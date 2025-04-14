平素よりLGエレクトロニクス製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

LGエレクトロニクスの携帯電話ソフトウェアに関するアップグレード(FOTA)およびアップデートセンターLG Bridgeサービス終了について、お知らせいたします。

■終了のサービス ：LGエレクトロニクスのモバイルソフトウェアに関するアップグレード(FOTA)、アップデートセンター(アプリサービス)/LG Bridgeサービス(PCツール)

■対象モデル：LGエレクトロニクスの全モバイル製品

■終了日：2025年6月30日 00:00時

- 本サービスの終了以降、ソフトウェアのアップグレードサービスが提供されません。アップグレードをご希望の場合は、2025年6月30日終了前にソフトウェアのアップグレードをしてくださるようお願い申し上げます。

※サービスセンターでのアップグレードを含む全てのソフトウェアのアップグレードが終了します。

- 終了以降はアプリのアップデートサポートがございません。初期化時に削除された基本アプリはダウンロードができなくなります。

- サービス提供のために収集された個人情報は、サービス終了と同時に破棄されます。

ただし、関係法令の規定および社内方針により保管の必要がある場合、弊社は当該法令の規定および社内方針に基づいて所定の期間個人情報を保管する場合がございます。