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本製品はグリーン購入法の対象製品です。

グリーン購入法について
AMD FreeSync™対応21.5インチフルHDモニター

仕様

レビュー

サポート

AMD FreeSync™対応21.5インチフルHDモニター

22MP400-B

AMD FreeSync™対応21.5インチフルHDモニター

(3)
front view
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

21.5

解像度

1920×1080

パネルタイプ

VA

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

NTSC 72% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

250

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ / 後 : 15ﾟ)

全てのスペック

情報

製品名

PC Monitor

発売

2021

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度(標準値) [cd/m²]

250

表示色

約1,677万色

色域(標準値)

NTSC 72% (CIE1931)

コントラスト比(標準値)

3,000:1

パネルタイプ

VA

画素ピッチ[mm]

0.24825×0.24825

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

解像度

1920×1080

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

21.5

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ テクノロジー

ブラックスタビライザー

色覚調整

クロスヘア

DAS(Dynamic Action Sync)モード

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

出入力端子

D-Sub 15ピンアナログ

1

D-Sub 15ピンアナログ 最大解像度

1920×1080@60Hz

HDMI

1

アクセサリー

HDMIケーブル

その他付属品

取付用ネジ×2

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

21W

消費電力(待機時)

0.3W以下

消費電力(標準値)

18W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ / 後 : 15ﾟ)

マウント規格

75×75

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

640×148×365

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

510×305×58

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

510×393×190

梱包時重量[kg]

3.6

スタンド非装着時重量[kg]

0

スタンド装着時重量[kg]

2.4