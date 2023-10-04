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LG Email / LGキーボード / LGモバイルスイッチアプリの内部機能の終了についてのお知らせ
平素よりLGエレクトロニクス モバイル製品をご利用頂き誠に有難うございます。
下記の通り、 LG Email / LGキーボード / LGモバイルスイッチアプリの内部機能の終了についてのお知らせいたします。
1) 終了対象機能：LG Emailアプリ内の「Gmailアカウントサポート」機能
- 対象モデル：LGスマートフォン/タブレットに基本搭載されているアプリ (中国向け製品を除く)
- 終了日：2023年12月29日00：00
- 機能終了後：パートナー企業の情報提供の終了により、LG Email アプリの 「Gmail アカウントサポート」機能がご利用できなくなります。
2) 終了対象機能：LGキーボードアプリ内の「手書き文字」機能
- 対象モデル：LGスマートフォン/タブレットに基本搭載されているアプリ (中国向け製品を除く)
- 終了日：2023年12月29日00：00
- 機能終了後：パートナー企業の情報提供の終了により、LGキーボードアプリの「手書き文字」機能がご利用できなくなります。
3) 終了対象機能：LGモバイルスイッチアプリ内の「グーグルドライブによる自動バックアップ」機能
- 対象モデル：LGスマートフォン/タブレットに基本搭載されているアプリ
- 終了日：2023年12月29日00：00
- 機能終了後：パートナー企業の情報提供の終了により、LGモバイルスイッチアプリ内の機能がご利用できなくなります。
但し、バックアップファイルの直接移動によるバックアップは可能です。
ご不便をおかけしますが、ご理解の程どうぞよろしくお願い致します。
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