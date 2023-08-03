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31.5インチ大画面IPSフルHDモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

31.5インチ大画面IPSフルHDモニター

32MP60G-B

31.5インチ大画面IPSフルHDモニター

(2)
正面図

「働く」をサポートする 各種機能

16:9 フルHD IPSモニター

鮮やかで自然な色合い

視野角178ﾟ/178ﾟで、複数の人が見る場合でも色味を損なわないIPSパネルを採用。発色が鮮やかで自然な色合いが画像や映像をより魅力的に表示させます。

フル HD IPSディスプレイ:ワイドアングルでの真のカラー。

モニター上に表示される作業報告書は、従来のモードと比較して、紙のような色温度で青色光が少なくなりました
ブルーライト低減モード

目にやさしい色合いで表示

ブルーライトを抑えた紙に近い色温度で表示することで、眼精疲労や生活リズムに影響を及ぼすとされているブルーライトを抑え、長時間作業の疲労を軽減。

* 画像はイメージです。

従来モードに比べちらつきが少なく、作業レポートをモニターに表示します
フリッカーセーフ

目の疲れを軽減

従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた“ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。

* 画像はイメージです。

ゲーミング機能も充実

1 ms mbrを使用したゲームにおけるボケとゴーストの削減(モーションブラー削減)
1ms Motion Blur Reduction

映像をくっきり見やすく

映像のコマが切り替わる際に、黒画面を挿入することで残像感を軽減する｢1ms Motion Blur Reduction｣で、くっきりとした映像を映し出します。高速な動きによる映像のぼやけを軽減することで、よりターゲットの動きが見やすくなります。

* 画像はイメージです。※1ms Motion Blur Reductionは FreeSyncテクノロジー、DASモード、Flicker Safeとの併用はできません

従来のモードと比較してシームレスで流動的な動きを持つゲームシーン
AMD FreeSync™テクノロジー

画面のずれや表示の遅延を軽減

AMD社のFreeSync™テクノロジーをサポートしたAPUまたはGPU搭載グラフィックスカードと液晶モニター間でコンテンツのフレームレートとモニターのリフレッシュレートを同期させて、映像のちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を制御することができます。

* 画像はイメージです。

  • 従来モード
  • DAS

映像をよりリアルタイムに表示

本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DASモード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）

* 画像はイメージです。

  • オフ
  • オン

暗いシーンの視認性を向上

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは､ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です｡

* 画像はイメージです。

  • オン

ターゲットを正確に捕捉するクロスヘア

FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。

* 画像はイメージです。

より簡単なユーザーインターフェースを提供するオンスクリーンコントロール
OnScreen Control

広域な表示領域を有効活用

OnScreen Controlによって広域な画面を快適かつ有効的に活用できます。明るさやコントラストなど基本的な設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作が可能。また、ソフトウェアごとに最適なピクチャーモードの自動的に適用させるMy Application Preset、画面上に表示されているウィンドウを自動的に分割表示させるScreen Splitなど、快適に画面を使用できる機能を搭載しています。

* OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
* OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※ 画像はイメージです

端子図

お客様のために、できることの全てを

カスタマーサービス

詳しくはこちら

買ったあとも安心

安心保証･無輝点保証

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対象エリアぐんぐん拡大中！

無料出張修理サービス

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本製品はグリーン購入法の対象製品です。

グリーン購入法について
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

31.5

解像度

1920×1080

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

NTSC 72% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

250

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ / 後 : 15ﾟ)

全てのスペック

情報

製品名

PC Monitor

発売

2021

その他

JANコード

49-89027-018761

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度(標準値) [cd/m²]

250

表示色

約1,677万色

色域(標準値)

NTSC 72% (CIE1931)

コントラスト比(標準値)

1,200:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.363×0.363

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

解像度

1920×1080

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

31.5

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ テクノロジー

ブラックスタビライザー

色覚調整

クロスヘア

DAS(Dynamic Action Sync)モード

モーションブラーリダクション

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

出入力端子

D-Sub 15ピンアナログ

1

DisplayPort

1

DisplayPortバージョン

1.2

D-Sub 15ピンアナログ 最大解像度

1920×1080@60Hz

HDMI

1

ヘッドホン出力

3極

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.5m)

AC-DC アダプター

1

取付け用ネジ

2

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

27W

消費電力(待機時)

0.3W以下

消費電力(標準値)

25W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ / 後 : 15ﾟ)

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

813×149×516

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

729×430×45

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

729×513×225

梱包時重量[kg]

8.3

スタンド非装着時重量[kg]

5.1

スタンド装着時重量[kg]

5.8