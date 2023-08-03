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美しい画質
27インチ IPS UHD 4K
3840 X 2160
緻密で正確な色彩
DCI-P3 98% (標準値)
VESA DisplayHDR™ 400
ユーザーの利便性
高さ、ピボット、傾きの調節が可能なスタンド
※ 画像はイメージです。
※ 画像はイメージです。
※ キャリブレーションセンサーは別売です。
-
コントラスト比2,000:1
-
低コントラスト比
深い黒を再現する
Nano IPS Black
※ 画像はイメージです。
-
VESA DisplayHDR™ 400
-
従来型
VESA DisplayHDR™ 400
ピーク輝度400cd/㎡以上の高輝度出力が求められるVESA DisplayHDR™400の認証を取得。高輝度による明暗諧調の高い表現力を実現し､質の高いHDR映像を表示することができます。
※画像はイメージです。
クリエイターの作業性を追求
※ 画像はイメージです。
※ 画像はイメージです。
※ キャリブレーションセンサーは別売りです。
マルチ端子でクリエイターの使いやすさを追求
また、KVMスイッチを内蔵。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB2.0)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)や音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)を2台のPCで共有できます。
マルチ端子でクリエイターの使いやすさを追求1
※1: USB PD(Power Delivery)に対応した機器との接続が必要です。
※ 本製品はUSB Type-Cケーブル､DisplayPortケーブル､HDMIケーブル､USB2.0ケーブル(A-B)､電源コードが付属しています。それ以外の接続時は別途ケーブルをお求めください。
※ 画像はイメージです。
※ 画像はイメージです。
※ OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
※ OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※ 使用するPCによっては、上記の機能は正常に動作しない場合があります。
姿勢や環境に合わせた
自在な配置
110mmの高さ調整、前：-5ﾟ～後：20°のチルト(縦角度調整)、右90°のピボットに対応しているので、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
人間工学に基づいたデザインと傾斜、ピボット、高さ調整機能
※ 画像はイメージです。
仕様
-
画面サイズ [インチ]
-
27
-
解像度
-
3840×2160
-
パネルタイプ
-
IPS
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
400
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
60
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 20ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)
全てのスペック
-
製品名
-
4K
-
発売
-
2022
-
JANコード
-
49-89027-022256
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
LG Calibration Studio
-
○
-
RoHS
-
○
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
400
-
表示色
-
約10.7億色
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
コントラスト比(標準値)
-
2,000:1
-
パネルタイプ
-
IPS
-
画素ピッチ[mm]
-
0.1554×0.1554
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
60
-
解像度
-
3840×2160
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
画面サイズ [インチ]
-
27
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
-
フリッカーセーフ
-
○
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
自動入力切換
-
○
-
ブラックスタビライザー
-
○
-
工場出荷時キャリブレーション
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
○
-
HDR10
-
○
-
HDR10効果
-
○
-
ハードウェアキャリブレーション
-
ハードウェアキャリブレーション対応
-
Nano IPS™テクノロジー
-
○(IPS Black)
-
Smart Energy Saving
-
○
-
Super Resolution+
-
○
-
VESA DisplayHDR™
-
DisplayHDR™ 400
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
LG Calibration Studio
-
○
-
HDMIケーブル
-
1 (1.5m)
-
AC-DC アダプター
-
1
-
DisplayPortケーブル
-
1 (1.5m)
-
電源コード
-
1 (1.5m)
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
USBケーブル
-
1 (1.5m)
-
USB Type-Cケーブル
-
1 (1.5m)
-
保証書
-
○
-
MaxxAudio®
-
○
-
内蔵スピーカー
-
5W+5W(ステレオ)
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(最大値)
-
157W
-
消費電力(待機時)
-
0.5W以下
-
消費電力(標準値)
-
44W
-
タイプ
-
外部電源アダプター
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 20ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)
-
マウント規格
-
100×100
-
梱包時外形寸法[mm]
-
696×212×496
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
614×364×44
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
614×570×239
-
梱包時重量[kg]
-
8.7
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
3.85
-
スタンド装着時重量[kg]
-
5.65
-
KVMスイッチ機能
-
○
-
DisplayPort
-
1
-
DisplayPortバージョン
-
1.4
-
HDMI
-
2
-
ヘッドホン出力
-
3極
-
USB Type-C™
-
1
-
USB Type-C™ データ転送量
-
○
-
USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート
-
3840x2160@60Hz
-
USB Type-C™ PD(Power Delivery)
-
90W
-
USBダウンストリーム
-
2 (USB 3.0)
-
USBアップストリーム
-
1 (USB 2.0)
-
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コントラスト比2000:1 27インチ4K Nano IPS Blackディスプレイ