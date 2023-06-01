通常は、当社の修理センターへモニターをご送付いただき、修理してお戻しする(センドバック)を行っておりますが、

本サービスでは、お客様のご自宅におうかがいしてその場で修理をする(オンサイト)をお選びいただくことができます。

「修理に出したいけど、わざわざ大きな箱を用意して梱包・配送業者を手配するのが面倒」

「修理に出したけど、2週間も待たないといけない」

「修理センターに出している間はモニターを使用できず、仕事やプライベートに支障をきたしてしまう」

といったお客様のお悩みにお応えすべく、訪問修理にも対応させていただきます。



プレミアムポイント

・修理のプロがスピーディーにかけつけ、対応します。

・東京23区・神奈川県・大阪府・兵庫県・京都府・愛知県・北海道札幌市は27インチ以上の大型モニターが対象。沖縄本島はモニターサイズの制限はありません。どんな大きさのモニターでもOKです。

・沖縄離島にお住まいの方は、センドバック拠点が沖縄本島なので本州に送るよりも短いお時間で修理が可能です。

詳細

■サービス内容

モニターの修理ご依頼の際に「センドバック」または「オンサイト(訪問)」修理のどちらかをお選びいただけます。

■対象商品

LG製モニター

※国内でお求めいただいた日本仕様の製品に限ります。

※業務用サイネージモニター、ならびに医用モニター製品は、本サービスの対象外です。

■対象エリア

東京23区・神奈川県・大阪府・兵庫県・京都府・愛知県・沖縄本島・北海道札幌市

■費用

保証期間内であれば、出張費は無料です。

※保証期間を過ぎた場合、および、保証期間であってもお客様の過失により生じた故障・不具合においては、修理費用と当社規定の出張費をご負担いただきます。

■修理の流れ・お申し込みについて

まずは、LGエレクトロニクス・ジャパン カスタマーセンター(お電話 | LINE | メール)へお問い合わせください。 本サービス該当かを確認させていただいた上で、お客様の最寄りのサービス拠点をお探しして、訪問日時を調整させていただきます。

■ご注意事項

メーカー保証は、ご購入日より3年となります。

製品を買い求めいただいたお店の「延長保証(長期保証)サービス」にご加入の場合は、必ずお買い求め先の窓口へご相談・ご依頼ください。

■お問い合わせ先

LGエレクトロニクス・ジャパン カスタマーセンター

0120-407-722 固定電話(通話料無料)

050-3188-3900 携帯電話(通話料お客様負担)

LINE/メール

【営業時間】9:00 ～ 18:00 ※電話は月～土・LINE/メールは月～日(年末年始を除く)