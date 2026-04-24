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Monitor Gaming de 27 pulgadas, FHD 200Hz UltraGear™ G5

Monitor Gaming de 27 pulgadas, FHD 200Hz UltraGear™ G5

27G523B-B
Vista frontal de Monitor Gaming de 27 pulgadas, FHD 200Hz UltraGear™ G5 27G523B-B
Vista lateral
Vista trasera
'«Vista frontal de un Monitor Gaming en un entorno futurista con estilo neón».
Escena de batalla futurista mostrada en un Monitor Gaming, que destaca por sus colores vivos gracias a una gama de color sRGB del 99 %, tecnología IPS y certificación HDR.
Escena de una carrera de motos mostrada en un Monitor Gaming, que ilustra una frecuencia de actualización de 200 Hz para un movimiento fluido en el juego.
Imagen comparativa que muestra las rápidas transiciones en pantalla que permite un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), lo que ofrece imágenes de juego más fluidas y con mayor capacidad de respuesta en un Monitor Gaming.
Escena de carrera de Assetto Corsa Competizione mostrada en un monitor para videojuegos, con compatibilidad con Adaptive Sync a través de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium para una experiencia de juego fluida y sin tearing.
Esta imagen muestra un Monitor Gaming UltraGear™ en una configuración de escritorio en la que se ve una escena de un juego, con iconos que indican el diseño sin bordes en tres lados, el ajuste de altura, la inclinación y la compatibilidad con el montaje en pared.
Imagen general de las características que muestra la interfaz de un Monitor Gaming con ajuste de pantalla en modo dual, división inteligente de pantalla para configuraciones multitarea, inicio de videollamadas con un solo clic y un asistente de configuración de imagen personalizada para ajustar la pantalla a tu gusto.
Vista trasera de un Monitor Gaming en la que se muestran sus puertos de conectividad, entre los que se incluyen dos entradas HDMI™ 2.0, un puerto DisplayPort 1.4 con compatibilidad con DSC y una salida H/P de 3 polos.
Vistas frontal y lateral de un Monitor Gaming que muestran sus dimensiones generales y el diseño de su perfil.
'«Vista trasera del monitor, en la que se aprecian la zona de fijación del soporte y los puertos traseros»
Vista superior
Vista frontal del soporte y base del monitor
Vista frontal de Monitor Gaming de 27 pulgadas, FHD 200Hz UltraGear™ G5 27G523B-B
Vista lateral
Vista trasera
'«Vista frontal de un Monitor Gaming en un entorno futurista con estilo neón».
Escena de batalla futurista mostrada en un Monitor Gaming, que destaca por sus colores vivos gracias a una gama de color sRGB del 99 %, tecnología IPS y certificación HDR.
Escena de una carrera de motos mostrada en un Monitor Gaming, que ilustra una frecuencia de actualización de 200 Hz para un movimiento fluido en el juego.
Imagen comparativa que muestra las rápidas transiciones en pantalla que permite un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), lo que ofrece imágenes de juego más fluidas y con mayor capacidad de respuesta en un Monitor Gaming.
Escena de carrera de Assetto Corsa Competizione mostrada en un monitor para videojuegos, con compatibilidad con Adaptive Sync a través de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium para una experiencia de juego fluida y sin tearing.
Esta imagen muestra un Monitor Gaming UltraGear™ en una configuración de escritorio en la que se ve una escena de un juego, con iconos que indican el diseño sin bordes en tres lados, el ajuste de altura, la inclinación y la compatibilidad con el montaje en pared.
Imagen general de las características que muestra la interfaz de un Monitor Gaming con ajuste de pantalla en modo dual, división inteligente de pantalla para configuraciones multitarea, inicio de videollamadas con un solo clic y un asistente de configuración de imagen personalizada para ajustar la pantalla a tu gusto.
Vista trasera de un Monitor Gaming en la que se muestran sus puertos de conectividad, entre los que se incluyen dos entradas HDMI™ 2.0, un puerto DisplayPort 1.4 con compatibilidad con DSC y una salida H/P de 3 polos.
Vistas frontal y lateral de un Monitor Gaming que muestran sus dimensiones generales y el diseño de su perfil.
'«Vista trasera del monitor, en la que se aprecian la zona de fijación del soporte y los puertos traseros»
Vista superior
Vista frontal del soporte y base del monitor

Características clave

  • Pantalla IPS FHD (1920x1080) de 27 pulgadas
  • Frecuencia de actualización 200Hz, Tiempor de respuesta de 1ms (GtG)
  • HDR 10 con sRGB al 99% (Típico), compatible con 16.7 millones de colores
  • Compatible NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
  • Diseño prácticamente sin bordes en tres lados
  • Soporte en L que no ocupa espacio
Más
El logotipo de UltraGear™ G5 en una habitación futurista iluminada con luces de neón.

El logotipo de UltraGear™ G5 en una habitación futurista iluminada con luces de neón.

Monitor Gaming de 27 pulgadas FHD 200Hz

Imagen frontal del Monitor Gaming UltraGear™ 27G523B en una habitación futurista iluminada con luces de neón.

Imagen frontal del Monitor Gaming UltraGear™ 27G523B en una habitación futurista iluminada con luces de neón.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Esta imagen muestra las características principales de un Monitor Gamig de LG, entre las que se incluyen una frecuencia de actualización de 200 Hz para un movimiento fluido, una pantalla IPS con HDR y una cobertura del 99 % del espacio de color sRGB para imágenes nítidas, una experiencia de juego fluida gracias a la compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium, un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) para juegos de ritmo rápido y un diseño prácticamente sin bordes que permite una experiencia inmersiva.

Esta imagen muestra las características principales de un Monitor Gamig de LG, entre las que se incluyen una frecuencia de actualización de 200 Hz para un movimiento fluido, una pantalla IPS con HDR y una cobertura del 99 % del espacio de color sRGB para imágenes nítidas, una experiencia de juego fluida gracias a la compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium, un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) para juegos de ritmo rápido y un diseño prácticamente sin bordes que permite una experiencia inmersiva.

Velocidad Color Usabilidad

Juegos con movimientos fluidos gracias a
Frecuencia de actualización de 200 Hz

Para ofrecer una frecuencia de actualización de 200 Hz que garantiza imágenes fluidas y nítidas, al tiempo que minimiza el desenfoque de movimiento.

Sumérgete en una experiencia de juego más envolvente con cada fotograma. 

Imagen de una carrera de motos que ilustra la frecuencia de actualización de 200 Hz del UltraGear™ 27G523B, que ofrece un movimiento fluido y nítido en los videojuegos.

Imagen de una carrera de motos que ilustra la frecuencia de actualización de 200 Hz del UltraGear™ 27G523B, que ofrece un movimiento fluido y nítido en los videojuegos.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

1 ms (GtG). Respuesta rápida
para el juego.

El tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) está diseñado para reducir el efecto fantasma inverso, lo que ayuda a mantener transiciones más nítidas en pantalla y permite una experiencia de juego más fluida y con mayor capacidad de respuesta.

Imagen comparativa que muestra una reducción del desenfoque de movimiento en el UltraGear™ 25G523B, con un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), para disfrutar de imágenes más fluidas durante el juego.

Imagen comparativa que muestra una reducción del desenfoque de movimiento en el UltraGear™ 25G523B, con un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), para disfrutar de imágenes más fluidas durante el juego.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Un movimiento fluido que te mantiene inmerso

Reduce al mínimo los efectos de tearing y los retrasos gracias a la compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® y la tecnología AMD FreeSync™ Premium. Disfruta de una reducción significativa del tearing y los tirones en la pantalla, lo que te permite obtener imágenes fluidas con un desenfoque de movimiento y un efecto fantasma mínimos.

Escena de carreras mostrada en el monitor UltraGear™ 25G523B comparando los modos desactivado y activado, lo que ilustra un movimiento más fluido y una reducción del efecto tearing gracias a la compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium.

Escena de carreras mostrada en el monitor UltraGear™ 25G523B comparando los modos desactivado y activado, lo que ilustra un movimiento más fluido y una reducción del efecto tearing gracias a la compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no incorporan la tecnología de sincronización.

*La compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® solo está disponible a través de DisplayPort.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

Vive la emoción del combate real con
colores vivos

Nuestro monitor ofrece una cobertura del 99 % del espacio de color sRGB, lo que proporciona una amplia gama cromática que permite una reproducción de colores de alta fidelidad gracias a su pantalla IPS, para una experiencia de juego envolvente. Permite a los jugadores disfrutar de campos de batalla espectaculares tal y como los concibieron los desarrolladores del juego.

Logo de pantalla IPS

El monitor LG IPS™ ofrece una precisión de color excepcional y un amplio ángulo de visión.

Logo de HDR 10

HDR 10 (alto rango dinámico) admite niveles específicos de color y brillo.

Logo of sRGB 99%.

Con una cobertura del 99 % del espectro sRGB, es una solución ideal para una reproducción precisa del color.

Escena de una batalla espacial futurista en el monitor UltraGear™, que destaca por sus colores vivos y su gran contraste, con explosiones brillantes, planetas resplandecientes y naves espaciales detalladas sobre un colorido fondo cósmico.

Escena de una batalla espacial futurista en el monitor UltraGear™, que destaca por sus colores vivos y su gran contraste, con explosiones brillantes, planetas resplandecientes y naves espaciales detalladas sobre un colorido fondo cósmico.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no incorporan la tecnología de sincronización.

*La compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® solo está disponible a través de DisplayPort.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

Control más inteligente y cambio fluido con LG Switch

Con la aplicación LG Switch, es muy fácil optimizar tu monitor tanto para jugar como para el uso diario. Gestiona sin esfuerzo la configuración de tu monitor: ajusta la

calidad de imagen y el brillo a tu gusto y, a continuación, aplica los ajustes al instante con una tecla de acceso rápido. La aplicación también te permite dividir la pantalla en 11 configuraciones y

iniciar tu plataforma de videollamadas con un solo clic, lo que aporta aún más comodidad a tu configuración.

Descargar
Este video muestra cómo configurar tu monitor con la aplicación LG Switch.

Escena de una batalla espacial futurista en el monitor UltraGear™, que destaca por sus colores vivos y su gran contraste, con explosiones brillantes, planetas resplandecientes y naves espaciales detalladas sobre un colorido fondo cósmico.

*Este video tiene fines meramente ilustrativos y puede que no refleje las especificaciones reales del producto.

*Para utilizar correctamente LG Switch, es necesario descargar el software y el manual desde LG.com.

Dynamic Action Sync

Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos decisivos en tiempo real y reaccionar con rapidez.

Black Stabilizer

El Black Stabilizer mejora la visibilidad en escenas oscuras, revelando detalles ocultos y mejorando la nitidez para facilitar la navegación en entornos con sombras o cambios repentinos de luz.

Crosshair

El punto de mira está fijado en el centro para mejorar la precisión del disparo.

Contador FPS

El contador de FPS te permitirá ver cómo se está cargando todo. Ya sea que estés editando, jugando o viendo una película, cada fotograma cuenta, y con el contador de FPS tendrás datos en tiempo real.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Prácticamente sin bordes, con un diseño visualmente sofisticado

Descubre nuestro diseño compacto con una base inclinable ajustable. Este soporte delgado y ordenado está diseñado para minimizar el espacio ocupado en el escritorio y aprovechar al máximo el espacio disponible, a la vez que le da un aspecto más elegante y refinado a tu configuración.

Descargar
Icono de diseño sin bordes

Diseño prácticamente
sin bordes en tres lados

Icono de inclinación

Inclinación

Icono montaje en pared 100x100

Montaje en pared

Esta imagen muestra un Monitor Gaming UltraGear™ en una configuración de escritorio en la que se ve una escena de un juego; los detalles ampliados resaltan el diseño de pantalla sin bordes y el elegante soporte de aspecto flotante.

Esta imagen muestra un Monitor Gaming UltraGear™ en una configuración de escritorio en la que se ve una escena de un juego; los detalles ampliados resaltan el diseño de pantalla sin bordes y el elegante soporte de aspecto flotante.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

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Especificación clave

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    27

  • Pantalla - Resolución

    1920 x 1080

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

    300

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    200

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    1ms (GtG más rápido)

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    UltraGear

  • Año

    Y26

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    27

  • Tamaño [cm]

    68.4

  • Resolución

    1920 x 1080

  • Tipo de panel

    IPS

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Brillo (Mín.) [cd/m²]

    240

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    300

  • Gama de colores (mín.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gama de colores (típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profundidad de color (número de colores)

    16.7M

  • Color Bit

    8bit(6bit+FRC)

  • Relación de contraste (mín.)

    700:1

  • Relación de contraste (típ.)

    1000:1

  • Tiempo de respuesta

    1ms (GtG más rápido)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    200

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Tratamiento de superficies

    Anti-reflejante

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    SI

  • Efecto HDR

    SI

  • NVIDIA G-Sync

    Compatible con G-SYNC (solo DP)

  • AMD FreeSync

    FreeSync Premium

  • Contador FPS

    SI

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI(2ea)

  • DisplayPort

    SI(1ea)

  • Versión DP

    1.4

  • Salida de auriculares

    3 polos (Solo sonido)

MECÁNICO

  • Diseño sin bordes

    Diseño prácticamente sin bordes de 3 lados

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    614.1x461.8x220

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    614.1x358.8x49.1

  • Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

    700 x 141 x 430

  • Peso con soporte [kg]

    4.2

  • Peso sin soporte [kg]

    3.1

  • Peso en el envío [kg]

    5.5

ACCESORIO

  • Cable de alimentación

    Depende del país

Lo que dice la gente

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