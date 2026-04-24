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LG xboom Mini by will.i.am - East LA | bocina portátil y compacta para tu estilo de vida

LG xboom Mini by will.i.am - East LA | bocina portátil y compacta para tu estilo de vida

xboom Mini gris
Vista frontal de LG xboom Mini by will.i.am - East LA | bocina portátil y compacta para tu estilo de vida xboom Mini gris
USP card: will.i.am Partnership
USP card: Dome tweeter
USP card: Military Standard
USP card: Convenient strap
front-side view from right
left perspective view
side view
knob close-up
strap single
strap single: left perspective view
lifestyle image
lifestyle image
lifestyle image
LG AI Magic Remote in front of an LG TV screen. On the screen is a personalized greeting from the LG AI with custom keywords based on the user's search and watch history. By the remote is an icon and label showing that the AI Concierge functionality is easily accessible with one short press on the AI button.
Vista frontal de LG xboom Mini by will.i.am - East LA | bocina portátil y compacta para tu estilo de vida xboom Mini gris
USP card: will.i.am Partnership
USP card: Dome tweeter
USP card: Military Standard
USP card: Convenient strap
front-side view from right
left perspective view
side view
knob close-up
strap single
strap single: left perspective view
lifestyle image
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LG AI Magic Remote in front of an LG TV screen. On the screen is a personalized greeting from the LG AI with custom keywords based on the user's search and watch history. By the remote is an icon and label showing that the AI Concierge functionality is easily accessible with one short press on the AI button.

Características clave

  • Sonido exclusivo xboom de will.i.am - East LA
  • IP67
  • Práctica correa
  • Hasta 10 horas de reproducción
  • Sonido AI
  • FYI RAiDiO
Más
LG xboom mini by will.i.am, a compact portable bluetooth speaker with a lifestyle fit design and powerful space filling sound

LG xboom mini by will.i.am, a compact portable bluetooth speaker with a lifestyle fit design and powerful space filling sound

xboom Signature Sound by will.i.am, ahora más compacto

1) LG xboom mini compact portable bluetooth speaker with signature sound by will.i.am 2) LG xboom mini bluetooth hangable speakers, with a convenient strap for easy hanging in any space 3) LG xboom mini bluetooth speaker with IP67 waterproof and dustproof protection for daily use 4) LG xboom mini connected to a smartphone, showing an AI-curated interface with personalized music and news

xboom Signature Sound by will.i.am, ahora más compacto.

xboom Mini ofrece un sonido claro y potente con un diseño compacto, lo que proporciona una experiencia auditiva excepcional en un tamaño más pequeño y portátil.

LG xboom mini, a compact and portable bluetooth speaker, delivering powerful audio and a clear sound

*Imagen simulada con fines ilustrativos.

Protección IP67, resistente al agua y al polvo para el día a día.

Diseño sellado resiste el polvo y protege contra la exposición temporal al agua, soportando una inmersión de hasta 1 metro durante 30 minutos. Esto lo hace adecuado para el uso diario en espacios propensos a salpicaduras, como baños, zonas de albercas o cocinas.

*Imagen simulada con fines ilustrativos.

Práctica correa para colgar en distintos espacios.

La correa permite colgar la bocina fácilmente en cualquier espacio. Simplemente coloca o cuelga en ganchos, manijas o tubos para que encaje perfectamente en cocinas, dormitorios o cualquier habitación que elijas.

will.i.am in black & white image with title copy aside.

will.i.am in black & white image with title copy aside.

*Las escenas son simuladas con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.

Sonido, diseñado para tu espacio

will.i.am in black & white image with title copy aside.

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*Las escenas son simuladas con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.

Hasta 10 horas de reproducción para la rutina diaria.

La gestión optimizada de la energía ofrece hasta 10 horas de reproducción con una sola carga, diseñada para que la música forme parte de tu rutina diaria.

*Las "hasta 10 horas de reproducción" se basan en pruebas internas realizadas al 50% del volumen con Bluetooth activado, el modo Play Time Enhance activado y la iluminación desactivada. La duración real de la batería y el rendimiento pueden variar en función de la conectividad de la red, el uso de las aplicaciones y otras condiciones de uso.

Modo "Mejora del campo sonoro" optimizado para escuchar en exteriores

Al potenciar las frecuencias medias y altas, mejora la claridad, lo que ayuda a que el sonido se mantenga nítido y sea fácil de escuchar incluso en entornos al aire libre, donde el audio puede dispersarse rápidamente.

Sonido AI para claridad musical y vocal

El algoritmo AI analiza el contenido de audio en tiempo real para ajustar los perfiles de ecualización, equilibrando los graves para la reproducción de música y mejorando la claridad para los podcasts o las noticias.

LG xboom mini portable bluetooth speaker adpated with AI sound modes (bass boost, AI analysis, voice enhance) to improve music balance and sound clarity

*Imagen simulada con fines ilustrativos.

will.i.am in black & white image with title copy aside.

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FYI RAiDiO utiliza AI generativa para analizar tus preferencias y crear estaciones personalizadas, ofreciéndote una mezcla continua de música y noticias en tiempo real sin necesidad de realizar búsquedas manuales.

Descubre Personas AI: DJ diversos con antecedentes culturales y personalidades únicas.

Disfruta de la alegría de elegir un DJ con AI que se adapte a tu estado de ánimo, al momento o al ambiente que te gusta. Cada personaje aporta su propia perspectiva cultural y personalidad únicas, ofreciendo no solo música y noticias, sino también la diversión de descubrir diferentes matices culturales a través de su estilo y expresión.

Noticias seleccionadas y Música sin interrupciones con un sonido de alta calidad.

Selecciona una estación según tus intereses para disfrutar de noticias seleccionadas y música ilimitada, todo ello en una experiencia integrada y fluida.

Escúchalo con claridad gracias al sonido característico de xboom, que da vida a cada nota y cada palabra.

*La pantalla es una simulación para fines de demostración y puede diferir del uso real.

Acceso instantáneo a noticias, música y tu DJ AI

Con un solo toque, se abre todo un mundo de audio. Sumérgete en las últimas noticias, explora las canciones más populares y charla con tu DJ inteligente AI. Se acabó el desplazamiento interminable: solo lo que tú quieres.

*Para utilizar «Mi botón», es necesario tener instaladas las aplicaciones LG ThinQ y FYI en tu teléfono celular.

1) Configura Mi botón en la aplicación LG ThinQ.

2) Completa la activación en la aplicación FYI para comenzar a utilizar la función.

*Disponible cuando el botón MY está configurado en el menú «Botón inteligente» de la aplicación ThinQ.

Perilla giratoria para un control instantáneo

Gira la perilla en sentido horario para subir el volumen, o púlsalo una vez para reproducir y vuelve a pulsarlo para pausar. El control físico ofrece un funcionamiento intuitivo y sensible para un control sin esfuerzo y en el acto.

Colocación estable para espacios cotidianos

Diseñado para colocarse de forma segura en un trípode o soporte, la bocina se integra de forma natural en entornos domésticos como escritorios o mesitas de noche, combinando sonido y estilo sin crear desorden visual.

On a rainbow-colored circle xboom Stage 301, Bounce and Grab is placed in a clock-wise order. Next to the xboom Grab its Auracast button's image is placed in a circle.

Transmisión de audio Auracast™ para conexión de múltiples altavoces

Mediante Bluetooth LE Audio, Auracast™ transmite audio a varias bocinas a la vez, ampliando la cobertura del sonido y creando una zona de escucha unificada para reuniones de grupo.

*Esta función está disponible cuando Party Link está configurado en el menú Smart Button dentro de la aplicación LG ThinQ.

Mi Botón 

Acceso con un solo toque a tu contenido preestablecido

Configura tus preferencias en la aplicación LG ThinQ y reproduce contenido al instante con solo pulsar un botón. Disfruta de LG Radio+, contenido relajante seleccionado, listas de reproducción de Apple Music o tu música local, listo para reproducir cuando quieras.

Apple Music app screens are shown on the left and LG ThinQ app screens on the right, highlighting one-tap playback using the My Button on the LG xboom mini speaker.

Audio sin pérdidas a través de conexión USB-C

Conecta xboom Mini a tu ordenador portátil o tableta con un cable USB-C para utilizarlo como bocina con cable. Disfruta de un audio nítido y sin pérdidas para reproducir música, y escucha las voces con mayor claridad durante las conferencias telefónicas o las reuniones web con una sencilla configuración plug-and-play.

*Las escenas son simuladas con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.

Encuentra tu bocina xboom

Explora las características y especificaciones clave de toda la gama xboom para encontrar la bocina que mejor se adapte a tu estilo de escucha y a tus necesidades diarias.

 
Featuresxboom Minixboom Rock xboom Grabxboom Bounce
A pair of M5 speakers LG AI Stereo Suite 5
xboom Mini
A pair of M5 speakers LG AI Stereo Suite 5
xboom Rock
A pair of M9 speakers LG AI Stereo Suite 9
xboom Grab
A pair of M7 speakers LG AI Stereo Suite 7
xboom Bounce
Potencia de salida5W6W30W40W
Sonido AIOOOO
EQEstándar / Refuerzo de graves / Voz clara / PersonalizadoEstándar / Refuerzo de graves / Voz clara / PersonalizadoEstándar / Refuerzo de graves / Voz clara / PersonalizadoEstándar / Refuerzo de graves / Voz clara / Personalizado
Duración de la bateríaMáx 10hrsMáx 10hrsMáx 20hrsMáx 30hrs
Resistente al agua/al polvoIP67IP67, Norma militar 810HIP67, Norma militar 810HIP67, Norma militar 810H
CorreaOOOO
Dimensiones (An x Al x Pr)89.5 x 85.8 x 47.2 mm94 x 98 x 46 mm211 x 71.6 x 70 mm272 x 103 x 88 mm
Peso220g280g700g1400g
ColorNegro / Gris cálidoNegro / RojoNegro / Gris cálidoNegro
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Todas las especificaciones

GENERAL

  • número de canales

    1ch

  • Potencia de salida

    5W

BOCINA

  • radiador pasivo

    Yes (1)

  • Unidad de graves

    1.75 inch x 1

FORMATO DE AUDIO

  • AAC

  • SBC

ECUALIZADOR

  • Sonido AI

  • Bass Boost

  • Clear Voice

  • Ecualizador personalizado (aplicación)

  • Estándar

CONECTIVIDAD

  • Versión Bluetooth

    5.4

CONVENIENCIA

  • multipunto

  • Comando de voz (asistente de Google, Siri)

  • Resistente al agua/salpicaduras

    IP67

  • Auracast

  • Indicador de bateria

  • Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

  • Conexión rápida de Google

  • Party Link (Modo Dual)

  • Party Link (Modo Multi)

  • Altavoz de teléfono

  • Administrador de actualizaciones (FOTA)

  • USB Audio (USB-C)

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

  • Caja de carton

    113 x 109 x 66 mm

  • Bocina

    89.5 x 85.8 x 47.2 mm

PESO

  • Peso bruto

    0.31 kg

  • Peso neto

    0.22 kg

ACCESORIO

  • Tarjeta de garantía

  • Correa

BATERÍA

  • Tiempo de carga de la batería (horas)

    3

  • Duración de la batería (horas)

    Max 10h

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Modo de encendido

    5W

  • Modo de espera

    0.3W↓

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

  • USB tipo C

MODOS DE SONIDO

  • Play Time Enhance

  • Mejora del campo sonoro

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