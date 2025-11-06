About Cookies on This Site

Radio Optimismo - LG
Luis Malagón - Life's Good Campaign
La vida es buena cuando sigues tus sueños, sin importar cuán lejos parezcan. Esta temporada, presentamos la campaña “Life’s Good: La vida es buena cuando eliges lo que sueñas”, protagonizada por algunos de los jugadores que representan lo mejor del futbol nacional: Henry Martín, Luis Malagón, Kiana Palacios, Alejandro Zendejas y Montserrat Saldivar.

A través de sus historias, cada uno nos recuerda que los sueños se alcanzan con esfuerzo, disciplina y amor por lo que haces. Que detrás de cada triunfo hay caídas, sacrificios y una convicción inquebrantable: creer en ti y en lo que te mueve.

“La vida es buena cuando eliges levantarte una y otra vez. Cuando haces de cada reto una oportunidad para soñar más alto.”
Con esta campaña, LG reafirma su compromiso con el deporte, el talento mexicano y la inspiración cotidiana, invitando a todos a encender sus sueños y disfrutar el camino hacia ellos.

Alejandro Zendejas | Montserrat Saldívar

Ser perseverante nos enseña que el éxito no se mide sólo en trofeos, también en valentía. 🏆 La vida es buena cuando sigues tu pasión. ⚽️✨

Kiana Palacios

Las mejores jugadas no siempre están en la cancha, están en las decisiones, en la disciplina y en el amor por el juego. ⚽️❤️

Luis Malagón

Hay derrotas que enseñan más que una victoria. Hay pasiones que te levantan una y otra vez. 💪🏻✨

Henry Martín

Que tus logros nos recuerden que vivir intensamente siempre vale la pena. 🫶🏻

