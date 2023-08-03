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*G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応します。*パネルの応答速度を1msにする場合は、メニューから[設定] > [ゲーム機能設定] > [応答速度] > [Faster]に設定してください。
美しさと速さを両立
*応答速度5ms(左)と1ms(右)の比較イメージ
* 画像はイメージです。
高速表示による映像のズレやカクつきを軽減
**画像はイメージです。
*NVIDIA® GeForce® GTX10シリーズ、RTXシリーズとの接続が必要です。
NVIDIA社のGPUにも対応
*G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応します。*画像はイメージです。
ゲーム世界への没入感を追求
高さ、チルト、ピボット調整の機能を備えた人間工学に基づいたデザイン。
映像をよりリアルタイムに表示
*画像はイメージです。
*DASモードオフ(左)とオン(右)の比較イメージ
暗いシーンの視認性を向上
*画像はイメージです。
*ブラックスタビライザーオフ(左)とオン(右)の比較イメージ
クロスヘア
*画像はイメージです。
*DASモードオフ(左)とオン(右)の比較イメージ
仕様
-
画面サイズ [インチ]
-
27
-
解像度
-
2560×1440
-
パネルタイプ
-
IPS
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
400
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
165
-
応答速度
-
1ms (GTG Faster設定時)
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 15ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)
全てのスペック
-
製品名
-
LG UltraGear™
-
発売
-
2021
-
JANコード
-
49-89027-020351
-
RoHS
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
400
-
表示色
-
約10.7億色
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
コントラスト比(標準値)
-
1000:1
-
パネルタイプ
-
IPS
-
画素ピッチ[mm]
-
0.2331×0.2331
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
165
-
解像度
-
2560×1440
-
応答速度
-
1ms (GTG Faster設定時)
-
画面サイズ [インチ]
-
27
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
-
フリッカーセーフ
-
○
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー
-
自動入力切換
-
○
-
ブラックスタビライザー
-
○
-
工場出荷時キャリブレーション
-
○
-
クロスヘア
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
○
-
FPSカウンター
-
○
-
HDR10
-
○
-
HDR10効果
-
○
-
Nano IPS™テクノロジー
-
○
-
NVIDIA G-SYNC™
-
G-SYNC Compatible
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
Smart Energy Saving
-
○
-
ユーザー定義キー
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
HDMIケーブル
-
1 (1.5m)
-
AC-DC アダプター
-
1
-
ケーブルホルダー
-
1
-
CD-ROM
-
1
-
DisplayPortケーブル
-
1 (1.5m)
-
その他付属品
-
HDMI Cable(2.0 version) DP Cable(1.4 version) Mouse Holder
-
電源コード
-
1 (1.5m)
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(最大値)
-
48W
-
消費電力(待機時)
-
0.5W以下
-
消費電力(標準値)
-
44W
-
タイプ
-
外部電源アダプター
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 15ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)
-
マウント規格
-
100×100
-
梱包時外形寸法[mm]
-
727×205×487
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
614×365×52
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
614×466～576×291
-
梱包時重量[kg]
-
9.1
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
4.2
-
スタンド装着時重量[kg]
-
6.3
-
DisplayPort
-
1
-
DisplayPortバージョン
-
1.4
-
HDMI
-
2
-
ヘッドホン出力
-
3極
-
製品の登録
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-
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