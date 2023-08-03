50V型 4K液晶テレビ 50UQ9100PJD

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全てのスペック
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型
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50V
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方式
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IPS 4K
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画素数（水平×垂直）
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3840×2160
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テレビスタンド含む
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112.1×70.3×24.9cm
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テレビスタンド含まず
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112.1×65.1×5.7cm
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テレビスタンド含む
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13.2kg
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テレビスタンド含まず
-
12.1kg
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BS 4K・110度CS 4K
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1
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地上デジタル（CATVパススルー）
-
2
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BSデジタルテレビ放送/110度CSデジタル放送
-
2
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映像エンジン
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α5 Gen5 AI Processor 4K
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高精細
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4Kアップスケーリング
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HDR
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HDR10 Pro / HLG
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なめらかな動き
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60Hz
-
高コントラスト
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直下型
-
明るさ自動調整
-
●
-
FILMMAKER MODE™ オートスタート
-
●
-
音声調整機能
-
AIサウンドプロ
-
サラウンド回路
-
Ultra Surround
-
実用最大出力(JEITA)
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20W
-
スピーカー
-
2.0ch
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スピーカー(個)
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フルレンジ：2個/20W
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オートサウンドチューニング
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●※別売 マジックリモコンが必要
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Bluetooth対応
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● (Bluetooth 5.0)
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エンターテインメント
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webOS
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音声検索
-
●※別売 マジックリモコンが必要
-
無線LAN機能(Wi-Fi)
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Wi-Fi 5 (IEEE802.11ac)
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Apple AirPlay2
-
●
-
ゲームオプティマイザ
-
●
-
HDMI入力端子
-
HDMI 2.0×3 (18Gbps､4K/60p)
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HDMI2.1に規定される機能
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eARC/ALLM
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HGiGゲームモード
-
●
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スポーツアラーム
-
●
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外付けHDD裏番組録画
-
●
-
光デジタル音声出力端子(背面)
-
1
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ヘッドホン出力
-
1
-
USB
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2（USB2.0）
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有線LAN(RJ45)
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1 (100Base-TX)
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消費電力〔待機時〕
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130[0.5]W
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年間消費電力量
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139kWh/年
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省エネ基準達成率
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80%
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標準リモコン
-
●
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リモコン用乾電池
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● (単4形乾電池2本)
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転倒防止用部品
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●
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取扱説明書
-
●
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マジックリモコン
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MR22GJ (別売)
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壁掛け金具
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LSW240B (別売)
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スリムマウント
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WB21LMB (別売)
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JANコード
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49-89027-021808
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