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Monitor Gaming de 27 pulgadas, FHD 200Hz UltraGear™ G5
Monitor Gaming de 27 pulgadas, FHD 200Hz UltraGear™ G5
Características clave
- Pantalla IPS FHD (1920x1080) de 27 pulgadas
- Frecuencia de actualización 200Hz, Tiempor de respuesta de 1ms (GtG)
- HDR 10 con sRGB al 99% (Típico), compatible con 16.7 millones de colores
- Compatible NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
- Diseño prácticamente sin bordes en tres lados
- Soporte en L que no ocupa espacio
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Juegos con movimientos fluidos gracias a
Frecuencia de actualización de 200 Hz
Para ofrecer una frecuencia de actualización de 200 Hz que garantiza imágenes fluidas y nítidas, al tiempo que minimiza el desenfoque de movimiento.
Sumérgete en una experiencia de juego más envolvente con cada fotograma.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
1 ms (GtG). Respuesta rápida
para el juego.
El tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) está diseñado para reducir el efecto fantasma inverso, lo que ayuda a mantener transiciones más nítidas en pantalla y permite una experiencia de juego más fluida y con mayor capacidad de respuesta.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Un movimiento fluido que te mantiene inmerso
Reduce al mínimo los efectos de tearing y los retrasos gracias a la compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® y la tecnología AMD FreeSync™ Premium. Disfruta de una reducción significativa del tearing y los tirones en la pantalla, lo que te permite obtener imágenes fluidas con un desenfoque de movimiento y un efecto fantasma mínimos.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no incorporan la tecnología de sincronización.
*La compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® solo está disponible a través de DisplayPort.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Vive la emoción del combate real con
colores vivos
Nuestro monitor ofrece una cobertura del 99 % del espacio de color sRGB, lo que proporciona una amplia gama cromática que permite una reproducción de colores de alta fidelidad gracias a su pantalla IPS, para una experiencia de juego envolvente. Permite a los jugadores disfrutar de campos de batalla espectaculares tal y como los concibieron los desarrolladores del juego.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no incorporan la tecnología de sincronización.
*La compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® solo está disponible a través de DisplayPort.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Control más inteligente y cambio fluido con LG Switch
Con la aplicación LG Switch, es muy fácil optimizar tu monitor tanto para jugar como para el uso diario. Gestiona sin esfuerzo la configuración de tu monitor: ajusta la
calidad de imagen y el brillo a tu gusto y, a continuación, aplica los ajustes al instante con una tecla de acceso rápido. La aplicación también te permite dividir la pantalla en 11 configuraciones y
iniciar tu plataforma de videollamadas con un solo clic, lo que aporta aún más comodidad a tu configuración.
*Este video tiene fines meramente ilustrativos y puede que no refleje las especificaciones reales del producto.
*Para utilizar correctamente LG Switch, es necesario descargar el software y el manual desde LG.com.
Dynamic Action Sync
Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos decisivos en tiempo real y reaccionar con rapidez.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Prácticamente sin bordes, con un diseño visualmente sofisticado
Descubre nuestro diseño compacto con una base inclinable ajustable. Este soporte delgado y ordenado está diseñado para minimizar el espacio ocupado en el escritorio y aprovechar al máximo el espacio disponible, a la vez que le da un aspecto más elegante y refinado a tu configuración.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Especificación clave
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
27
Pantalla - Resolución
1920 x 1080
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
300
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
200
Pantalla - Tiempo de respuesta
1ms (GtG más rápido)
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
UltraGear
Año
Y26
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
27
Tamaño [cm]
68.4
Resolución
1920 x 1080
Tipo de panel
IPS
Relación de aspecto
16:9
Brillo (Mín.) [cd/m²]
240
Brillo (Típ.) [cd/m²]
300
Gama de colores (mín.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profundidad de color (número de colores)
16.7M
Color Bit
8bit(6bit+FRC)
Relación de contraste (mín.)
700:1
Relación de contraste (típ.)
1000:1
Tiempo de respuesta
1ms (GtG más rápido)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
200
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Tratamiento de superficies
Anti-reflejante
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SI
Efecto HDR
SI
NVIDIA G-Sync
Compatible con G-SYNC (solo DP)
AMD FreeSync
FreeSync Premium
Contador FPS
SI
CONECTIVIDAD
HDMI
SI(2ea)
DisplayPort
SI(1ea)
Versión DP
1.4
Salida de auriculares
3 polos (Solo sonido)
MECÁNICO
Diseño sin bordes
Diseño prácticamente sin bordes de 3 lados
Montaje en pared [mm]
100 x 100
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
614.1x461.8x220
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
614.1x358.8x49.1
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
700 x 141 x 430
Peso con soporte [kg]
4.2
Peso sin soporte [kg]
3.1
Peso en el envío [kg]
5.5
ACCESORIO
Cable de alimentación
Depende del país
Lo que dice la gente
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