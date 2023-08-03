Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
没入感を高める3辺フレームレスデザイン23.8インチフルHDモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

没入感を高める3辺フレームレスデザイン23.8インチフルHDモニター

24MP400-B

没入感を高める3辺フレームレスデザイン23.8インチフルHDモニター

(3)
front view
LG IPS Full HD Display : True Color at Wide Angle.
フル HD IPS ディスプレイ

自然で鮮やかな色合いで表示

発色が鮮やかで自然な色合いが特長のIPS方式の液晶パネルを採用。色の再現性を徹底的に追求しています。また、上下178°、左右178°の広い視野角によって、どの角度から見ても鮮やかに映像を表示します。
IPS
IPS フルHD(1920×1080)
フレームレス
3辺フレームレスデザイン
FreeSync
AMD FreeSync™ Technology
3辺フレームレスデザイン

映像の没入感を高めるデザイン

超薄型ベゼルデザインを採用。 映像を見る上で邪魔になるフレームを最小限に抑え高い没入感を実現します。

This display has slim bezel on three sides and doesn't interfere with dazzling precision

This display has slim bezel on three sides and optimized work environment

※ 画像はイメージです

目にやさしい

目にやさしい色合いで表示

非常に強いエネルギーを持ち、眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。

ちらつきを抑えて目の負担を軽減

従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた“ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。

※ 画像はイメージです

OnScreen Control offering Easier User Interface
広域な表示領域を有効活用

OnScreen Control

OnScreen Controlによって広域な画面を快適かつ有効的に活用できます。明るさやコントラストなど基本的な設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作が可能。また、ソフトウェアごとに最適なピクチャーモードの自動的に適用させるMy Application Preset、画面上に表示されているウィンドウを自動的に分割表示させるScreen Splitなど、快適に画面を使用できる機能を搭載しています。

* OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
* OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※ 画像はイメージです

AMD FreeSync™テクノロジー

より鮮明で滑らかな画質

AMD社のFreeSync™テクノロジーをサポートしたAPUまたはGPU搭載グラフィックスカードと液晶モニター間でコンテンツのフレームレートとモニターのリフレッシュレートを同期させることで、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します

Clear gaming image with seamless, fluid movement when AMD FreeSync™ is on, while screen stuttering and tearing occur when AMD FreeSync™ is off.

※ 画像はイメージです

  • Conventional
  • DAS
DAS(Dynamic Action Sync)モード

映像をよりリアルタイムに表示

本来、モニターがPCの映像データを画面に出力するまでに行われる、映像処理とフレームバッファ(モニター内部のメモリー)格納というプロセスを省略し、直接画面に出力。画面に出力するまでに発生するラグを最小限に抑え、よりリアルタイムな表示を実現しています。

※ 画像はイメージです

  • OFF
  • ON
ブラック スタビライザー

暗いシーンの視認性を向上

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開できます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。

※ 画像はイメージです

  • OFF
  • ON
クロスヘア

ターゲットを正確に捕捉

FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。

※ 画像はイメージです

端子図

本製品はグリーン購入法の対象製品です。

グリーン購入法について
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

23.8

解像度

1920×1080

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

NTSC 72% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

250

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ / 後 : 15ﾟ)

全てのスペック

情報

製品名

PC Monitor

発売

2021

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度(標準値) [cd/m²]

250

表示色

約1,677万色

色域(標準値)

NTSC 72% (CIE1931)

コントラスト比(標準値)

1000:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.2745×0.2746

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

解像度

1920×1080

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

23.8

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ テクノロジー

ブラックスタビライザー

色覚調整

クロスヘア

DAS(Dynamic Action Sync)モード

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

出入力端子

D-Sub 15ピンアナログ

1

D-Sub 15ピンアナログ 最大解像度

1920×1080@60Hz

HDMI

1

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.5m)

AC-DC アダプター

1

CD-ROM

1

その他付属品

取付用ネジ×2

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

22.0W

消費電力(待機時)

0.3W以下

消費電力(標準値)

19.0W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ / 後 : 15ﾟ)

マウント規格

75×75

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

615×148×410

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

540×321×56

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

540×414×190

梱包時重量[kg]

3.9

スタンド非装着時重量[kg]

2.3

スタンド装着時重量[kg]

2.6

SMART機能

その他

JAN:49-89027-019577