Aire Acondicionado Multisplit Inverter, Compresor 34,000 BTU/h con 3 Evaporadoras 12,000 BTU/h, Frío, (Voltaje 230V / 60 HZ)

A3UQ34GFAB
Características clave

  • 10 años de Garantía
  • Compresor Rotativo Twin Inverter
  • Reduce espacio con 1 sola unidad exterior
  • Micro Filtro que captura y elimina micropartículas de polvo.
  • Funcionamiento Silencioso
  • Voltaje (230V / 60 HZ)
Resumen

DIMENSIONES

CAPACIDAD
Evaporadoras 12,000 BTU/h Condesadora 34,000 BTU/h
DIMENSIONES LxAxP
Evaporadora 83.7 x 30.8 x 18.9 cm Condensadora 87 x 65 x 33 cm
TECNOLOGIA PRINCIPAL
Compresor Rotativo Twin Inverter
BENEFICIO ADICIONAL
Micro Filtro

Todas las especificaciones

ACCESORIOS

  • Control remoto

    Si

  • kit de instalación(tuberías & cable de interconexion)

    NO

COMMON SPEC

  • Tipo de AC

    Multisplit

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Dimensión Evaporador AMNQ12GSJAA (Unidad Interior) LxAxPcm

    83.7 x 30.8 x 18.9 cm

  • Dimensión Evaporador (Unidad Interior) Kg

    7.9 kg

  • Dimensión Condensadora (Unidad Interior) LxAxPcm

    87 x 65 x 33 cm

  • Dimensión Condensadora (Unidad Interior) Kg

    46.8 kg

CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO

  • BTU/h

    34,000

  • Capacidad (Ton)

    3 Toneladas

  • Función

    Solo Frío

DISEÑO

  • Color

    Blanco

  • Diseño

    Elegante y Sofisticado

  • Tipo Pantallas

    LED

FUNCIONES ADICIONALES

  • Modo sueño

    Si

  • Temporizador

    On/OFF

  • Oscilación de flujo de aire

    6 posiciones

  • Smart Diagnosis

    No

  • Plasmaster Ionizer

    No

  • Smart ThinQ

    No

DESEMPEÑO, CONSUMO DE ENERGÍA

  • EER W/W

    3.18

  • EER BTU/H.W

    10.9

  • SEER

    12.11

  • SUMINISTRO DE ENERGÍA

    220-230V

  • Refrigerante

    R410A

