LG xboom Mini by will.i.am - East LA | bocina portátil y compacta para tu estilo de vida

*Para utilizar «Mi botón», es necesario tener instaladas las aplicaciones LG ThinQ y FYI en tu teléfono celular.

1) Configura Mi botón en la aplicación LG ThinQ.

2) Completa la activación en la aplicación FYI para comenzar a utilizar la función.

*Disponible cuando el botón MY está configurado en el menú «Botón inteligente» de la aplicación ThinQ.