) / 1.285 (PM)
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製品名
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LG gram
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発売
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2022年
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LED
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電源、DC-In、キャップロック、Webカメラ
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ACアダプタ
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65W
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ACアダプター種類
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USB Type-C™
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オーディオ
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HDオーディオ(DTS:X Ultra対応)
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内蔵スピーカー
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1.5W+1.5W(ステレオ)
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筐体素材
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マグネシウム、PC-ABS
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本体カラー
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ブラック
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グラフィックアクセラレーター
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インテル® Iris® Xe グラフィックス
-
メモリ
-
16GB(デュアルチャネル LPDDR5 5200MHz)
-
オペレーティングシステム
-
Windows 11 Home
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プロセッサー
-
インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー
-
Bluetooth®
-
Bluetooth® 5.1
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ウェブカメラ
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フルHD(1080p)ウェブカメラ(顔認証機能)+デュアルマイク
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Wi-Fi
-
Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応)
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TPM
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fTPM
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セキュアモード
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○
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ケンジントンロック
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○
-
SSDセキュリティ
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○
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輝度(標準値)
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350cd/㎡
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色域(標準値)
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DCI-P3 99%
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コントラスト比(標準値)
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1,200:1
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Panel Multi
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LGD
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パネルタイプ
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IPS
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表面処理
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アンチグレア
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アスペクト比(水平:垂直)
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16:10
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解像度
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2560×1600(WQXGA)
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画面サイズ
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16インチ
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キーボード
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日本語101キー(キーピッチ19.05×18.5mm、キ－ストローク1.65±0.2mm、10キー付、バックライト)
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ポインティングデバイス
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タッチパッド(131.5×82.6mm､スクロール/ジェスチャー機能対応)
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HDMI出力
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○
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ヘッドホン出力
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1(4極：マイク入力+ヘッドホン出力)
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USB Type-A
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2(USB 3.2 Gen2x1(最大10Gbps))
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USB Type-C™
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2(USB4 Gen3x2(Thunderbolt™ 4 最大40Gbps))
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Alexa for PC
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○
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Cyberlink Power Media、Photo Director LE、 Power Director LE、Audio Director LE、Color Director LE
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○
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DTS X:Ultra
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○
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インテル®コネクティビティ・パフォーマンス・スイート
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○
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LG Glance by Mirametrix®
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○
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LG PC Manuals
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○
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LG Smart Assistant 1.0
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○
-
LG Update & Recovery
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○
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マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)
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○
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Microsoft 365(30日無料体験版)
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○
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壁紙
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○
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ファイナルパソコン引越し
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○
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Virtoo by LG
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○
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16Z90Q-KA78J
Windows 11 Home/アマゾン限定/16.0インチ(IPS液晶 縦横比16:10)/第12世代インテル® Core™ i7/1199g/最大22時間駆動/メモリ 16GB SSD 1TB