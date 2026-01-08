We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG ELECTRONICS PRESENTA LA GAMA LG GRAM 2026, MEJORADA CON AEROMINUM
En CES 2026 LG GRAM debuta con Aerominum, con un aspecto metálico de alta calidad y una durabilidad reforzada, con doble IA avanzada para aumentar la productividad.
CIUDAD DE MÉXICO, 08 de enero de 2026 — LG Electronics (LG) presentará su línea LG gram 2026 durante el CES 2026, ampliando el liderazgo de la marca durante una década en computadoras ultraportátiles. La nueva línea estrena un material Aerominum ultraligero para un diseño más portátil, duradero y de alta calidad. Los nuevos modelos también priorizan la productividad con capacidades avanzadas de inteligencia artificial dual, combinando la inteligencia del dispositivo con la inteligencia artificial basada en la nube para un trabajo más flexible y creatividad sobre la marcha.
La evolución del LG gram como computadora portátil ultraportátil se ve acelerada por Aerominum, una composición desarrollada por LG. Este innovador material reduce el peso de la computadora portátil al tiempo que refuerza su resistencia estructural. El chasis resultante está diseñado para la vida en movimiento, ya que ofrece una mayor resistencia a los rayones, cumple con los estándares de grado militar y garantiza una resistencia duradera para el uso diario. La estructura aeroplaca de Aerominum y el refinado cepillado de taller proporcionan un elegante acabado metálico, lo que realza el diseño sin añadir volumen.
Más allá del rendimiento básico, los modelos LG gram mejoran la movilidad con nuevas funciones de conectividad y seguridad. El gram Link mejorado permite compartir archivos, duplicar pantallas y transferir contenidos sin problemas, no solo entre dispositivos Android e iOS, sino también entre dispositivos LG basados en webOS, incluidos televisores, monitores y proyectores. El gram Link, que establece un nuevo estándar de compatibilidad entre plataformas, sirve como un centro universal único para estos tres ecosistemas principales. Esta capacidad permite a los usuarios integrar sin problemas todo su ecosistema digital, eliminando las barreras tradicionales que plantea la compatibilidad entre sistemas operativos. En cuanto a la seguridad, LG ThinQ permite a los usuarios bloquear o borrar de forma remota su PC en caso de pérdida, protegiendo así los datos almacenados.
17Z90UR: La Laptop de 17 pulgadas más ligera del mundo
La LG gram Pro17 ofrece el rendimiento de una laptop RTX de 17 pulgadas en un formato compacto comparable al de un modelo típico de 16 pulgadas. Su amplia pantalla LCD WQXGA (2560 x 1600) de 17 pulgadas permite una productividad duradera y una visualización envolvente, sin el volumen de la mayoría de las laptops de alto rendimiento.
Driving this performance is the latest NVIDIA GeForce RTX 5050 laptop GPU with 8GB of GDDR7 memory, engineered to provide ample performance for graphics-intensive tasks, content creation and gaming.
16Z90U: Laptop ultraportátil con doble IA para una productividad sin igual
The LG gram Pro 16 sets a new standard as the lightest 16-inch laptop in its class to feature both on-device and cloud-based AI. Its 16-inch WQXGA+ (2,880 x 1,800) OLED display delivers a premium, immersive visual experience, offering sharp and rich contrast for both work and creative tasks. Powered by the latest Intel Core Ultra processors, the device ensures responsive multitasking and smooth performance for demanding everyday workloads.
“El LG gram 2026 representa un hito en nuestra búsqueda de la portabilidad definitiva, a lo largo de una década. Con Aerominum, resolvimos con éxito la paradoja entre peso y durabilidad, creando un aspecto metálico de alta calidad que es a la vez increíblemente ligero y excepcionalmente duradero”, afirmó Lee Choong-hwoan, director de la división de pantallas de LG Media Entertainment Solution Company. “Al combinar este material revolucionario con nuestras avanzadas soluciones de doble inteligencia artificial y seguridad, nuestros nuevos portátiles, altamente inteligentes y extremadamente portátiles, permiten a los usuarios trabajar, crear y conectarse sin problemas estén donde estén”.
Acerca de LG Electronics Media Entertainment Solution Company
LG Media Entertainment Solution Company (MS) es una empresa reconocida por su innovación en televisores, sistemas de audio, pantallas y plataformas de Smart TV. La división MS mejora la experiencia de entretenimiento multimedia con sus televisores OLED, famosos por su negro y color perfectos, y sus televisores LCD Micro RGB y QNED de alta gama, todos impulsados por la plataforma Smart TV webOS personalizada. La división MS también ofrece soluciones de tecnología de la información (monitores para juegos, monitores profesionales, computadoras portátiles, proyectores, dispositivos en la nube y pantallas médicas), así como soluciones de señalización digital (señalización Micro LED, señalización digital, pantallas para el sector hotelero y software de señalización) diseñadas para maximizar la eficiencia laboral de los clientes y ofrecer un gran valor. Para obtener más noticias sobre LG, visite www.LGnewsroom.com.
Contacto de Prensa
LG Electronics México
Daniel Aguilar
Media & PR
Tel. 5553211977
LG Electronics México
Daniela Medel
Media & PR
Tel. 525662302485
Burson
Fernando Martinez
Account Manager
Tel. 5548886364
fernando.pineda@bursonglobal.com
