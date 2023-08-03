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8Kチューナー内蔵 8K有機EL大画面テレビ

仕様

レビュー

サポート

8Kチューナー内蔵 8K有機EL大画面テレビ

OLED77ZXPJA

8Kチューナー内蔵 8K有機EL大画面テレビ

(2)
プリント

全てのスペック

画面サイズ

77V

パネル

方式

OLED 8K

画素数（水平×垂直）

7680×4320

バックライト

部分制御

●（ピクセル自発光制御）

外形寸法（W×H×D）

テレビスタンド含む

171.7×104.4×32.3cm

テレビスタンド含まず

171.7×98.4×3.22cm

本体質量

テレビスタンド含む

約43.4kg

テレビスタンド含まず

約42.6kg

消費電力

消費電力〔待機時〕

802[0.3]W

年間消費電力量

457kWh/年

録画機能

USBハードディスク録画

裏録画／くりかえし録画

Multi HDD

●（同時接続：3台まで）

チューナー

BS 8K

1

BS 4K・110度CS 4K

2

BSデジタルテレビ放送/110度CSデジタル放送

3

地上デジタル（CATVパススルー）

3

画質機能

倍速機能

映像エンジン

α9 Gen3 AI Processor 8K

HDR

HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ®

シネマモード(エキスパート画質調整)

リアルシネマ

デジタルノイズリダクション

サウンド機能

サラウンド回路

Dolby Atmos Deep Learning AI Sound

音声多重

自動音量調節

実用最大出力(JEITA)

60W

スピーカー(個)

ツイーター：2個/20W　ミッドレンジ：2個/20W　ウーファー：2個/20W+20W

オートサウンドチューニング

便利機能

ブラウザー機能

ハイブリッドキャスト対応

操作ガイド(電子取説)

オンタイマー／オフタイマー

省電力対応

接続端子

HDMI™入力

4

eARC

● （HDMI 2）

HDMI-ARC

コンポーネント/ビデオ入力端子(背面)

1

ヘッドホン出力

1

光デジタル音声出力端子(背面)

1

USB

3

有線LAN(RJ45)

1

通信

Wi-Fi内蔵

付属品

取扱説明書

マジックリモコン

標準リモコン

転倒防止用部品