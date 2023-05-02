平素よりLGエレクトロニクス モバイル製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

LG Calendar/LG Keyboard/Qmemo+/Gallery/LG Email/Smart Doctorアプリの内部機能の終了についてお知らせいたします。



1) サービス終了：LG Calendarの「周辺のレストラン・カフェをおすすめ」

(LG Electronicsのスマートフォン専用アプリで、Android P-OS (Android 9)以前のバージョンにのみインストール可能)

- 対象機種：G4、G5、V10、G6、V20、V30のP-OS以前のバージョンの機種(海外モデル含む)

- 終了日：2023年7月3日 00:00

- サービス終了後：LG Calendarアプリの「周辺のレストラン・カフェをおすすめ」機能の情報提供をパートナー企業が終了することになり、利用できなくなります。



2) サービス終了：LG Keyboardアプリの「GIF検索」

- 対象機種：LG製スマートフォン/タブレットPCの内蔵アプリ(中国向け製品を除く)

- 終了日：2023年7月3日 00:00

- サービス終了後：LG Keyboardアプリの「GIF検索」機能の情報提供をパートナー企業が終了することになり、利用できなくなります。



3) サービス終了：Qmemo+アプリの「位置情報リマインダー」。

- 対象機種：LG製スマートフォン/タブレットPCの内蔵アプリ(中国向け製品を除く)

- 終了日：2023年7月3日 00:00

- サービス終了後：Qmemo+の「位置情報リマインダー」機能の情報提供をパートナー企業が終了することになったため、利用できなくなります。



4) サービス終了：Galleryアプリで「詳細情報内の地図を表示し、それ以外の場合は地図を表示」する機能。

- 対象機種：LG製スマートフォン/タブレットPCの内蔵アプリ(中国向け製品を除く)

- 終了日：2023年7月3日 00:00

- サービス終了後：Galleryアプリの「詳細情報内の地図を表示し、それ以外の場合は地図を表示」機能の情報提供をパートナー企業が終了することになったため、利用できなくなります。



5) サービス終了：LG Emailアプリの「Office 365アカウントサポート」

- 対象機種：LG製スマートフォン/タブレットPCの内蔵アプリ(中国向け製品を除く)

- 終了日：2023年7月3日 00:00

- サービス終了後：LG Emailアプリ内の「Office 365アカウントサポート」機能については、パートナー企業が情報提供の終了を決定したため、利用できなくなります。



6) サービス終了:Smart Doctorアプリの「携帯電話状態診断」の「詳細」

- 対象機種：LG製スマートフォン/タブレットPCの内蔵アプリ

- 終了日：2023年7月3日 00:00

- サービス終了後：Smart Doctorアプリの「携帯電話状態診断」の「詳細」機能に関連する[Quick Help]アプリのサービスが終了するため、利用できなくなります。



ご理解のほどよろしくお願いいたします。