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【サーバートラブルに関するお詫び】LG製品でNetflixやAmazonプライムビデオ、Huluなどの一部アプリが再生できない症状について
LGテレビ、プロジェクター製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2024年6月20日21時頃、サーバーは正常に復旧し、現在はサービスを再開しております。
ご利用のお客様におかれましては、多大なご迷惑、ご不便をお掛けいたしましたこと、謹んでお詫び申し上げます。(2024年6月21日)
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2024年6月20日午後より、弊社テレビ、プロジェクター製品において、NetflixやAmazonプライムビデオ、Huluなど一部アプリが再生できない症状が発生しております。
マイクロソフト社のサーバー(著作権保護関連)の不具合によるもので、現在マイクロソフト社側にて修正対応中です。
お客様にはご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。今しばらくお待ちいただくようお願い申し上げます。
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