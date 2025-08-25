Ricoh LATAM y LG Electronics se unen para transformar la experiencia audiovisual en los lugares de trabajo de América Latina

CIUDAD DE MÉXICO, a 25 de agosto de 2025. –Ricoh LATAM y LG Electronics anuncian una alianza estratégica para ofrecer soluciones integradas de visualización de información a clientes empresariales en la región de América Latina. El objetivo es crear en conjunto, experiencias innovadoras y eficientes que impulsen espacios de trabajo más inteligentes, colaborativos y sostenibles.

A partir de junio de 2025, Ricoh LATAM incorporó a su portafolio para sus clientes en América Latina las soluciones de pantallas informativas de LG Electronics. Esta oferta incluye: pantallas comerciales e interactivas, tecnologías avanzadas como OLED y LED y software especializado como LG SuperSign (CMS) y LG ConnectedCare (RMS). Este portafolio de productos se integra con la experiencia, los servicios y capacidades de Ricoh LATAM en instalación, diseño de soluciones personalizadas y garantía extendida, con el propósito de acelerar la transformación digital, optimizar la comunicación y mejorar la eficiencia operativa en los espacios de trabajo de la región.

“Con propuestas integradas de hardware, software y servicios gestionados, ayudamos a nuestros clientes a concentrarse en tareas creativas que generan valor, impulsando el crecimiento organizacional y garantizando una experiencia de uso sencilla y eficiente. Esta alianza con LG fortalece este compromiso, al brindar experiencias de trabajo más inteligentes y sostenibles, que promueven la colaboración, la agilidad y la productividad de las personas en cualquier entorno laboral”, afirmó Diego Imperio, Presidente y CEO de Ricoh LATAM.

Por su parte, LG Electronics, líder global en tecnologías de consumo y de soluciones de negocios, aporta a esta colaboración su experiencia en señalización digital, soluciones visuales de alto rendimiento y plataformas CMS y RMS como LG SuperSign y LG ConnectedCare, que permiten una gestión eficiente y remota de contenidos y dispositivos.

“En LG Electronics estamos orgullosos de generar esta alianza con Ricoh LATAM para acercar nuestros productos y soluciones a más empresas en América Latina. Esta colaboración representa una oportunidad para impulsar la transformación digital de los espacios de trabajo, con tecnología innovadora que mejora la comunicación, la eficiencia y la experiencia de los usuarios,” destacó Renaldo Costa Netto, líder de B2B en LATAM para LG Electronics.

Gracias a esta alianza, los clientes de Ricoh en América Latina podrán acceder de forma preferencial a los productos más innovadores de LG como pantallas interactivas, señalización digital LED y OLED de última generación, y software especializado que brinda una mejor experiencia a la comunicación visual en salas de reunión.

Además, Ricoh LATAM y LG Electronics brindarán soporte técnico y comercial a nivel regional con programas de capacitación, habilitación y estrategias conjuntas de marketing, asegurando una implementación efectiva y acompañando de cerca a sus clientes en sus proyectos de adopción digital. Esta colaboración está diseñada para atender a organizaciones de todos los tamaños y sectores, incluyendo PYMES, grandes corporativos, instituciones educativas, sector salud y entidades públicas, con una visión conjunta de explorar nuevas oportunidades de negocio en toda la región.

Acerca de LG Electronics, Inc.

LG Electronics es un innovador mundial en tecnología y electrónica de consumo con presencia en 140 países y una plantilla internacional de más de 75.000 trabajadores. Las cuatro empresas de LG (Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution y Eco Solution) sumaron unos ingresos globales de más de 88 billones de KRW en 2024. LG es un fabricante líder de productos de consumo y comerciales que van desde televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores, componentes y soluciones de automoción, y sus marcas premium LG SIGNATURE y la inteligente LG ThinQ son nombres conocidos en todo el mundo. Visite www.LGnewsroom.com para conocer las últimas noticias.

Acerca de Ricoh

Ricoh es un fabricante líder de servicios digitales integrados y soluciones de impresión diseñadas para apoyar la transformación digital de los lugares y espacios de trabajo para optimizar el rendimiento empresarial. Con sede en Tokio, las operaciones globales de Ricoh llegan a clientes de aproximadamente 200 países y regiones, con el impulso de conocimientos, tecnologías y capacidades organizativas cultivadas a lo largo de sus 85 años de historia. En el ejercicio financiero finalizado en marzo de 2025, el Grupo Ricoh obtuvo unas ventas mundiales de 2,527 billones de yenes (aproximadamente 16,8 billones de USD). La misión y la visión de Ricoh consisten en capacitar a las personas para que encuentren la realización a través del trabajo, comprendiendo y transformando la forma de trabajar de las personas para que podamos liberar su potencial y creatividad, y hacer realidad un futuro sostenible.

