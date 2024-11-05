いつもLG製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

LGエレクトロニクスのモバイル製品でご利用いただけるAccuWeatherですが、携帯電話事業の終了にともない、2024年12月27日をもちましてサービスを終了させていただくことになりました。

お楽しみいただいておりましたお客様には申し訳ございませんが、何卒ご了承いただきますようお願いいたします。

提供を終了するサービス：AccuWeather

対象モデル：LGエレクトロニクスのモバイル全製品

終了日時：2024年12月27日 00：00

サービス終了後について：

- アプリ機能に関するパートナー企業の情報提供の終了により、AccuWeather サービスを使用できなくなりますので、ご理解の上ご利用いただきますようお願いいたします。

- ロック画面(Lock Screen)でご提供していた天気予報もご使用になれません。

- 天気予報の機能が必要な場合、プレイストアで類似の機能を持つアプリをご利用いただけます。

- サービス提供のために収集された個人情報は、サービス終了と同時に破棄されます。

※関係法令の規定及び社内方針により保管の必要がある場合、弊社は当該法令の規定及び社内方針に基づいて所定の期間、個人情報を保管する場合があります。

今後ともLG製品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。