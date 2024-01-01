We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavadora LG Carga Frontal AI DD™ 22kg + LG XBOOM XL5T bocina bluetooth con sonido de fiesta de 200 W
Características clave
- Cuidado inteligente con tecnología AI DD™
- LG ThinQ conectividad Wi-Fi
- Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 700 mm x 990 mm x 770 mm
- Salida de 200 W y woofer de 6.5" pulgadas: Llena el lugar con su gran sonido
- Iluminación de Anillo multicolor y Doble Iluminación Estroboscópica
- IPX4 - Resistente a salpicaduras
Control Inteligente, Hogar Inteligente
Control Simple con Asistente de Voz
Conéctate y controla desde cualquier.
Mantenimiento Eficiente del Producto
*Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas animadas relacionadas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus afiliados.
*LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQ.
*Las funciones inteligentes y el producto de asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulte con su distribuidor local o LG para conocer la disponibilidad del servicio.
*El altavoz inteligente habilitado para voz no está incluido.
*La compatibilidad con dispositivos domésticos inteligentes que son compatibles con Alexa y el Asistente de Google puede variar según el país y la configuración individual de su hogar inteligente.
Un woofer gigante
Con potentes graves
Lleva tu fiesta al siguiente nivel y siente los graves profundos con LG XBOOM XL5T.
Tiene un woofer gigante de 6.5 pulgadas para producir graves más potentes para el lugar.
- Lavadora LG Carga Frontal AI DD™ 22kg
- LG XBOOM XL5T bocina bluetooth con sonido de fiesta de 200 W
Especificación clave
CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)
22
DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
700 x 990 x 770
CARACTERÍSTICAS - Vapor
No
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Todas las especificaciones
MATERIAL Y ACABADO
Color exterior
Blanco
Tipo de puerta
Puerta de cristal + Aro plata
CAPACIDAD
Capacidad máxima de lavado (kg)
22
CARACTERÍSTICAS
6 Motion DD
Sí
Inverter DirectDrive
Sí
Vapor
No
TurboWash360˚
No
Sensor de vibración
Sí
TurboWash
No
TECNOLOGÍA SMART
Diagnóstico inteligente
Version 3.0
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Limpiador Tub Clean
Sí
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
700 x 990 x 770
Peso (kg)
91
OPCIONES/ACCESORIOS
LG TWINWash compatible
No
Todas las especificaciones
BOCINA
Tipo de unidad de tweeter
Cone
Unidad de graves
6.5" x 1
Tamaño de la unidad de tweeter
2.5" x 1
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.1
USB
1
GENERAL
número de canales
2.1ch (2Way)
Potencia de salida
200 W
ECUALIZADOR
Sound Boost
Sí
Estándar
Sí
Ecualizador personalizado (aplicación)
Sí
FORMATO DE AUDIO
SBC
Sí
AAC
Sí
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Entrada Adaptador AC
Sí
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (horas)
3.5
Duración de la batería (horas)
12
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
55 W
Modo de espera
0.5 W
CONVENIENCIA
multipunto
Sí
Wireless party link (modo dual)
Sí
Wireless party link (modo múltiple)
Sí
Administrador de actualizaciones (FOTA)
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Iluminación
Sí
Resistente al agua/salpicaduras
IPX4
Indicador de bateria
Sí
Candado de seguridad
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Bocina
289 x 570 x 280 mm
Caja de carton
698 x 374 x 354 mm
PESO
Peso neto
11.2 kg
Peso bruto
13.6 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
AC Adaptor
Sí
