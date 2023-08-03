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27インチ UltraGear™ WQHD@165Hz Nano IPS 1msゲーミングモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

27インチ UltraGear™ WQHD@165Hz Nano IPS 1msゲーミングモニター

27GP83B-B

27インチ UltraGear™ WQHD@165Hz Nano IPS 1msゲーミングモニター

(2)
正面
あなたのゲームのための強力なギアとしてlg ultragearモニター

ゲーミングモニターは新たな時へ

LG UltraGear™、最高に強力なギアは、勝利の可能性を高めてくれる。
速度
IPS 1ms (GTG)
リフレッシュレート 165Hz
画質
27インチ WQHD (2560 x 1440)
Nano IPS & HDR10
テクノロジー
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium

*G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応します。*パネルの応答速度を1msにする場合は、メニューから[設定] > [ゲーム機能設定] > [応答速度] > [Faster]に設定してください。

速度と画質のための最適なゲームモニター。
Nano IPS 1ms

リアリティあふれるゲーム体験

WQHDでめらかな表示を可能にする毎秒165フレームにおよぶ緻密な表示と、よりリアルタイムな画面への出力。画面表示の際のエラーの低減。
色再現、高精細、高リフレッシュレート、リアルタイム、映像のエラーがないこと、それは、すべて「リアル」に近づくこと。
すべてが揃うと、それはまるでゲーム世界が、目で見ている実際の風景のように。
IPS 1ms (GTG)

美しさと速さを両立

写真家やグラフィックデザイナーなど、多くの画像や映像の正確な色表示が必要な専門家が使用するとされるIPSパネルは、広視野角かつ発色が鮮やかで自然な色再現が特長。そのIPSパネルの応答速度が1msに対応。自然で美しい映像表現に加え、高速な動きの映像もくっきりと再現します。

*応答速度5ms(左)と1ms(右)の比較イメージ

dci-p3 98%とhdr10をサポートするモニター上の豊かな色とコントラストでゲームシーン(typ .)。
Nano IPS & HDR 10

まるでその場にいるような臨場感

DCI-P3 98％の広色域を可能にした、高い色再現性を実現するNano IPSテクノロジーと、HDR 10に対応する高いコントラストにより、まるでゲームの世界にいるような没入感あふれる映像体験を提供します。
165 hzのリフレッシュレートで流動的なゲームモーションを体験してください。
リフレッシュレート 165Hz

毎秒165コマの表示に対応

通常のモニター(60Hz)の2.75倍となる毎秒165コマ(165Hz)の表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。

* 画像はイメージです。

AMD FreeSync™ Premium テクノロジー

高速表示による映像のズレやカクつきを軽減

高リフレッシュレート、低フレームレート補正(LFC)、低遅延が条件となる、AMD FreeSync™ Premiumテクノロジーに対応。 AMD社の対応APU/GPUとの組み合わせで、グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。

**画像はイメージです。
*NVIDIA® GeForce® GTX10シリーズ、RTXシリーズとの接続が必要です。

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

NVIDIA社のGPUにも対応

NVIDIA G-SYNC Compatibleの認証を取得。GeForce GTX10シリーズ、GeForce RTXシリーズでもティアリング、スタッタリングを抑えます。

*G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応します。*画像はイメージです。

スタイリッシュなデザイン

ゲーム世界への没入感を追求

上部、左右部のフレームを限界まで薄くすることで、映像への没入感を高めています。また、ピボット、高さ調整、チルト調整によって画面を見やすいポジションに調整できます。

高さ、チルト、ピボット調整の機能を備えた人間工学に基づいたデザイン。

フレームレスデザインモニター

3辺フレームレス

チルト調整モニタ

チルト

前：-5ﾟ～後：15ﾟ
高さ調整モニタ

高さ

110mm
ピボット調整モニタ

ピボット

右90ﾟ
すべてのゲームのためのカスタマイズされたモード。
強化されたゲームGUI

ゲームジャンルに合わせたゲーミングモード

FPS、RTSに最適化したピクチャーモードと、お好みに合わせて調整したユーザー設定モードを2つ搭載。プレイするゲームのジャンルに合わせてお好みの色合いや設定ができます。
DAS(Dynamic Action Sync)モード

映像をよりリアルタイムに表示

本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DASモード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）

*画像はイメージです。
*DASモードオフ(左)とオン(右)の比較イメージ

ブラック スタビライザー

暗いシーンの視認性を向上

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは､ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です｡

*画像はイメージです。
*ブラックスタビライザーオフ(左)とオン(右)の比較イメージ

ターゲットを正確に捕捉

クロスヘア

FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。

*画像はイメージです。
*DASモードオフ(左)とオン(右)の比較イメージ

端子図

お客様のために、できることの全てを

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プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

27

解像度

2560×1440

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

DCI-P3 98% (CIE1976)

輝度(標準値) [cd/m²]

400

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

165

応答速度

1ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 15ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)

全てのスペック

情報

製品名

LG UltraGear™

発売

2021

その他

JANコード

49-89027-020351

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度(標準値) [cd/m²]

400

表示色

約10.7億色

色域(標準値)

DCI-P3 98% (CIE1976)

コントラスト比(標準値)

1000:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.2331×0.2331

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

165

解像度

2560×1440

応答速度

1ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

27

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

自動入力切換

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

クロスヘア

DAS(Dynamic Action Sync)モード

FPSカウンター

HDR10

HDR10効果

Nano IPS™テクノロジー

NVIDIA G-SYNC™

G-SYNC Compatible

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

ユーザー定義キー

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.5m)

AC-DC アダプター

1

ケーブルホルダー

1

CD-ROM

1

DisplayPortケーブル

1 (1.5m)

その他付属品

HDMI Cable(2.0 version) DP Cable(1.4 version) Mouse Holder

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

48W

消費電力(待機時)

0.5W以下

消費電力(標準値)

44W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 15ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

727×205×487

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

614×365×52

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

614×466～576×291

梱包時重量[kg]

9.1

スタンド非装着時重量[kg]

4.2

スタンド装着時重量[kg]

6.3

出入力端子

DisplayPort

1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

2

ヘッドホン出力

3極