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23.7インチ UltraGear™ フルHD＠180Hz対応ゲーミングモニター

仕様

レビュー

サポート

23.7インチ UltraGear™ フルHD＠180Hz対応ゲーミングモニター

24GS50FX-B

23.7インチ UltraGear™ フルHD＠180Hz対応ゲーミングモニター

(2)
  • 27sr50f-g
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主な機能

  • 23.7型FHD（1920 x 1080）ディスプレイ
  • リフレッシュレート180Hz
  • HDR 10
  • 3辺フレームレスデザイン
  • 1ms MBR
  • AMD FreeSync™
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プリント

全てのスペック

製品仕様

製品概要
製品型番
24GS50FX-B		製品シリーズ
LG UltraGear™		JAN CODE
49-89027-028708		 

ディスプレイ
画面サイズ
23.7インチ		アスペクト比
16:9		パネルタイプ
VA		表面処理
アンチグレア
有効表示領域(幅×高さ)
526×296(mm)		解像度
1920×1080		画素ピッチ
0.2739×0.2739(mm)		表示色
約1,677万色
視野角(水平/垂直)
178°/ 178°(CR≧10)		輝度(標準値)
250cd/㎡		コントラスト比
3,000:1		応答速度(標準値)
5ms(GTG 応答速度Faster設定時)
色域
NTSC 72%		   

垂直走査周波数
HDMI
48-180Hz		DisplayPort
48-180Hz		  

出入力端子
HDMI入力
2		DisplayPort入力
1(Ver.1.4)		ヘッドホン(ステレオミニジャック)
1		 

機能
HDR
○(HDR10)		HDCP
○(HDCP1.4)		フリッカーセーフ
ブルーライト低減モード
色覚調整
Smart Energy Saving
可変リフレッシュレート
AMD FreeSync™ テクノロジー
DAS Mode
1ms Motion Blur Reduction
○(120/144/165/180Hz)		ブラックスタビライザー
クロスヘア
FPSカウンター
OnScreen Control
  

筐体仕様
OSD操作
OSDジョイスティック		チルト角度
前：-5ﾟ～後：15ﾟ		スイベル角度
-		高さ調整
-
ピボット
-		マウント規格
75×75(mm)		  

寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
セット(スタンド付き)
540 × 414 × 196		セット(スタンドなし)
540 × 322 × 39		梱包時
710 × 400 × 156		 

重量（kg）
セット(スタンド付き)
3.55		セット(スタンドなし)
2.95		梱包時
5.3		 

電源
電源入力
100-240V,50/60Hz		消費電力(オンモード)
15.7W		待機時
0.5W		オフ時
0.3W

アクセサリー
電源コード
○(1.5m)		AC-DC アダプター
HDMIケーブル
○(1.5m)		クイックセットアップガイド
保証書
   

安全規格
ROHS指令
J-Moss
VCCI
クラスB		UL(cUL)
TUV-TYPE
FCC-B
CE
 

保証
3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)		無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。		  

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