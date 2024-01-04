令和6年1月1日からの能登半島地震により被害を受けた、LGエレクトロニクス製品の修理対応について(石川県、富山県、福井県、新潟県)

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社(代表取締役：孫 成周(ソン・ソンジュウ) 本社：東京都中央区)は、令和6年1月1日からの能登半島地震による災害に関して、災害救助法適用の地域にお住まいの個人のお客様が所有し被害を受けた当社家電製品について、特別修理対応を行います。

被災者の方々に対しましては、謹んでお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復旧を心より祈念いたします。

－ 特別修理対応 概要 －

■適用地域



令和6年1月1日からの能登半島地震により被災した、災害救助法適用市町村【石川県、富山県、福井県、新潟県】

内閣府 防災情報 災害救助法の適用状況



■実施期間



2024年3月31日(日)まで



■注意事項



・製品の状態によっては修理できない場合がございます。ご了承ください。

・問題なく使用できる場合でも、製品の内部が破損している可能性がございます。必ず点検・修理をお申し込みください。



■お問い合わせ先



修理特別対応の詳細につきましては、下記窓口までお問い合せください。



【LGエレクトロニクス・ジャパン カスタマーセンター】



0120-407-722 固定電話(通話料無料)

050-3188-3900 携帯電話(通話料お客様負担)

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