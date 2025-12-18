LG SOUND SUITE: EL PRIMER SISTEMA DE BARRA DE SONIDO CON TECNOLOGÍA DOLBY ATMOS FLEXCONNECT.

Por presentarse próximamente en CES 2026, la suite de sonido modular LG Sound Suite con Dolby Atmos FlexConnect de LG simplifica y flexibiliza el audio en el hogar.

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de diciembre de 2025 — En CES 2026, LG Electronics (LG) estará transformando el entretenimiento en el hogar con LG Sound Suite, un sistema de audio doméstico que ofrece a los consumidores una flexibilidad sin precedentes. Su componente principal es la barra de sonido H7, la primera del mundo con Dolby Atmos® FlexConnect™, que ofrece un sonido envolvente que se adapta a la distribución de la habitación sin necesidad de configuraciones complicadas.

LG Sound Suite funciona a la perfección con los televisores premium de LG, permitiendo a los usuarios conectar cualquiera de sus componentes inalámbricos, incluyendo las bocinas de sonido envolvente M7 y M5, y el subwoofer W7, con o sin la barra de sonido H7, para un total de 27 posibles configuraciones. Esta flexibilidad permite a los consumidores crear la configuración perfecta para su espacio, ya sea comenzando con un sistema básico o construyendo un completo cine en casa de 13.1.7 canales. Además, cuando la barra de sonido H7 actúa como dispositivo principal, Dolby Atmos FlexConnect funciona con cualquier televisor a través de HDMI, brindando a los usuarios la libertad de disfrutar de sus contenidos de entretenimiento. LG también incorporará Dolby Atmos FlexConnect a su gama de televisores premium de 2026 y a algunos modelos seleccionados de 2025* mediante una futura actualización de software, ofreciendo aún más opciones para disfrutar de Dolby Atmos.

Dolby Atmos FlexConnect ofrece la forma más sencilla y flexible de disfrutar del sonido inmersivo Dolby Atmos en tu televisor. Disfruta de un audio asombroso que intensifica cada explosión, da vida a cada canción, hace que cada partido sea más emocionante y convierte cada momento en una experiencia inolvidable. La configuración nunca ha sido tan fácil: es flexible y se ajusta de forma inteligente a tu entorno.

El audio está recuperando su protagonismo gracias al streaming, que ha sustituido a los formatos físicos. Las principales plataformas ofrecen ahora películas, series y deportes en Dolby Atmos y otros formatos avanzados, haciendo que el sonido cinematográfico sea accesible para todos. Este cambio ha revitalizado el cine en casa, y los consumidores buscan un audio que complemente las impresionantes imágenes de sus televisores. LG Sound Suite responde a esta demanda con comodidad inalámbrica, sencillez y rendimiento, devolviendo el verdadero sonido envolvente al centro del hogar. Gracias a la conectividad Bluetooth y Wi-Fi, LG Sound Suite ofrece un emparejamiento perfecto para la transmisión de contenido y la integración de dispositivos, haciendo que la configuración sea tan sencilla como disfrutar del sonido.

En este sentido, LG aporta innovación para mejorar la experiencia. Sound Follow utiliza tecnología de banda ultra ancha (UWB) para ajustar el punto óptimo de escucha según la ubicación del usuario. Combinado con Dolby Atmos FlexConnect, esto garantiza una inmersión personalizada, para que cualquier asiento se sienta como el mejor. Además, Room Calibration Pro analiza las características acústicas y aplica procesamiento de IA para optimizar el sonido y ofrecer una experiencia de audio equilibrada que llena toda la habitación.

La barra de sonido H7 incorpora el procesador más avanzado de LG, el α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3, el mismo chip que utilizan los televisores OLED de gama alta de LG. Esta tecnología de eficacia probada aplicada al audio ofrece un rendimiento y una inteligencia superiores. El procesador utiliza el aprendizaje profundo y su unidad de procesamiento neuronal para crear un sonido con una precisión excepcional. Con AI Sound Pro+, el audio estéreo se puede convertir en sonido envolvente multicanal, mientras que la separación de objetos mediante IA garantiza que las voces, la música y los efectos de sonido sean claros y equilibrados. El sistema también adapta el audio según el tipo de contenido para optimizar el sonido en diferentes géneros.

Cada componente de la LG Sound Suite incorpora altavoces Peerless, una marca sinónimo de excelencia en audio desde hace más de un siglo y reconocida por su fabricación de alta calidad en sistemas de altavoces premium. Al combinar la sencillez y la flexibilidad de Dolby Atmos FlexConnect con el rendimiento acústico de alta calidad de los altavoces Peerless, la LG Sound Suite inaugura una nueva era de sonido Dolby Atmos inmersivo.

“Junto con Dolby, hemos logrado que el audio inmersivo sea flexible para cualquier hogar. LG Sound Suite es una prueba de nuestro compromiso conjunto con la innovación en audio”, afirmó Lee Jeong-seok, director de la División de Audio de LG Media Entertainment Solution Company. “LG Sound Suite combina Dolby Atmos FlexConnect con su diseño modular inalámbrico y la optimización mediante inteligencia artificial, para que los consumidores puedan crear el sistema que deseen y disfrutar de un sonido cinematográfico desde cualquier asiento”.

“Dolby y LG están abriendo un nuevo nivel de flexibilidad de audio para quienes desean disfrutar de un sonido superior con Dolby Atmos”, declaró John Couling, vicepresidente senior de Entretenimiento de Dolby Laboratories. “Ya sea que las bocinas estén sobre una estantería o en un rincón, Dolby Atmos FlexConnect se integra perfectamente en cualquier hogar sin la complejidad de los sistemas tradicionales. Nos entusiasma que los consumidores experimenten este nuevo nivel de flexibilidad y rendimiento de audio”.

LG Sound Suite se exhibirá durante el CES 2026, del 6 al 9 de enero, en el stand de LG. Para estar al día de todas las últimas innovaciones y productos de LG para disfrutar de la mejor experiencia de entretenimiento en el hogar, visite LG Newsroom.

# # #

*Modelos 2025: G5, C5, CS5 y QNED9M

Acerca de LG Electronics Media Entertainment Solution Company

LG Media Entertainment Solution Company (MS) es una empresa reconocida por su innovación en televisores, sistemas de audio, pantallas y plataformas de Smart TV. La división MS mejora la experiencia de entretenimiento multimedia con sus televisores OLED, famosos por su negro y color perfectos, y sus televisores LCD Micro RGB y QNED de alta gama, todos impulsados ​​por la plataforma Smart TV webOS personalizada. La división MS también ofrece soluciones de tecnología de la información (monitores para juegos, monitores profesionales, computadoras portátiles, proyectores, dispositivos en la nube y pantallas médicas), así como soluciones de señalización digital (señalización Micro LED, señalización digital, pantallas para el sector hotelero y software de señalización) diseñadas para maximizar la eficiencia laboral de los clientes y ofrecer un gran valor. Para obtener más noticias sobre LG, visite www.LGnewsroom.com.