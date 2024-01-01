About Cookies on This Site

Lavasecadora LG Carga Frontal AI DD™ 16Kg/8Kg - Blanco + LG XBOOM 360 XO2TBK bocina bluetooth con sonido omnidireccional 360° , negro

WD16WG2SOB.XO2TBK
Características clave

  • Tecnología AI DD (Motor AI DD con Inteligencia Artificial)
  • Tecnología TurboWash™ rápido y limpio
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 645 mm x 940 mm x 770 mm
  • Escucha cómo tu música cobra vida con graves potentes y tonos medios nítidos desde todos los ángulos.
  • Disfruta la libertad de una verdadera portabilidad con 15 horas¹ de reproducción continua
  • Disfruta de tu música sin preocuparte por el clima, en interiores o exteriores con clasificación IP55²
Más
Productos en este Combo: 2
LAVASECADORA_LG_WD16WG2S6

WD16WG2S6

Lavasecadora LG Carga Frontal AI DD™ 16Kg/8Kg - Blanco
Front view

XO2TBK

LG XBOOM 360 XO2TBK bocina bluetooth con sonido omnidireccional 360° , negro
Padre e hija ríen sosteniendo una manta limpia en el fondo. Lavadora blanca de carga frontal en primer plano.

Father and daughters laugh in the background as they hold a clean blanket. A White washing machine front load washer in the foreground.

Limpieza a profundidad, con tamaño óptimo para tu hogar

Fila con cuatro íconos de LG: El sello de AI DD, el sello de TurboWash 360 y el sello de Vapor (Steam).

Fila con cuatro íconos de LG: El sello de AI DD, el sello de TurboWash 360 y el sello de Vapor (Steam).

Un paño blanco se muestra en el tambor de la lavadora de carga frontal mientras es lavado.

Un paño blanco se muestra en el tambor de la lavadora de carga frontal mientras es lavado.

Cuidado inteligente con 15% más de protección

La tecnología AI Inverter Direct Drive™ maximiza el rendimiento de lavado y protege tu ropa más tiempo, 15% menos desgaste en tus prendas.

*Probado por Intertek en enero de 2020. En Ciclo de algodón con 2kg de ropa interior en comparación con el ciclo de algodón convencional de LG. Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno.

Una mujer sentada en el sofá con su perro y escuchando música con LG XBOOM 360 XO2T.

Colorea tu espacio
con sonido y luz.

Llena tu espacio de sonido y luz, y conéctate con tu estado de ánimo.

Video de diseño del XO2T. Reproduce el vídeo.

Sonido 360°

Mantente en el corazón de tu música.

Rodéate de tu música favorita, estés donde estés. El sonido omnidireccional 360° ofrece un audio natural y de alta calidad.

Una imagen de onda sonora para mostrar el sonido omnidireccional 360 de LG XBOOM 360 XO2T.

Especificación clave

CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)

16

DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

645 x 940 x 770

CARACTERÍSTICAS - Vapor

Steam

TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

MATERIAL Y ACABADO

Color exterior

Blanco

Tipo de puerta

Vidrio templado

CAPACIDAD

Capacidad máxima de secado (kg)

8

Capacidad máxima de lavado (kg)

16

CARACTERÍSTICAS

AI DD

Tipo

Lavasecadora

Inverter DirectDrive

Vapor

Steam

TrueSteam

TurboWash

TECNOLOGÍA SMART

Diagnóstico inteligente

Version 3.0

Ciclo de descarga

ThinQ (Wi-Fi)

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

645 x 940 x 770

Peso (kg)

81

BOCINA

Tipo de unidad de tweeter

Cone

Unidad de graves

3" x 1

Tamaño de la unidad de tweeter

1" x 1

radiador pasivo

ECUALIZADOR

Sound Boost

Estándar

Ecualizador personalizado (aplicación)

FORMATO DE AUDIO

SBC

AAC

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

USB tipo C

CONVENIENCIA

multipunto

Wireless party link (modo dual)

Wireless party link (modo múltiple)

Administrador de actualizaciones (FOTA)

Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

Indicador de bateria

Candado de seguridad

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

Bocina

119 x 209 x 119

Caja de carton

165 x 282 x 165

PESO

Peso neto

0.9 kg

Peso bruto

1.5 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Cable USB tipo C

