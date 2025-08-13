Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Estufa LG 5.8 pies cúbicos con Air Fryer + Horno Microondas NeoChef™ 1.5 pies³ con Grill

LRGL5845SOB.MH1536
Características clave

  • Air Fry: Cocina saludable gracias a la distribución de calor continuo y preciso obteniendo el sabor y el acabado crujiente sin freir con aceite
  • LG ThinQ™: Controla tu horno a través de la aplicación ThinQ™ para precalentar, encender el horno, configurar un temporizador o verificar el proceso de tus platillos.
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 758 mm x 912 mm x 682 mm
  • Recubrimiento de Fácil limpieza EasyClean™
  • Magnetrón Smart Inverter con 10 años de garantía
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 544 mm x 308 mm x 457 mm
Productos en este Combo: 2
Estufa LG_LRGL5845S

LRGL5845S

Estufa LG 5.8 pies cúbicos con Air Fryer

MICROONDAS_LG_MH1536GIR

MH1536GIR

Horno Microondas NeoChef™ 1.5 pies³ con Grill

Se muestran las características principales, freír al aire, control ThinQ y fácil limpieza.

Características Principales

Air fry

Lo Suficientemente Crujiente para Complacer a una Multitud

La función de freír al aire ofrece una textura crujiente con menos aceite. Con solo presionar un botón, prepara tus platillos exclusivos en porciones lo suficientemente grandes como para satisfacer a una multitud.

Se muestran unas alitas de pollo fritas crujientes y palitos de queso.

*La bandeja Air Fry se vende por separado.
**La imagen de arriba solo sirve para ayudar a comprender y está sujeta a variaciones según los entornos o situaciones de cocción.
***Consulte el manual del propietario para conocer las instrucciones de cocción recomendadas.

ThinQ™

Control Inteligente, Vida más Inteligente

Tome el control desde cualquier lugar con Wi-Fi incorporado que se conecta a la aplicación LG ThinQ a través de tu smartphone

Gesto con las manos para limpiar el interior del producto.

Easy to Clean¹

EasyClean™ sin esfuerzo en 10 min

Pavo siendo horneado dentro del producto.

Gran Capacidad²

Te permite preparar platos grandes

5 Quemadores con precisión UltraHeat.

Quemador Ultraheat³

Rapidez, potencia y precisión

Control Táctil Intuitivo.

Control Táctil Intuitivo

Control fácil y preciso

Microondas NeoChefTM con tecnología Smart Inverter.

Smart Inverter

La tecnología Smart Inverter de LG le ofrece, una cocción más rápida y uniforme, gracias al control preciso de temperatura y mayor potencia. Cocine, caliente y descongele una gran variedad de alimentos.
Una pizza y taza abarcan la imagen y muestra que el producto caliente uniformemente.

Caliente Uniformemente

Cocción uniforme en cada platillo para una experiencia exquisita
Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

EasyClean

Tipo de combustible

LPG / LNG

Color exterior

Acero Inoxidable

CARACTERÍSTICAS DE PRACTICIDAD

Bloqueo de control

EasyClean

Temporizador de cocina

Ajuste del tiempo

12 hr o 24 hr

CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA DE COCCIÓN

Tipo de elemento/quemador (triple)

Número de quemadores/elementos de la placa de cocción

5 (1 Triple Flama)

CARACTERÍSTICAS DEL HORNO

Apagado automático de seguridad

Conversión de convección

Número de rejillas del horno

2

Número de posiciones de rejilla

7

Modo de cocción de horno

Tipo de luz del horno

Automática

CARACTERÍSTICAS DE CONTROL

Pantalla de control

LED Blanco Azulado

Ubicación del control

Frontal

Tipo de control

Perilla

MODOS DE COCCIÓN

Horneado por convección

Sensor de cocción

No

DISEÑO/ACABADO

Pantalla de control

LED Blanco Azulado

Material de la manija

STS

Material de la perilla

Niquel Cromo Plateado

Color exterior

Acero Inoxidable

Tipo de control del horno

Eléctrico

Función de la puerta del horno

Espejo

DIMENSIONES/PESO

Dimensión del interior del horno (An. x Alt. x Prof.) (mm)

631 x 1160 x 785

Profundidad total (incluida la manija) (mm)

743.4

Peso del producto (kg)

aprox 76.2

CARACTERÍSTICAS DEL CAJÓN

Tipo de cajón

Almacenaje (deslizable)

TECNOLOGÍA SMART

ThinQ (Wi-Fi)

ACCESORIOS

Bandeja para freír al aire (ea)

1

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Diseño de la puerta

Manija oculta

EasyClean

Color exterior

Negro

Capacidad del horno (L)

42

Tipo

2 en 1 Microondas + Grill

CARACTERÍSTICAS DE PRACTICIDAD

Bloqueo para niños

EasyClean

Ajuste del tiempo

CARACTERÍSTICAS DEL HORNO MICROONDAS

Tipo de luz de la cavidad

LED

Consumo de energía combinado (Microonda + Parrilla) (vatios)

1500

Consumo de energía de la parrilla (vatios)

1000

Potencia de salida de microondas (W)

1350

Capacidad del horno (L)

42

Smart Inverter

Tamaño de la plataforma giratoria (mm)

360

CARACTERÍSTICAS DEL HORNO

Capacidad del horno (L)

1.5

Modo de cocción de horno

CARACTERÍSTICAS DE CONTROL

Pantalla de control

LED

Tipo de control

Panel Touch

MODOS DE COCCIÓN

Grill

Descongelar inverter

DISEÑO/ACABADO

Diseño de cavidad

Cuadrado

Material de la cavidad

Recubrimiento EasyClean

Pantalla de control

LED

Color exterior

Negro

Acabado de PrintProof

Espejo

DIMENSIONES/PESO

Dimensión de la cavidad (An. x Alt. x Prof.) (mm)

395 x 262 x 406

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof.) (mm)

535 x 291 x 440

Peso del producto (kg)

13.3

Tamaño en ancho (mm)

535

POTENCIA/CALIFICACIONES

Potencia (W)

1200

TECNOLOGÍA SMART

SmartDiagnosis

ACCESORIOS

Aro de rotación (ea)

Estable con 6 puntos de soporte

