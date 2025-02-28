平素よりLGエレクトロニクスをご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

以下製品につきまして、想定を上回るご注文を頂戴し、当初の発送予定より発送が遅れることとなりました。

先行予約販売にてご注文いただきましたお客様には、多大なるご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます。

対象製品と新たなお届け予定時期についてご案内申し上げます。

■対象製品

27GS93QE-B.AJL

16Z90TS-G.AU86J

17Z90TL-G.AU85J

16Z90TL-G.AU85J

17Z90TP-G.AD88J

■お届け予定時期

（変更前）2025年2月28日（金）より順次出荷予定

（変更後）2025年3月17日（月）より順次出荷予定

■キャンセルについて

出荷遅延によるキャンセルをご希望の方は、公式オンラインショップにログイン後、購入履歴画面よりキャンセルいただくか、弊社カスタマーセンターまでご連絡賜りますようお願い申し上げます。

【オンラインショップ専用カスタマーセンター】

月～金(祝日・年末年始は除く) 10時～17時

0120-426-355 固定/携帯電話(通話料無料)

製品の到着をお待ちのお客様には、重ねてお詫び申し上げます。

最短でお届けできるよう最大限に努力して参りますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。