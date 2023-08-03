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本製品はグリーン購入法の対象製品です。
仕様
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画面サイズ [インチ]
-
21.5
-
解像度
-
1920×1080
-
パネルタイプ
-
VA
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
色域(標準値)
-
NTSC 72% (CIE1931)
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
250
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
75
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整(前 : -5ﾟ / 後 : 15ﾟ)
全てのスペック
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製品名
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PC Monitor
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発売
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2021
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RoHS
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○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
250
-
表示色
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約1,677万色
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色域(標準値)
-
NTSC 72% (CIE1931)
-
コントラスト比(標準値)
-
3,000:1
-
パネルタイプ
-
VA
-
画素ピッチ[mm]
-
0.24825×0.24825
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
75
-
解像度
-
1920×1080
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
画面サイズ [インチ]
-
21.5
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
-
フリッカーセーフ
-
○
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
ブラックスタビライザー
-
○
-
色覚調整
-
○
-
クロスヘア
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
○
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ブルーライト低減モード
-
○
-
Smart Energy Saving
-
○
-
Super Resolution+
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
D-Sub 15ピンアナログ
-
1
-
D-Sub 15ピンアナログ 最大解像度
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1920×1080@60Hz
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HDMI
-
1
-
HDMIケーブル
-
○
-
その他付属品
-
取付用ネジ×2
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AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
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消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
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消費電力(最大値)
-
21W
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消費電力(待機時)
-
0.3W以下
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消費電力(標準値)
-
18W
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タイプ
-
外部電源アダプター
-
ディスプレイ位置調整
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チルト角調整(前 : -5ﾟ / 後 : 15ﾟ)
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マウント規格
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75×75
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梱包時外形寸法[mm]
-
640×148×365
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スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
510×305×58
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
510×393×190
-
梱包時重量[kg]
-
3.6
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
0
-
スタンド装着時重量[kg]
-
2.4
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