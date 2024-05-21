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Minicomponente LG xboom CL88 Bocina de 2,900W con Multi Color Lighting y Karaoke Star ideal para fiestas

Minicomponente LG xboom CL88 Bocina de 2,900W con Multi Color Lighting y Karaoke Star ideal para fiestas

CL88
Vista frontal de Minicomponente LG xboom CL88 Bocina de 2,900W con Multi Color Lighting y Karaoke Star ideal para fiestas CL88
CL88
CL88
CL88
CL88
CL88
CL88
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CL88
CL88
CL88
Vista frontal de Minicomponente LG xboom CL88 Bocina de 2,900W con Multi Color Lighting y Karaoke Star ideal para fiestas CL88
CL88
CL88
CL88
CL88
CL88
CL88
CL88
CL88
CL88
CL88

Características clave

  • 2900 Watts
  • Iluminación Multicolor
  • Party Accelerator
  • DJ App
  • Karaoke Star
  • Wireless Party Link
Más
Potente sonido de 2900 watts

Potente sonido de 2900 watts

LG XBOOM CL88 produce un sonido potente con bajos resonantes. ¡Pon a todos a bailar con LG XBOOM!
Luces Multi Color

Luces Multi Color

Las luces de colores parpadean en sincronización con la música para agregarle emoción y ambiente a tus fiestas.

Controla tu equipo con DJ App

Diviértete usando una variedad de efectos de sonido de DJ directamente desde tu Smartphone.

Controla tu equipo con DJ App

Aumenta la fiesta con 4 efectos de sonido, incluidos Flanger, Phaser, Wah y Delay. También usa los modos Club, Drum y User en el DJ Pad.

DJ APP LG XBOOM

Aumenta la fiesta con 4 efectos de sonido, incluidos Flanger, Phaser, Wah y Delay. También usa los modos Club, Drum y User en el DJ Pad.

DJ APP LG XBOOM

Party Accelerator

Party Accelerator

Elige tu propio sonido y empuja el acelerador hacia adelante. Escucha el sonido aumentar hasta que alcance un auge atronador.
Karaoke Star

Karaoke Star

Utiliza el cancelador de voz para reducir las voces en la pista y un cambiador de teclas para sintonizar la música a tu voz. También puedes elegir 18 efectos vocales diferentes para cantar y disfrutar al máximo.

*Esta función puede no aplicarse a algunas pistas.

Duplica tu sonido con Wireless Party Link

Duplica tu sonido con Wireless Party Link (Botón TWIN)

Conecta dos sistemas LG XBOOM CL88 de forma inalámbrica para aumentar la salida a 5800 watts. Así tu fiesta será de otro nivel.

*Solo es compatible con otros altavoces XBOOM que sean compatibles con Wireless Party Link.

Conectividad Versátil

Conectividad Versátil

Elige entre una variedad de opciones de entrada que incluyen Bluetooth®, 2 puertos USB, CD y radio FM.
Sumérgete con TV Sound Sync

Sumérgete con TV Sound Sync

Conecta el CL88 a tu TV LG a través de Bluetooth® para experimentar un sonido más impresionante y potente.
Comparte el playlist con Multi Jukebox

Comparte el playlist con Multi Jukebox

Vincula hasta 3 dispositivos con el CL88 a través de Bluetooth®. Controla sin problemas una lista de reproducción con cualquiera de ellos, sin interrupción de la música.
Te enseñamos a usar tu Nuevo producto

Te enseñamos a usar tu nuevo producto

Para programar tu clase solo debes llamarnos al 0800-1-2424/ 937 290 210 o escribirnos al correo familyclub@lge.com

*Las imágenes de los productos son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.

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