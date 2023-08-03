有機ELテレビ プレミアムモデル / BS・CS 4Kチューナー内蔵

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全てのスペック
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型
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65V
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方式
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OLED 4K
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画素数（水平×垂直）
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3840×2160
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バックライト
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－
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部分制御
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●（Self-lighting Pixel）
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視野角
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±178°
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テレビスタンド含む
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144.9×86.2×25.1cm
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テレビスタンド含まず
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144.9×83.0×4.7cm
-
テレビスタンド含む
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33.9kg
-
テレビスタンド含まず
-
25.2kg
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消費電力〔待機時〕
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476[0.5]W
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年間消費電力量
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231kWh/年
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省エネ基準達成率
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152%
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USBハードディスク録画
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●
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裏録画／くりかえし録画
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●（2番組裏録）
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Multi HDD
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●（同時接続：3台まで）
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BS 4K・110度CS 4K
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1
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倍速機能
-
●
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映像エンジン
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α9 Gen2 Intelligent Processor
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HDR
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HLG映像の視聴には、インターネット接続によるソフトウェアアップデートおよび他社が提供するセットトップボックスが必要です。CINEMA HDR™
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シネマモード(エキスパート画質調整)
-
●
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リアルシネマ
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●
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デジタルノイズリダクション
-
●
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サラウンド回路
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Dolby Atmos®
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音声多重
-
●
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自動音量調節
-
●
-
実用最大出力(JEITA)
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40W
-
スピーカー(個)
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フルレンジ：2個/20W ウーファー：2個/20W
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オートサウンドチューニング
-
●
-
ブラウザー機能
-
●
-
ハイブリッドキャスト対応
-
●
-
省電力対応
-
●(Smart Energy Saving Plus)
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オンタイマー／オフタイマー
-
●
-
首振りスイーベル機能
-
－
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操作ガイド(電子取説)
-
●
-
HDMI™入力
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4
-
HDMIバージョン
-
2.1
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eARC
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●（HDMI 2）
-
HDMI-ARC
-
●
-
コンポーネント/ビデオ入力端子(背面)
-
1
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ヘッドホン出力
-
1
-
光デジタル音声出力端子(背面)
-
1
-
USB
-
3（USB2.0）
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有線LAN(RJ45)
-
1
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Wi-Fi内蔵
-
●
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取扱説明書
-
●
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マジックリモコン
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●（AN-MR19BA）
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標準リモコン
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－
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転倒防止用部品
-
●
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