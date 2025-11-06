We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
A través de sus historias, cada uno nos recuerda que los sueños se alcanzan con esfuerzo, disciplina y amor por lo que haces. Que detrás de cada triunfo hay caídas, sacrificios y una convicción inquebrantable: creer en ti y en lo que te mueve.
“La vida es buena cuando eliges levantarte una y otra vez. Cuando haces de cada reto una oportunidad para soñar más alto.”
Con esta campaña, LG reafirma su compromiso con el deporte, el talento mexicano y la inspiración cotidiana, invitando a todos a encender sus sueños y disfrutar el camino hacia ellos.
Alejandro Zendejas | Montserrat Saldívar
Ser perseverante nos enseña que el éxito no se mide sólo en trofeos, también en valentía. 🏆 La vida es buena cuando sigues tu pasión. ⚽️✨
Kiana Palacios
Las mejores jugadas no siempre están en la cancha, están en las decisiones, en la disciplina y en el amor por el juego. ⚽️❤️
Luis Malagón
Hay derrotas que enseñan más que una victoria. Hay pasiones que te levantan una y otra vez. 💪🏻✨
Henry Martín
Que tus logros nos recuerden que vivir intensamente siempre vale la pena. 🫶🏻