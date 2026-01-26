LG DUALCOOL Inverter, 2 Ton, Frío (Voltaje 220V / 60HZ)

*Las imágenes y los videos anteriores son recreaciones creadas con fines ilustrativos para facilitar la comprensión. Puede haber variaciones dependiendo del entorno real de instalación del producto.

1) Ahorro de energía

- TÜV ha verificado que los aires acondicionados LG Inverter (US-Q242K) ahorran hasta un 70 % más de energía que los aires acondicionados LG sin inverter (TS-H2465DAO).

- Fecha de la prueba: diciembre de 2016. Tamaño de la sala de pruebas: 4,3 m * 7,0 m * 2,3 m. Condiciones de la prueba: temperatura interior 33 °C, temperatura exterior 35 °C, humedad relativa 60 %, temperatura de ajuste 26 °C, método de prueba: comparación del tiempo de alcance de 26,5 °C, modelo de prueba: TS-H2465DAO (convencional) US-Q242Ky0 (DUAL Inverter).

2) Enfriamiento Rápido

- TÜV ha verificado que los aires acondicionados LG Inverter (US-Q242K) enfrían hasta un 40 % más rápido que los aires acondicionados sin inverter (TS-H2465DAO).

- Fecha de la prueba: diciembre de 2016, tamaño de la sala de pruebas: 4,3 m * 7,0 m * 2,3 m, condiciones de la prueba: temperatura interior 33 °C, temperatura exterior 35 °C, humedad relativa 60 %, temperatura de ajuste 26 °C, método de prueba: consumo de energía medido durante 8 horas, modelo de prueba: TS-H2465DAO (TS-12Y2DA) (convencional) US-Q242Ky0, US-Q122Ky0.

3) Garantía de 10 años para el compresor.

- La garantía de 10 años para el compresor puede variar según el producto y el país, por lo que se recomienda verificar antes de la compra.

4) Control activo de energía.

- Esta función sólo está disponible en el modo de enfriamiento.

- El funcionamiento limita el consumo máximo de energía al 80 %, 60 % y 40 % por etapas, lo que puede reducir el rendimiento de enfriamiento. Para un enfriamiento más potente, utilice el modo de refrigeración normal o el modo Jet.

- Se puede acceder a esta función a través del control remoto o la aplicación ThinQ.

- La imagen de la pantalla del control remoto puede cambiar sin previo aviso.

5) kW Manager

- Esta función puede variar según el producto y el país.

- Durante el periodo establecido, se supervisa la electricidad acumulada y se realizan operaciones de limitación del consumo eléctrico durante el periodo restante.

- Si el consumo diario de electricidad supera el objetivo establecido para el periodo, el consumo restante se recalcula automáticamente para mantener la cantidad objetivo.

- Esta función sólo está disponible a través de la aplicación inteligente LG ThinQ™.

- Si el consumo total de electricidad dentro del periodo establecido supera la cantidad objetivo, la función de kW Manager se desactiva y la máquina vuelve al modo de funcionamiento general. La aplicación LG ThinQ™ le notificará este cambio.

6) Auto Clean+

- Auto Clean+ inicia automáticamente la función de secado una vez finalizada la operación de enfriamiento, lo que se indica mediante los residuos restantes en el producto.

- Auto Clean+ puede funcionar en modo ventilador durante un máximo de 20 minutos de forma automática, dependiendo del patrón de uso de la operación de enfriamiento anterior, para ayudar a eliminar la humedad del intercambiador de calor.

- Las condiciones de secado interno pueden variar en función de la temperatura y la humedad del aire interior.

- Puede seleccionar la intensidad del flujo de aire a través de LG ThinQ para añadir un flujo de aire adicional durante el tiempo de secado.

- Auto Clean+ se activa al enviar el producto y se puede utilizar sin necesidad de realizar ajustes adicionales.

7) Sleep Timer+ (Temporizador de apagado automático)

- Sleep Timer ajusta automáticamente la temperatura analizando sus patrones de uso mientras funciona en modo de suspensión.

- Para utilizar la función Sleep Timer, debe configurarla por primera vez a través de LG ThinQ.

- El temporizador de apagado solo se puede utilizar en modo refrigeración.

- La intensidad del flujo de aire se configura automáticamente mediante el análisis de los patrones de uso y se puede ajustar a través de LG ThinQ.

- El rango de temperatura establecido para el temporizador de apagado es de 22 a 28 °C.

8) Gold Fin™

- TUV ha verificado que el área de corrosión de Gold Fin‍ no supera el 0,05 % (por encima de RN 9,5).

- Fecha de la prueba: 06/2019-02/2020

- Norma de prueba: ISO9227:2017, ISO10289:1999, ASTM B 117 Prueba de niebla salina

- Muestra de prueba: Lámina AI Fin (100㎛, 70 X 150㎜) + Recubrimiento orgánico (1,65 g/m²)

- Condiciones de montaje: (35 ± 2) ℃, pH 6,5-7,2, niebla salina de NaCl al (5 ± 1) %, 5000 h

- Resultado de la prueba: proporción de área corroída inferior al 0,05 %. (superior a RN 9,5)

9) Protección de voltaje

- Fecha de la prueba: 2025.06~08 Laboratorio de aire acondicionado LG

- Condiciones de la prueba: Interior DB 32 ℃/WB 23 ℃, Exterior DB 48 ℃/WB 29 ℃ Configuración en modo refrigeración. Esta condición se probó aplicando alto voltaje/bajo voltaje (187/276 V) para hacer funcionar el producto.

- Método de prueba: según las normas de prueba de LG (LG(67)-F0-6037), el intercambiador de calor exterior se blindó en un 30 % en las condiciones de temperatura anteriores y se probó el funcionamiento continuo normal del producto mientras se cambiaban el voltaje y los modos de funcionamiento (4 horas).

- Modelo de prueba: S3-Q09AA33Z, S3-Q12JA33Z, S3-Q18KL33Z, S3-Q24K233Z

- Resultado de la prueba: Se confirmó que todos los productos probados en las condiciones de prueba propuestas funcionaban de forma normal y continua.

- El resultado del rendimiento puede variar en función de las condiciones de uso reales.

- Es posible el funcionamiento continuo dentro del rango de voltaje probado, pero el rendimiento del producto puede verse degradado.

10) ThinQ

- LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQ.

- Las funciones inteligentes y el asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulte con su distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.

- No se incluye el dispositivo de altavoz inteligente con función de voz.