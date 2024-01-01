We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavasecadora LG Carga Frontal AI DD™ 16Kg/8Kg - Blanco + LG XBOOM 360 XO2TBK bocina bluetooth con sonido omnidireccional 360° , negro
Características clave
- Tecnología AI DD (Motor AI DD con Inteligencia Artificial)
- Tecnología TurboWash™ rápido y limpio
- Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 645 mm x 940 mm x 770 mm
- Escucha cómo tu música cobra vida con graves potentes y tonos medios nítidos desde todos los ángulos.
- Disfruta la libertad de una verdadera portabilidad con 15 horas¹ de reproducción continua
- Disfruta de tu música sin preocuparte por el clima, en interiores o exteriores con clasificación IP55²
*Probado por Intertek en enero de 2020. En Ciclo de algodón con 2kg de ropa interior en comparación con el ciclo de algodón convencional de LG. Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno.
Sonido 360°
Mantente en el corazón de tu música.
Rodéate de tu música favorita, estés donde estés. El sonido omnidireccional 360° ofrece un audio natural y de alta calidad.
Una imagen de onda sonora para mostrar el sonido omnidireccional 360 de LG XBOOM 360 XO2T.
- Lavasecadora LG Carga Frontal AI DD™ 16Kg/8Kg - Blanco
- LG XBOOM 360 XO2TBK bocina bluetooth con sonido omnidireccional 360° , negro
Especificación clave
CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)
16
DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
645 x 940 x 770
CARACTERÍSTICAS - Vapor
Steam
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
Sí
MATERIAL Y ACABADO
Color exterior
Blanco
Tipo de puerta
Vidrio templado
CAPACIDAD
Capacidad máxima de secado (kg)
8
Capacidad máxima de lavado (kg)
16
CARACTERÍSTICAS
AI DD
Sí
Tipo
Lavasecadora
Añadir artículo
Sí
Inverter DirectDrive
Sí
Vapor
Steam
TrueSteam
Sí
TurboWash
Sí
TECNOLOGÍA SMART
Diagnóstico inteligente
Version 3.0
Ciclo de descarga
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
645 x 940 x 770
Peso (kg)
81
BOCINA
Tipo de unidad de tweeter
Cone
Unidad de graves
3" x 1
Tamaño de la unidad de tweeter
1" x 1
radiador pasivo
Sí
ECUALIZADOR
Sound Boost
Sí
Estándar
Sí
Ecualizador personalizado (aplicación)
Sí
FORMATO DE AUDIO
SBC
Sí
AAC
Sí
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
USB tipo C
Sí
CONVENIENCIA
multipunto
Sí
Wireless party link (modo dual)
Sí
Wireless party link (modo múltiple)
Sí
Administrador de actualizaciones (FOTA)
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Indicador de bateria
Sí
Candado de seguridad
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Bocina
119 x 209 x 119
Caja de carton
165 x 282 x 165
PESO
Peso neto
0.9 kg
Peso bruto
1.5 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Cable USB tipo C
Sí
