Lavadora LG Carga Frontal AI DD™ 22kg + LG XBOOM XL5T bocina bluetooth con sonido de fiesta de 200 W

WM22WV26OB.XL5T
Bundle Image
Características clave

  • Cuidado inteligente con tecnología AI DD™
  • LG ThinQ conectividad Wi-Fi
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 700 mm x 990 mm x 770 mm
  • Salida de 200 W y woofer de 6.5" pulgadas: Llena el lugar con su gran sonido
  • Iluminación de Anillo multicolor y Doble Iluminación Estroboscópica
  • IPX4 - Resistente a salpicaduras
Más
Productos en este Combo: 2
LAVADORA_LG_WM22WV26SR

WM22WV26SR

Lavadora LG Carga Frontal AI DD™ 22kg
Front view with all lighting on.

XL5T

LG XBOOM XL5T bocina bluetooth con sonido de fiesta de 200 W

Control Inteligente, Hogar Inteligente

Control Simple con Asistente de Voz

Dile a tu lavadora exactamente lo que necesitas, cuando lo necesitas. Di, "¿En qué ciclo está la lavadora?" y la bocina AI escuchará y verificará el estatus del ciclo actual para informarte.

Conéctate y controla desde cualquier.

La aplicación LG ThinQ™ te permite conectar fácilmente con tu lavadora como nunca antes. Activa tu lavadora con solo tocar un botón.

Mantenimiento Eficiente del Producto

Verifica el estado de tu lavadora, descarga nuevos ciclos o controla el uso de energía con LG ThinQ™.

*Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas animadas relacionadas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus afiliados.
*LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQ.
*Las funciones inteligentes y el producto de asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulte con su distribuidor local o LG para conocer la disponibilidad del servicio.
*El altavoz inteligente habilitado para voz no está incluido.
*La compatibilidad con dispositivos domésticos inteligentes que son compatibles con Alexa y el Asistente de Google puede variar según el país y la configuración individual de su hogar inteligente.

Puerta circular frontal muestra ropa y agua, con íconos de ciclos de lavado iluminados y logotipo AIDD debajo.



Cuidado inteligente con 10% más protección de tejidos

AI Inverter Direct Drive™ maximiza el desempeño de limpieza y prolonga la vida útil de tus prendas.
Muestra del Motor Inverter Direct Drive el cual permite que pueda lavar una variedad tejidos y con menos daño.
Sistema 6MotionDD

Lavado óptimo para todo tipo de telas.

Ninguna carga de lavado tiene un solo tipo de tela en específico, por eso, con el sistema 6MotionDD obtienes 6 diferentes movimientos de lavado, que se adaptan a la carga, los cuales son ideales para todo tipo de prendas.
El LG xboom XL5T está ubicado en el escenario con una iluminación en gradiente rojo-naranja encendida. Detrás del escenario, la gente disfruta de la música.

El LG xboom XL5T está ubicado en el escenario con una iluminación en gradiente rojo-naranja encendida. Detrás del escenario, la gente disfruta de la música.


LG xboom XL5T se encuentra en un espacio infinito. En la pared se muestran gráficos de sonido cuadrados. En el centro del altavoz se agranda un woofer gigante de 6,5 pulgadas para enfatizar su sonido de 200 W. Las ondas sonoras salen del woofer.

LG xboom XL5T se encuentra en un espacio infinito. En la pared se muestran gráficos de sonido cuadrados. En el centro del altavoz se agranda un woofer gigante de 6,5 pulgadas para enfatizar su sonido de 200 W. Las ondas sonoras salen del woofer.

Siente el potente sonido de la fiesta 

Enciende LG XBOOM XL5T en cualquier lugar y transformará el lugar en la fiesta del año.
Siente el impresionante sonido masivo y la claridad de sus notas altas.

Un woofer gigante

Con potentes graves

Lleva tu fiesta al siguiente nivel y siente los graves profundos con LG XBOOM XL5T.

Tiene un woofer gigante de 6.5 pulgadas para producir graves más potentes para el lugar.

Especificación clave

CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)

22

DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

700 x 990 x 770

CARACTERÍSTICAS - Vapor

No

TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

MATERIAL Y ACABADO

Color exterior

Blanco

Tipo de puerta

Puerta de cristal + Aro plata

CAPACIDAD

Capacidad máxima de lavado (kg)

22

CARACTERÍSTICAS

6 Motion DD

Inverter DirectDrive

Vapor

No

TurboWash360˚

No

Sensor de vibración

TurboWash

No

TECNOLOGÍA SMART

Diagnóstico inteligente

Version 3.0

ThinQ (Wi-Fi)

Limpiador Tub Clean

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

700 x 990 x 770

Peso (kg)

91

OPCIONES/ACCESORIOS

LG TWINWash compatible

No

BOCINA

Tipo de unidad de tweeter

Cone

Unidad de graves

6.5" x 1

Tamaño de la unidad de tweeter

2.5" x 1

CONECTIVIDAD

Versión Bluetooth

5.1

USB

1

GENERAL

número de canales

2.1ch (2Way)

Potencia de salida

200 W

ECUALIZADOR

Sound Boost

Estándar

Ecualizador personalizado (aplicación)

FORMATO DE AUDIO

SBC

AAC

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Entrada Adaptador AC

BATERÍA

Tiempo de carga de la batería (horas)

3.5

Duración de la batería (horas)

12

CONSUMO DE ENERGÍA

Modo de encendido

55 W

Modo de espera

0.5 W

CONVENIENCIA

multipunto

Wireless party link (modo dual)

Wireless party link (modo múltiple)

Administrador de actualizaciones (FOTA)

Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

Iluminación

Resistente al agua/salpicaduras

IPX4

Indicador de bateria

Candado de seguridad

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

Bocina

289 x 570 x 280 mm

Caja de carton

698 x 374 x 354 mm

PESO

Peso neto

11.2 kg

Peso bruto

13.6 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

AC Adaptor

