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コントラスト比2000:1 27インチ4K Nano IPS Blackディスプレイ

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

コントラスト比2000:1 27インチ4K Nano IPS Blackディスプレイ

27UQ850-W

コントラスト比2000:1 27インチ4K Nano IPS Blackディスプレイ

(2)

VGP2023　PCモニター部門(7万円以上20万円未満)　金賞

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映像専門家特化の高精細4Kモニター

美しい画質

27インチ IPS UHD 4K
3840 X 2160

緻密で正確な色彩

DCI-P3 98% (標準値)
VESA DisplayHDR™ 400

ユーザーの利便性

AMD FreeSync™
高さ、ピボット、傾きの調節が可能なスタンド

※ 画像はイメージです。

27 インチUHD 4K (3840x2160) Nano IPS Blackディスプレイは、DCI-P3 98% (標準値)の優れた画像と正確な色彩を表示します。
緻密で正確な色彩
不要なオレンジやイエローを吸収するNano IPSによって､ 4KのHDRのマスタリングに最も広く使われていて、画像や映像を作る多くのクリエイターにとって「業界標準」と位置づけられているDCI-P3 98%(標準値)の高い色再現性を実現。ハードウェアキャリブレーションにも対応し、経年的な色変化を整え､一貫した色再現を実現します。

※ 画像はイメージです。

※ キャリブレーションセンサーは別売です。

  • コントラスト比2,000:1
  • 低コントラスト比

深い黒を再現する
Nano IPS Black

色の純度を高めるNano IPSに黒を強化した｢Nano IPS Black｣を採用。黒の表現力を高め、コントラスト比が2000:1に向上。より暗部階調の再現性が高まることで､4Kの画像をさらに自然に表示します。

※ 画像はイメージです。

  • VESA DisplayHDR™ 400
  • 従来型

VESA DisplayHDR 400

ピーク輝度400cd/㎡以上の高輝度出力が求められるVESA DisplayHDR™400の認証を取得。高輝度による明暗諧調の高い表現力を実現し､質の高いHDR映像を表示することができます。

※画像はイメージです。

クリエイターの作業性を追求
クリエイターの作業性を追求
クリエイターの作業性を追求
クリエイターの作業性を追求

※ 画像はイメージです。

LG Calibration Studio

ハードウェアキャリブレーションに対応

ハードウェアキャリブレーションに対応。キャリブレーションセンサー(別売)を使用することで、経年的に変化した画面の色合いを整え、正確な色表示を保つことが可能です。下記のボタンより、キャリブレーションに必要な専用ソフトウェア(LG Calibration Studio)をダウンロードし、ご利用ください。
LG Calibration Studioをダウンロード

※ 画像はイメージです。

※ キャリブレーションセンサーは別売りです。

マルチ端子でクリエイターの使いやすさを追求

映像＋音声入力、データ転送、接続機器の充電※1(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。

また、KVMスイッチを内蔵。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB2.0)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)や音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)を2台のPCで共有できます。

マルチ端子でクリエイターの使いやすさを追求1

※1: USB PD(Power Delivery)に対応した機器との接続が必要です。

※ 本製品はUSB Type-Cケーブル､DisplayPortケーブル､HDMIケーブル､USB2.0ケーブル(A-B)､電源コードが付属しています。それ以外の接続時は別途ケーブルをお求めください。

※ 画像はイメージです。

さらに簡単なユーザーインターフェイスを可能にするオンスクリーンコントロール

広域な表示領域を有効活用

OnScreen Controlによってモニター画面を快適かつ有効的に活用できます。明るさやコントラストなど基本的な設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作が可能。また、ソフトウェアごとに最適なピクチャーモードを自動的に適用させるMy Application Preset、画面上に表示されているウィンドウを自動的に分割表示させるScreen Splitなど、快適に画面を使用できる機能を搭載しています。
広域な表示領域を有効活用 OnScreen Controlをダウンロード

※ 画像はイメージです。

※ OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。

※ OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。

※ 使用するPCによっては、上記の機能は正常に動作しない場合があります。

姿勢や環境に合わせた
自在な配置

設置はとても簡単。スタンドを組み立ててモニターの背面にカチっとはめるだけ。
110mmの高さ調整、前：-5ﾟ～後：20°のチルト(縦角度調整)、右90°のピボットに対応しているので、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。

人間工学に基づいたデザインと傾斜、ピボット、高さ調整機能

icon

チルト

前 : -5、後 : 20°

 

icon

ワンクリックスタンド

簡単に設置

 

icon

ピボット

右90°

 

icon

高さ調整

110mm

※ 画像はイメージです。

端子図
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

27

解像度

3840×2160

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

DCI-P3 98% (CIE1976)

輝度(標準値) [cd/m²]

400

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 20ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)

全てのスペック

情報

製品名

4K

発売

2022

その他

JANコード

49-89027-022256

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

LG Calibration Studio

安全規格

RoHS

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度(標準値) [cd/m²]

400

表示色

約10.7億色

色域(標準値)

DCI-P3 98% (CIE1976)

コントラスト比(標準値)

2,000:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.1554×0.1554

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

解像度

3840×2160

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

27

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ テクノロジー

自動入力切換

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

ハードウェアキャリブレーション

ハードウェアキャリブレーション対応

Nano IPS™テクノロジー

○(IPS Black)

Smart Energy Saving

Super Resolution+

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 400

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

LG Calibration Studio

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.5m)

AC-DC アダプター

1

DisplayPortケーブル

1 (1.5m)

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

USBケーブル

1 (1.5m)

USB Type-Cケーブル

1 (1.5m)

保証書

サウンド

MaxxAudio®

内蔵スピーカー

5W+5W(ステレオ)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

157W

消費電力(待機時)

0.5W以下

消費電力(標準値)

44W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 20ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

696×212×496

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

614×364×44

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

614×570×239

梱包時重量[kg]

8.7

スタンド非装着時重量[kg]

3.85

スタンド装着時重量[kg]

5.65

出入力端子

KVMスイッチ機能

DisplayPort

1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

2

ヘッドホン出力

3極

USB Type-C™

1

USB Type-C™ データ転送量

USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート

3840x2160@60Hz

USB Type-C™ PD(Power Delivery)

90W

USBダウンストリーム

2 (USB 3.0)

USBアップストリーム

1 (USB 2.0)