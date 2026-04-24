We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG xboom Mini by will.i.am - East LA | bocina portátil y compacta para tu estilo de vida
1) LG xboom mini compact portable bluetooth speaker with signature sound by will.i.am 2) LG xboom mini bluetooth hangable speakers, with a convenient strap for easy hanging in any space 3) LG xboom mini bluetooth speaker with IP67 waterproof and dustproof protection for daily use 4) LG xboom mini connected to a smartphone, showing an AI-curated interface with personalized music and news
xboom Signature Sound by will.i.am, ahora más compacto.
xboom Mini ofrece un sonido claro y potente con un diseño compacto, lo que proporciona una experiencia auditiva excepcional en un tamaño más pequeño y portátil.
LG xboom mini, a compact and portable bluetooth speaker, delivering powerful audio and a clear sound
*Imagen simulada con fines ilustrativos.
Protección IP67, resistente al agua y al polvo para el día a día.
Diseño sellado resiste el polvo y protege contra la exposición temporal al agua, soportando una inmersión de hasta 1 metro durante 30 minutos. Esto lo hace adecuado para el uso diario en espacios propensos a salpicaduras, como baños, zonas de albercas o cocinas.
*Imagen simulada con fines ilustrativos.
Práctica correa para colgar en distintos espacios.
La correa permite colgar la bocina fácilmente en cualquier espacio. Simplemente coloca o cuelga en ganchos, manijas o tubos para que encaje perfectamente en cocinas, dormitorios o cualquier habitación que elijas.
*Las escenas son simuladas con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.
Sonido, diseñado para tu espacio
*Las escenas son simuladas con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.
Hasta 10 horas de reproducción para la rutina diaria.
La gestión optimizada de la energía ofrece hasta 10 horas de reproducción con una sola carga, diseñada para que la música forme parte de tu rutina diaria.
*Las "hasta 10 horas de reproducción" se basan en pruebas internas realizadas al 50% del volumen con Bluetooth activado, el modo Play Time Enhance activado y la iluminación desactivada. La duración real de la batería y el rendimiento pueden variar en función de la conectividad de la red, el uso de las aplicaciones y otras condiciones de uso.
Modo "Mejora del campo sonoro" optimizado para escuchar en exteriores
Al potenciar las frecuencias medias y altas, mejora la claridad, lo que ayuda a que el sonido se mantenga nítido y sea fácil de escuchar incluso en entornos al aire libre, donde el audio puede dispersarse rápidamente.
Sonido AI para claridad musical y vocal
El algoritmo AI analiza el contenido de audio en tiempo real para ajustar los perfiles de ecualización, equilibrando los graves para la reproducción de música y mejorando la claridad para los podcasts o las noticias.
LG xboom mini portable bluetooth speaker adpated with AI sound modes (bass boost, AI analysis, voice enhance) to improve music balance and sound clarity
*Imagen simulada con fines ilustrativos.
FYI RAiDiO utiliza AI generativa para analizar tus preferencias y crear estaciones personalizadas, ofreciéndote una mezcla continua de música y noticias en tiempo real sin necesidad de realizar búsquedas manuales.
Descubre Personas AI: DJ diversos con antecedentes culturales y personalidades únicas.
Disfruta de la alegría de elegir un DJ con AI que se adapte a tu estado de ánimo, al momento o al ambiente que te gusta. Cada personaje aporta su propia perspectiva cultural y personalidad únicas, ofreciendo no solo música y noticias, sino también la diversión de descubrir diferentes matices culturales a través de su estilo y expresión.
Noticias seleccionadas y Música sin interrupciones con un sonido de alta calidad.
Selecciona una estación según tus intereses para disfrutar de noticias seleccionadas y música ilimitada, todo ello en una experiencia integrada y fluida.
Escúchalo con claridad gracias al sonido característico de xboom, que da vida a cada nota y cada palabra.
*La pantalla es una simulación para fines de demostración y puede diferir del uso real.
Acceso instantáneo a noticias, música y tu DJ AI
Con un solo toque, se abre todo un mundo de audio. Sumérgete en las últimas noticias, explora las canciones más populares y charla con tu DJ inteligente AI. Se acabó el desplazamiento interminable: solo lo que tú quieres.
*Para utilizar «Mi botón», es necesario tener instaladas las aplicaciones LG ThinQ y FYI en tu teléfono celular.
1) Configura Mi botón en la aplicación LG ThinQ.
2) Completa la activación en la aplicación FYI para comenzar a utilizar la función.
*Disponible cuando el botón MY está configurado en el menú «Botón inteligente» de la aplicación ThinQ.
Perilla giratoria para un control instantáneo
Gira la perilla en sentido horario para subir el volumen, o púlsalo una vez para reproducir y vuelve a pulsarlo para pausar. El control físico ofrece un funcionamiento intuitivo y sensible para un control sin esfuerzo y en el acto.
Colocación estable para espacios cotidianos
Diseñado para colocarse de forma segura en un trípode o soporte, la bocina se integra de forma natural en entornos domésticos como escritorios o mesitas de noche, combinando sonido y estilo sin crear desorden visual.
*Esta función está disponible cuando Party Link está configurado en el menú Smart Button dentro de la aplicación LG ThinQ.
Mi Botón
Acceso con un solo toque a tu contenido preestablecido
Configura tus preferencias en la aplicación LG ThinQ y reproduce contenido al instante con solo pulsar un botón. Disfruta de LG Radio+, contenido relajante seleccionado, listas de reproducción de Apple Music o tu música local, listo para reproducir cuando quieras.
Apple Music app screens are shown on the left and LG ThinQ app screens on the right, highlighting one-tap playback using the My Button on the LG xboom mini speaker.
Audio sin pérdidas a través de conexión USB-C
Conecta xboom Mini a tu ordenador portátil o tableta con un cable USB-C para utilizarlo como bocina con cable. Disfruta de un audio nítido y sin pérdidas para reproducir música, y escucha las voces con mayor claridad durante las conferencias telefónicas o las reuniones web con una sencilla configuración plug-and-play.
*Las escenas son simuladas con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.
Encuentra tu bocina xboom
Explora las características y especificaciones clave de toda la gama xboom para encontrar la bocina que mejor se adapte a tu estilo de escucha y a tus necesidades diarias.
|Features
|xboom Mini
|xboom Rock
|xboom Grab
|xboom Bounce
xboom Mini
xboom Rock
xboom Grab
xboom Bounce
|Potencia de salida
|5W
|6W
|30W
|40W
|Sonido AI
|O
|O
|O
|O
|EQ
|Estándar / Refuerzo de graves / Voz clara / Personalizado
|Estándar / Refuerzo de graves / Voz clara / Personalizado
|Estándar / Refuerzo de graves / Voz clara / Personalizado
|Estándar / Refuerzo de graves / Voz clara / Personalizado
|Duración de la batería
|Máx 10hrs
|Máx 10hrs
|Máx 20hrs
|Máx 30hrs
|Resistente al agua/al polvo
|IP67
|IP67, Norma militar 810H
|IP67, Norma militar 810H
|IP67, Norma militar 810H
|Correa
|O
|O
|O
|O
|Dimensiones (An x Al x Pr)
|89.5 x 85.8 x 47.2 mm
|94 x 98 x 46 mm
|211 x 71.6 x 70 mm
|272 x 103 x 88 mm
|Peso
|220g
|280g
|700g
|1400g
|Color
|Negro / Gris cálido
|Negro / Rojo
|Negro / Gris cálido
|Negro
|Más información
|Más información
|Más información
|Más información
Todas las especificaciones
GENERAL
número de canales
1ch
Potencia de salida
5W
BOCINA
radiador pasivo
Yes (1)
Unidad de graves
1.75 inch x 1
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
SBC
Sí
ECUALIZADOR
Sonido AI
Sí
Bass Boost
Sí
Clear Voice
Sí
Ecualizador personalizado (aplicación)
Sí
Estándar
Sí
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.4
CONVENIENCIA
multipunto
Sí
Comando de voz (asistente de Google, Siri)
Sí
Resistente al agua/salpicaduras
IP67
Auracast
Sí
Indicador de bateria
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Conexión rápida de Google
Sí
Party Link (Modo Dual)
Sí
Party Link (Modo Multi)
Sí
Altavoz de teléfono
Sí
Administrador de actualizaciones (FOTA)
Sí
USB Audio (USB-C)
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Caja de carton
113 x 109 x 66 mm
Bocina
89.5 x 85.8 x 47.2 mm
PESO
Peso bruto
0.31 kg
Peso neto
0.22 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Correa
Sí
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (horas)
3
Duración de la batería (horas)
Max 10h
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
5W
Modo de espera
0.3W↓
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
USB tipo C
Sí
MODOS DE SONIDO
Play Time Enhance
Sí
Mejora del campo sonoro
Sí
Lo que dice la gente
Nuestras Elecciones para Ti
Manual y Software
Descarga los manuales del producto y el software más reciente para tu producto.
Solución de Problemas
Encuentra videos de ayuda para tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Piezas y Accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registro de Productos
Registrar tu producto te ayudará a obtener asistencia más rápido.
Soporte para Producto
Encuentra el manual, la solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Asistencia para Pedidos
Realiza el seguimiento del pedido y consulta las preguntas más frecuentes.
Solicitud de Reparación
Solicitar el servicio de reparación en línea con toda comodidad.
Contáctanos
Livechat
Chatea con los expertos en productos LG para obtener asistencia en la compra, descuentos y ofertas en tiempo real.
Chatea con el servicio de asistencia de LG a través del servicio de mensajería más popular
Envíanos un Correo Electrónico
Enviar un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Hablar directamente con nuestros representantes de asistencia.