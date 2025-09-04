LG transforma la experiencia de hogar inteligente con la tecnología ThinQ AI

En IFA 2025, LG presenta su plataforma de IA que combina ThinQ UP y ThinQ Care, ofreciendo experiencias personalizadas, actualizaciones permanentes y mantenimiento inteligente

Ciudad de México, 4 de septiembre de 2025. LG Electronics (LG) marca el inicio de una nueva era en el mercado europeo de electrodomésticos inteligentes con la presentación de su plataforma de inteligencia artificial de última generación, LG ThinQ AI. Presentada en IFA 2025, esta innovadora plataforma integra los servicios ThinQ UP y ThinQ Care para ofrecer a los consumidores una experiencia personalizada, en constante evolución y una gestión proactiva de sus electrodomésticos.

LG ThinQ AI potencia las tecnologías centrales de los productos de la compañía mediante IA y análisis de datos de uso, optimizando la experiencia del usuario y mejorando su calidad de vida. Su despliegue en mercados clave de Europa comenzará en septiembre de 2025. Con funciones inteligentes como actualizaciones continuas personalizadas y optimización automática del rendimiento basada en el comportamiento del usuario, LG ThinQ AI redefine la experiencia del hogar inteligente y refuerza el liderazgo de LG en soluciones de IA para electrodomésticos en Europa.

Un elemento central de la plataforma, ThinQ UP, permite que los electrodomésticos compatibles adquieran nuevas funciones a través de actualizaciones de software, asegurando que se mantengan al día y relevantes para los estilos de vida en constante cambio de los clientes. Complementando esto, ThinQ Care brinda soporte proactivo que predice posibles fallas o problemas antes de que ocurran. Basándose en una amplia cantidad de datos de uso, sus diagnósticos inteligentes detectan incluso problemas menores y guían a los clientes a través de soluciones sencillas, aumentando la confiabilidad del producto y la tranquilidad.

ThinQ AI también refleja las prioridades de los consumidores europeos, que son exigentes y conscientes del medio ambiente, con un enfoque en la eficiencia energética y la facilidad de uso. Para las lavadoras, el Modo de Ahorro de Energía ayuda a reducir el consumo de energía del hogar, mientras que los refrigeradores se benefician del Modo de Ahorro de IA, que reduce inteligentemente el uso de energía. Las funciones orientadas a la comodidad incluyen Fresh Keeper, que evita que la ropa que se deja en la lavadora se arrugue o huela mal, y el recordatorio de limpieza de la tina para mantener la higiene. Las funciones del refrigerador incluyen Night View, que ajusta el brillo de la pantalla por la noche, y el sistema Smart Fill, que permite que el dispensador de agua sirva vertidos precisos. Los usuarios incluso pueden reconfigurar el dispensador de hielo incorporado para que funcione como un dispensador de agua adicional, brindando mayor flexibilidad

En el futuro, LG planea ofrecer un flujo constante de funciones ThinQ UP específicas para cada región, inspiradas en los comentarios de los clientes. A través de la función "Comparte tus ideas" en la aplicación ThinQ, los usuarios pueden proponer nuevas funciones que podrían desarrollarse en actualizaciones reales. Tras el lanzamiento en Europa este mes, LG expandirá gradualmente la disponibilidad del servicio ThinQ UP a nivel mundial durante el resto del año.

En IFA 2025, LG estará exhibiendo una amplia gama de electrodomésticos mejorados con ThinQ AI y adaptados para los consumidores europeos. Escenas armoniosas y diferenciadas de estilos de vida de hogar inteligente demostrarán cómo las últimas innovaciones de la compañía elevan sin esfuerzo la vida cotidiana. Los visitantes podrán interactuar con una aplicación de demostración interactiva para explorar cómo ThinQ UP permite a los clientes actualizar continuamente sus electrodomésticos LG. La zona LG AI HOME presenta el "Hogar Cero Esfuerzo" de la compañía, donde ThinQ AI reconoce la voz del usuario y activa configuraciones personalizadas de los electrodomésticos para brindar una experiencia de hogar altamente personalizada.

"Nuestra innovadora plataforma ThinQ AI ofrece una comodidad y eficiencia diferenciadas a través de actualizaciones continuas y un cuidado inteligente y proactivo", dijo Lyu Jae-cheol, presidente de LG Home Appliance Solution Company. "Estamos comprometidos a crear una experiencia de hogar con IA que evolucione al ritmo de las necesidades únicas de cada cliente".

ThinQ AI y una variedad de soluciones innovadoras para electrodomésticos se exhibirán en el stand de LG en IFA 2025 (Pabellón 18, Messe Berlin) en Berlín, Alemania, del 5 al 9 de septiembre.

