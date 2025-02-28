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【LG公式オンラインショップ】出荷遅延のお詫びとご案内
平素よりLGエレクトロニクスをご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
以下製品につきまして、想定を上回るご注文を頂戴し、当初の発送予定より発送が遅れることとなりました。
先行予約販売にてご注文いただきましたお客様には、多大なるご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます。
対象製品と新たなお届け予定時期についてご案内申し上げます。
■対象製品
27GS93QE-B.AJL
16Z90TS-G.AU86J
17Z90TL-G.AU85J
16Z90TL-G.AU85J
17Z90TP-G.AD88J
■お届け予定時期
（変更前）2025年2月28日（金）より順次出荷予定
（変更後）2025年3月17日（月）より順次出荷予定
■キャンセルについて
出荷遅延によるキャンセルをご希望の方は、公式オンラインショップにログイン後、購入履歴画面よりキャンセルいただくか、弊社カスタマーセンターまでご連絡賜りますようお願い申し上げます。
【オンラインショップ専用カスタマーセンター】
月～金(祝日・年末年始は除く) 10時～17時
0120-426-355 固定/携帯電話(通話料無料)
製品の到着をお待ちのお客様には、重ねてお詫び申し上げます。
最短でお届けできるよう最大限に努力して参りますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
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「JOYSOUND.TV」システムメンテナンスのお知らせ 13/02/2025
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