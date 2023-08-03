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様々なお部屋で4K有機EL画質が楽しめる豊富なサイズラインアップ。

仕様

レビュー

サポート

様々なお部屋で4K有機EL画質が楽しめる豊富なサイズラインアップ。

OLED48CXPJA

様々なお部屋で4K有機EL画質が楽しめる豊富なサイズラインアップ。

(4)
プリント

全てのスペック

画面サイズ

48V

パネル

方式

OLED 4K

バックライト

部分制御

●（ピクセル自発光制御）

画素数（水平×垂直）

3840×2160

外形寸法（W×H×D）

テレビスタンド含む

107.1×65.6×24.6cm

テレビスタンド含まず

107.1×61.8×4.7cm

本体質量

テレビスタンド含む

15.9kg

テレビスタンド含まず

14.9kg

消費電力

消費電力〔待機時〕

256[0.3]W

年間消費電力量

172kWh/年

録画機能

USBハードディスク録画

Multi HDD

●（同時接続：3台まで）

裏録画／くりかえし録画

チューナー

BS 8K

BS 4K・110度CS 4K

2

BSデジタルテレビ放送/110度CSデジタル放送

3

地上デジタル（CATVパススルー）

3

画質機能

倍速機能

HDR

HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ®

リアルシネマ

デジタルノイズリダクション

シネマモード(エキスパート画質調整)

映像エンジン

α9 Gen3 AI Processor 4K

サウンド機能

サラウンド回路

Dolby Atmos Deep Learning AI Sound

自動音量調節

スピーカー(個)

フルレンジ：2個/20W　ウーファー：2個/20W

実用最大出力(JEITA)

40W

オートサウンドチューニング

音声多重

便利機能

ハイブリッドキャスト対応

操作ガイド(電子取説)

省電力対応

ブラウザー機能

オンタイマー／オフタイマー

接続端子

HDMI™入力

4

eARC

●（HDMI 2）

コンポーネント/ビデオ入力端子(背面)

1

光デジタル音声出力端子(背面)

1

ヘッドホン出力

1

USB

3

有線LAN(RJ45)

1

HDMI-ARC

通信

Wi-Fi内蔵

付属品

取扱説明書

転倒防止用部品

標準リモコン

マジックリモコン