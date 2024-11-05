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AccuWeatherサービス終了のご案内
いつもLG製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
LGエレクトロニクスのモバイル製品でご利用いただけるAccuWeatherですが、携帯電話事業の終了にともない、2024年12月27日をもちましてサービスを終了させていただくことになりました。
お楽しみいただいておりましたお客様には申し訳ございませんが、何卒ご了承いただきますようお願いいたします。
提供を終了するサービス：AccuWeather
対象モデル：LGエレクトロニクスのモバイル全製品
終了日時：2024年12月27日 00：00
サービス終了後について：
- アプリ機能に関するパートナー企業の情報提供の終了により、AccuWeather サービスを使用できなくなりますので、ご理解の上ご利用いただきますようお願いいたします。
- ロック画面(Lock Screen)でご提供していた天気予報もご使用になれません。
- 天気予報の機能が必要な場合、プレイストアで類似の機能を持つアプリをご利用いただけます。
- サービス提供のために収集された個人情報は、サービス終了と同時に破棄されます。
※関係法令の規定及び社内方針により保管の必要がある場合、弊社は当該法令の規定及び社内方針に基づいて所定の期間、個人情報を保管する場合があります。
今後ともLG製品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。
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【LG公式オンラインショップ】コンビニ決済の一部不具合について 21/10/2024
https://www.lg.com/jp/support/announcement/JPNTC20241105/ isCopied
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