Monitor Gaming de 27 pulgadas, FHD 200Hz UltraGear™ G5

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no incorporan la tecnología de sincronización.

*La compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® solo está disponible a través de DisplayPort.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.