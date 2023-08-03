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24MK430H-B

仕様

レビュー

サポート

24MK430H-B

24MK430H-B

24MK430H-B

(3)
プリント

全てのスペック

液晶パネル

画面サイズ

23.8インチ

アスペクト比

16:9

パネル・タイプ

IPS

表面処理

アンチグレア

有効表示領域（幅×高さ）

527×296 (mm)

解像度

1920×1080

画素ピッチ

0.2745×0.2745 (mm)

表示色

約1,677万色

視野角(水平/垂直)

178° / 178°(CR≧10)

輝度(標準値)

250cd/㎡

コントラスト比(標準値)

1,000:1

走査周波数

水平走査周波数

30-83kHz

垂直走査周波数

56-75Hz(FreeSync:48-75Hz)

入力端子

D-Sub

1

HDMI

1

出力端子

ヘッドホン(ステレオミニジャック)

1

機能

HDCP

○ (HDCP1.4)

Flicker Safe

ブルーライト低減モード

色覚調整モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

OnScreen Control

DAS(Dynamic Action Sync) モード

Black Stabilizer

クロスヘア

筐体仕様

OSD操作ボタン

OSDジョイスティック

チルト

前 : -5ﾟ / 後 : 20ﾟ

マウント規格

75×75mm

寸法 : 幅 × 高さ × 奥行 (MM)

セット（スタンド付き）

555×421×182

セット（スタンドなし）

555×331×38

重量 (KG)

セット（スタンド使用時）

3.1

セット（スタンドなし）

2.8

電源

消費電力(標準時)

26W (最大30W)

省電力/スリープ・モード

0.3W以下

電源OFF時

0.3W以下

入力

100-240V, 50/60Hz

アクセサリー

電源コード

1 (1.5m)

AC-DCアダプタ

1

HDMIケーブル

1

クイックセットアップガイド

取付け用ネジ

2

その他

JANコード

49-89027-012622

ご注意・ご案内

保証に関して

■3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)
■無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。※黒点を除く

パネルに関して

液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99％以上の有効画素がありますが、0.01％以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

本製品はグリーン購入法の対象製品です。

グリーン購入法について