Términos y Condiciones “Encuentra las diferencias” 

Nombre del concurso: “Encuentra las diferencias”

EL EVENTO “Encuentra las diferencias” ES PATROCINADO POR LG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V (LGE). DE NINGÚN MODO ESTA PROMOCIÓN ES PATROCINADA, AVALADA O ADMINISTRADA POR, NI ESTÁ ASOCIADA CON FACEBOOK O INSTAGRAM, INC. (“FACEBOOK” O “INSTAGRAM”).

LA PRESENTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CONSTITUYE LA ACEPTACIÓN DE TODAS LAS REGLAS DE LA CAMPAÑA.

Requisitos y elegibilidad

Debe ser persona física.

Debe tener domicilio dentro de la República Mexicana.

Debe ser mayor de edad (18 años) y contar con identificación oficial (INE, IFE o Pasaporte)

Los usuarios pueden ser ganadores en esta actividad sólo una vez; sin embargo, pueden participar en más de una actividad de la marca de forma simultánea. En caso de que el usuario haya ganado en cualquier otra actividad en un periodo no mayor a un año, no podrá ser ganador de la “Encuentra las diferencias”.

No es necesario hacer una compra para participar o ganar. Las compras no aumentan las posibilidades de ganar.

Los participantes tienen que ser seguidores de LG México en Facebook, Instagram, TikTok y X.

Detalles de la dinámica

El 14 de octubre del 2025 se comunicará la “Encuentra las diferencias” en Facebook.

Pasos a seguir para participar en la Dinámica.

Paso 1: Para participar, los usuarios deberán registrarse en LG Family Club, así como observar dos imágenes en las que se verá la escena de un campo de fútbol con diversos elementos relacionados al tema, los usuarios deberán encontrar las 5 diferencias que hay en la imagen.

Paso 2: Los participantes deberán dejar en los comentarios un screenshot con las diferencias encontradas como testigo y el screenshot de su registro en LG Family Club.

Paso 3: Los primeros 10 participantes en responder correctamente y cumplir con los requisitos recibirán 1 tarjeta digital para Spotify con valor de $129 pesos y con una duración de 1 mes.

Detalles de la inscripción

La dinámica comenzará el 14 de octubre del 2025 a las 12:00:00 p.m. hora de la Ciudad de México y terminará el 28 de octubre del 2025 a las 12:00:00 p.m. hora de la Ciudad de México.

La dinámica se publicará en la cuenta oficial de Facebook (LG Global)

Mediante su participación, cada persona acepta otorgar a LGE acceso a su información personal a través de las configuraciones de privacidad, y consiente expresamente la recopilación, el almacenamiento o el procesamiento de tales datos según sea necesario y el uso exclusivo de dichos datos para la dinámica.

LGE tiene derecho a cancelar o rechazar participaciones con información incompleta o contenidos prohibidos por la ley (lo que incluye declaraciones de naturaleza discriminatoria o difamatoria) u otro tipo de contenidos inapropiados, ofensivos, despectivos o peyorativos o de declaraciones violentas.

En el caso de que surgiera una disputa en relación con la identidad de un participante, el Patrocinador se reserva el derecho, a su entera discreción, de determinar la identidad de ese participante.

Toda la información proporcionada por el participante será administrada exclusivamente para verificar su identidad y para la notificación/entrega del premio ganado, y será eliminada 3 meses después de la finalización de la Dinámica. Inicia 14 de octubre y termina el 28 de octubre 2025 a las 12:00:00 p.m.

Selección de los ganadores

1.- La dinámica inicia el 14 de octubre y finaliza el 28 de octubre del 2025, durante este periodo se elegirán 10 ganadores.

2.- Los participantes deberán ser seguidores de LG México en Facebook, Instagram, X y TikTok.

3.- Los ganadores serán los 10 primeros usuarios en cumplir con los requisitos.

4.- Un jurado inapelable de LG evaluará las participaciones, además de revisar que el participante haya cumplido con los Términos y Condiciones señaladas, y definirá a los 10 ganadores de la dinámica.

Detalles del premio

Se regalarán 10 tarjetas digitales para Spotify con valor de $129 pesos y con una duración de 1 mes.

Antes de recibir el premio, el participante será contactado por el canal por el cual haya participado (Facebook) y deberá proporcionar en forma correcta su nombre, dirección postal, y aceptar los Términos y condiciones.

Para reclamar el premio, el ganador debe confirmar su disponibilidad para recibirlo y proporcionar de forma correcta su dirección postal y número de teléfono, o de lo contrario perderá el premio. En caso de que no se reclame un premio después de 6 horas de haber recibido una notificación al respecto, LGE se reserva el derecho de conceder el premio al puesto subsiguiente.

LGE se reserva, a su entera discreción, el derecho a entregar el premio a otro(s) participante(s) si el ganador original no cumple con los Términos y condiciones que se describen a continuación:

- El ganador no reclama el premio después de 6 horas de haber recibido una notificación al respecto.

- Los datos brindados por el participante no se ajustan a las reglas enumeradas en los Términos y condiciones.

- Surge la evidencia de una manipulación (el uso de un sistema para hacer trampa, el uso de múltiples identificaciones, etc.).

Todos los premios son a entera discreción de LGE.

Notificación a los ganadores

- Los ganadores serán notificados por Facebook o Instagram. Si no es posible contactarse con un potencial ganador luego de un lapso de 6 horas por parte de LGE, si el ganador no reclama el premio y/o si el premio o la notificación del premio son rechazados o devueltos como no entregables, tal potencial ganador perderá todos los derechos a ser considerado ganador en la Promoción. LGE a su entera discreción, podrá determinar un ganador potencial alternativo en tal situación.

- Para poder reclamar su premio, el potencial ganador deberá enviar una foto de su identificación oficial después de haber recibido la notificación, así como aceptar el manejo confidencial de su información por LGE únicamente por protocolo. Si el documento solicitado no es enviado dentro del plazo especificado en la notificación, si el potencial ganador no cumple con estos Términos y condiciones, o bien si la notificación se devuelve como no entregable, LGE puede dar el premio por perdido a su entera discreción. LGE no incurrirá en obligación alguna en la medida en que el Patrocinador decida abstenerse de la explotación de sus derechos en lo sucesivo. Los ganadores mantendrán indemne a los organizadores de la Promoción de todo tipo de reclamaciones, daños, obligaciones y gastos (incluidos los honorarios razonables de abogados y gastos legales) que puedan surgir a raíz de cualquier incumplimiento de los Términos y Condiciones.

- Toda evidencia de manipulación (el uso de un sistema para hacer trampa, el uso de múltiples identificaciones, etc.) será considerada causa justa para una desestimación automática.

Limitación de la responsabilidad

Ciertas legislaciones implican garantías o condiciones, o imponen obligaciones a LGE que no pueden ser excluidas, restringidas o modificadas. Estos Términos y condiciones no excluyen ni limitan al Sitio de la campaña de ninguna disposición de la ley cuya exclusión o limitación supondría una contravención de tal estatuto o resultaría en la anulación de alguna parte de estos Términos y condiciones. Salvo por algún tipo de responsabilidad que no pueda ser excluida por Ley, LGE (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y agentes) excluye toda responsabilidad (incluida la negligencia) ante todo tipo de perjuicio personal o toda pérdida o daño (incluida la pérdida de oportunidades), ya sean directos, indirectos, especiales o emergentes, que surjan de alguna manera a consecuencia de la dinámica.

En el caso de las inscripciones en línea, LGE no puede garantizar el acceso continuo, ininterrumpido o seguro al Sitio de la campaña y no se hace responsable ante ninguna interrupción de la competencia o del (funcionamiento del) Sitio de la campaña debido a problemas técnicos o que de algún otro modo se deban a eventos fuera del control razonable de LGE.

Privacidad y protección de datos

LGE recopila información personal con el objeto de llevar a cabo la Promoción y, a tal efecto, puede divulgar tal información a terceros, lo que incluye, sin limitación alguna, agentes, contratistas, proveedores de servicios, proveedores de premios y, de ser necesario, las autoridades competentes. Como condición para la inscripción, el participante debe proporcionar esta información a LGE desde que se notifica a los ganadores hasta la entrega del premio, a menos que se notifique lo contrario, utilizar la información con fines promocionales, de marketing, publicitarios, de investigación y caracterización, lo que incluye el envío de mensajes electrónicos o comunicarse con el participante por vía telefónica. Los participantes deberán dirigir a LGE cualquier solicitud para acceder, actualizar o corregir su información personal o para optar por no recibir comunicaciones. Todas las inscripciones pasarán a la propiedad de LGE. Puede obtenerse una copia de la Política de Privacidad de LGE en relación con el manejo de la información personal recopilada en https://www.lg.com/mx/privacy

AVISO DE PRIVACIDAD

La participación de los interesados en la promoción “Encuentra las diferencias”, constituye la aceptación sin reserva alguna de las presentes bases, condiciones, así como del aviso de privacidad ubicado en el sitio de internet www.lg.com/mx

En LG ELECTRONICS MÉXICO S.A. de C.V. conocemos lo importancia de saber cómo tratamos los datos personales, por lo cual estamos comprometidos con la protección de los mismos. La privacidad y el buen uso de la información personal, es de fundamental importancia para nosotros.

Con el fin de dar a conocer la información de cómo tratamos los datos personales, en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ponemos a tu disposición el aviso de privacidad integral previa a la participación en la promoción.

¿Quién es el responsable de los datos personales?

LG Electronics México S.A de C.V (en lo sucesivo “LGE”), con domicilio en Av. Sor Juana Inés de la Cruz #555, Colonia San Lorenzo Industrial, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54033, es el responsable del uso y protección de los datos personales que recabemos de ti.

¿Quién es el oficial de privacidad y cómo pueden contactarlo?

Nuestro oficial de privacidad es la persona al interior de LGE que ha sido designada para atender los derechos de los titulares de los datos personales. Para todo lo relacionado con el tratamiento y protección de los datos personales, podrás contactarte con nuestro oficial de privacidad enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: ( privacidadlgmx@lge.com)

¿Para qué fines recabamos los datos personales?

La información personal será utilizada para las siguientes finalidades primarias, las cuales son necesarias en virtud la participación en la “Encuentra las diferencias”:

Identificarte y contactarte.

Realizar todas las acciones necesarias para poder entregarte tu regalo.

¿Qué datos personales recaba LG?

Para poder llevar a cabo las finalidades descritas en el apartado anterior, podremos recabar datos personales de las siguientes categorías: Identificación y contacto. No recabamos datos personales sensibles.

¿Transfiere LG mi información?

Se informa que los datos personales podrán ser transferidos, sin que legalmente se requiera tu consentimiento, a las siguientes personas físicas o morales:

Autoridades a las que debamos comunicar tu información personal en virtud de una ley, con la finalidad de cumplir con la normativa correspondiente, así como para el reconocimiento o ejercicio de algún derecho.

Empresas de Grupo LGE que operan bajo nuestras mismas políticas y procesos internos de protección de datos personales, con las siguientes finalidades: (i) Brindarte un mejor servicio; (ii) cumplir con nuestra normativa interna.

Personas físicas o morales con las que tengamos un contrato celebrado o por celebrar, que sea en tu interés, con la finalidad de otorgarte beneficios.

En caso de actualizarse el supuesto que corresponda, cualquiera de las transferencias contempladas por el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Asimismo, los datos personales de identificación y contacto podrán ser transferidos a las siguientes personas morales, en cuyos casos sí requerimos nos otorgues tu consentimiento:

En el caso de que LG sea adquirida o se fusione con alguna otra empresa, podremos transferir los datos personales a la misma, con la finalidad de que te informe y ofrezca sus productos y/o servicios.

Si no manifiestas una negativa para que realicemos estas transferencias, o alguna de ellas, entenderemos que nos has otorgado tu consentimiento. Tu negativa la puedes manifestar desde este momento enviando un correo electrónico a nuestro oficial de privacidad, quien te indicará el procedimiento a seguir para ejercer tu derecho.

¿Cómo puedo ejercer mis Derechos ARCO?

En los términos de la normativa aplicable, tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos de ti, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando consideres que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerte al uso de los datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, deberás presentar la solicitud respectiva a través de un correo electrónico dirigido a nuestro oficial de privacidad, quien te informará sobre el procedimiento, requisitos, plazos de respuesta, la forma en que haremos efectivo tu derecho, y atenderá cualquier duda, queja o comentario que tengas al respecto.

¿Existen mecanismos y procedimientos para revocar mi consentimiento?

Podrás solicitar la revocación del consentimiento que en su caso nos hayas otorgado. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos será procedente tu solicitud o podremos concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando los datos personales.

Para revocar tu consentimiento deberás presentar tu solicitud a través de un correo electrónico dirigido a nuestro oficial de privacidad, quien te informará sobre el procedimiento y requisitos para el ejercicio de este derecho, plazos de respuesta, la forma en que haremos efectivo tu derecho, y atenderá cualquier duda, queja o comentario que tengas al respecto relacionada con el tratamiento de los datos personales.

¿Existe alguna autoridad que vele por la protección de mis datos personales?

Si se considera que el derecho a la protección de los datos personales ha sido lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presumes alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrás interponer tu inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Para más información, te sugerimos visitar su página oficial de Internet www.inai.org.mx.

¿Cómo puedes saber si LGE ha realizado cambios al presente aviso de privacidad?

LGE podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad, informándote al respecto a través del sitio www.lg.com.mx, en el apartado de notas, por lo que te sugerimos revises continuamente nuestras redes sociales para conocer dichos cambios.

Consentimiento.

Con el simple hecho de participar en la promoción y proporcionarnos los datos personales, se entiende que nos has otorgado tu consentimiento para tratar los datos personales en los términos establecidos en el presente aviso de privacidad. En caso de no estar de acuerdo, contáctate de inmediato con nuestro oficial de privacidad.