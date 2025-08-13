We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor gaming curvo inteligente LG UltraGear™ OLED de 39 pulgadas WQHD, 240Hz, webOS, 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400
Monitor gaming curvo inteligente LG UltraGear™ OLED de 39 pulgadas WQHD, 240Hz, webOS, 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400
Características clave
- Pantalla OLED WQHD de 39 pulgadas (3440x1440)
- Tasa de actualización 240 Hz / tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG)
- webOS
- AI Picture / Dynamic Tone Mapping / AI Personalized Picture Wizard / AI Sound
- Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
- Diseño de iluminación hexagonal con soporte en L para ahorrar espacio
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Excelencia premiada
*Los premios CES a la innovación se basan en el material descriptivo presentado a los jueces. CTA no verificó la exactitud de ninguna de las presentaciones ni de ninguna de las afirmaciones realizadas y no probó el artículo premiado.
STREAMING
webOS
AI Imagen
Mapeo de Tonos Dinámico
Asistente Personalizado de Imagen AI
Sonido AI
GANADOR
Pantalla OLED curva WQHD de 39 pulgadas
HDR True Black 400 y DCI-P3 98,5%
0,03 ms (GtG) y 240 Hz
AMD FreeSync™ Premium
VESA Certified AdaptiveSync
Compatible con NVIDIA® G-SYNC®
CONEXIÓN
USB-C (PD 65W) y HDMI 2.1
LG Switch app
Diseño elegante con soporte en L que no estorba
El monitor inteligente gaming con webOS
Presentamos el monitor inteligente gaming, impulsado por webOS con AI, que te permite relajarte durante las pausas de juego con streaming1), incluidos canales LG gratuitos y numerosas opciones de streaming. Además, accede a juegos en la nube de alto rendimiento1) sin necesidad de un PC o consola independiente, todo ello fácilmente controlable con el control a distancia2) para mayor comodidad.
1) Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios relacionados de streaming o juegos en la nube. Es posible que se requieran suscripciones o pagos por separado, que no se proporcionan (se adquieren por separado).
2) el control a distancia está incluido en el paquete.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Los servicios soportados pueden variar según el país.
*Sólo se aplica a contenidos producidos en una relación de aspecto 21:9. Para contenidos en streaming, pueden aplicarse restricciones de plataforma.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*El teclado, el mouse, los audífonos y el control de juego mencionados no se incluyen en el paquete (se venden por separado).
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir el pago de una suscripción, y no se proporcionan (se adquieren por separado).
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
El Portal del Juego ya está abierto
El Portal de Juegos es una plataforma de juegos que ofrece una experiencia a medida, con opciones para seleccionar menús para gamepads o controles a distancia y soporte para gamificación personalizada. Puedes hacer un seguimiento de las clasificaciones y los puntos entre jugadores, al tiempo que accedes fácilmente a una amplia gama de títulos, desde AAA a juegos sociales. Gracias a las asociaciones con los principales servicios de juego en la nube, como GeForce NOW, Amazon Luna y, próximamente, Xbox Cloud, junto con los juegos nativos de la aplicación webOS, permite jugar sin necesidad de consolas o dispositivos externos, ofreciendo la experiencia de juego definitiva.
*La compatibilidad con el Portal de juegos puede variar según el país.
*La compatibilidad con los servicios de juego en la nube y los juegos del Portal de juegos puede variar según el país.
*Algunos servicios de juego pueden requerir una suscripción y un gamepad.
AI Picture
Personajes más nítidos,
realismo mejorado
Con AI Picture, ofrece imágenes de juego realistas que resaltan las caras y los cuerpos, reducen el ruido y añaden profundidad. Todos los detalles, desde las expresiones más sutiles hasta los movimientos de los enemigos, son fáciles de captar, lo que garantiza una pantalla centrada para una inmersión total en los juegos o la transmisión en streaming.
Comparación de imágenes con la función AI Picture activada y desactivada.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*No disponible con conexión a PC ni en modo optimización de juego..
Dynamic Tone Mapping
Cobra vida con brillo y contraste
Disfruta de las imágenes tal y como fueron concebidas, con Dynamic Tone Mapping, que ajusta el brillo y el contraste para obtener un nivel óptimo de detalle y realismo. Las películas y los juegos cobran vida con una gran inmersión y una calidad uniforme en todos los contenidos.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Disponible solo cuando se introduce señal de vídeo HDR.
AI Personalized Picture Wizard
Hecho a tu gusto
Elige una imagen que te guste y el Asistente para imágenes personalizadas de AI encontrará la que mejor se adapte a ti entre 85 millones de opciones y la guardará en tu perfil. Prepárate para mejorar tu experiencia de juego y vídeo con una imagen que te identifique.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
AI Sound
Detecta, distingue, afina el sonido
Detecta tu espacio y ofrece un audio perfectamente sintonizado a través de una configuración simulada de 9.1 canales, localizando con precisión las ubicaciones de sonido para obtener una ventaja táctica sin necesidad de bocinas o audífonos adicionales. Además, distingue la voz del jugador del sonido ambiente, ajustando los niveles de voz y la claridad para mantenerte concentrado en el juego.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Nueva actualización cada año por 5 años
con el premiado programa webOS Re:New Program
Benefíciate de las últimas funciones y software con actualizaciones anuales. Ganador del premio CES a la innovación en la categoría de ciberseguridad, siéntete seguro sabiendo que webOS protege tu privacidad y tus datos.
*webOS Re:New Program se aplica a los modelos inteligentes LG UltraGear (45/39/34GX90SA y 32G810SA), que saldrán a la venta en 2025, contarán con la versión webOS 24.
*Los modelos inteligentes UltraGear de LG tendrán prevista la actualización no de webOS 25 ver, sino de webOS 26.
*Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.
Visión ámplia con OLED negro intenso
La pantalla WQHD (3440x1440) de 39 pulgadas ofrece una visión un 34% más amplia que las pantallas 16:9 estándar, lo que proporciona imágenes nítidas y claras en toda la pantalla expansiva. Esta OLED WQHD representa con audacia sombras más oscuras, luces más brillantes y colores vibrantes para jugar en cualquier entorno
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
**Entre los monitores LG OLED para juegos con MLA+. El brillo SDR es un 37.5% superior al de nuestros modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE) según las especificaciones publicadas.
Más amplio. Pero no corto.
El punto óptimo de 21:9 UltraWide gaming
El monitor OLED curvo 21:9 proporciona una experiencia envolvente y cautivadora tanto para juegos como para diversos contenidos de entretenimiento, gracias a su relación de aspecto equilibrada y optimizada.
El monitor OLED curvo 21:9 ofrece una experiencia envolvente y cautivadora con una relación de aspecto equilibrada y optimizada.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
La curvatura ideal 800R
Sumérgete en la curva 800R para disfrutar de un FOV (campo de visión) consistente en un escritorio diseñado para adaptarse a la visión natural, situándote en el centro de su curvatura. Con un ángulo de visión constante de 90 grados en toda la pantalla, ofrece gráficos vívidos y sin distorsiones mientras exploras el universo de los juegos.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La experiencia de visualización puede variar en función de la distancia a la pantalla y de la postura del usuario.
Negro más profundo,
color realista
Experimenta una profundidad sin precedentes y un realismo vibrante con VESA DisplayHDR true black 400, que ofrece una expresión detallada del negro incluso en las escenas más oscuras. Con una relación de contraste de 1.5 M, la gama de colores DCI-P3 98.5% (típica) garantiza que los colores se muestren con detalles realistas, tal y como se concibieron originalmente.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*1.5M:1 es la relación de contraste a un valor de APL (Nivel Promedio de Imagen) del 25%, que se da como un porcentaje y se refiere al valor entre el nivel negro y el nivel de referencia para el blanco.
Tecnologías avanzadas de confort ocular
por tres verificaciones UL
Con un acabado antirreflejos, las avanzadas tecnologías de confort ocular de LG WOLED minimizan los frustrantes reflejos y mantienen los ojos cómodos, ofreciendo un rendimiento de juego cristalino con una claridad constante. Con verificaciones UL en áreas clave (que limitan la exposición a la luz azul nociva y evitan las distracciones de las luces parpadeantes), estas tecnologías fomentan el confort visual y contribuyen a una experiencia de juego más fluida, tanto si juegas en entornos luminosos como en salas iluminadas con LED.
Monitor curvo para juegos que muestra un personaje robot en un entorno futurista, con certificaciones UL debajo.
*Todas las imágenes mostradas son simuladas con fines ilustrativos únicamente.
*LG WOLED ha sido verificada por UL como libre de parpadeos, libre de reflejos molestos y baja luz azul.
*Número de certificado: Pantalla sin parpadeos (OLED) - A196009, Sin deslumbramiento molesto - V563481 (condiciones de UGR inferiores a 22), Solución de hardware de baja luz azul Platinum - V745051.
*La característica anterior puede variar en función del entorno o las condiciones informáticas del usuario.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Certificado con una tecnología ampliamente adoptada
Gracias a AMD FreeSync™ Premium, la compatibilidad con G-SYNC® validada por NVIDIA y la certificación VESA AdaptiveSync™, este monitor garantiza imágenes ultrasuaves y sin lágrimas y una baja latencia, lo que proporciona una precisión y fluidez de juego inigualables.
Imagen de un coche verde corriendo en una pista.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos en función de la conexión de red.
Funciones de juego avanzadas
•La baja latencia reduce el retraso de entrada para una respuesta en tiempo real.
•El estabilizador de negro ilumina escenas oscuras, ayudando a los jugadores a detectar enemigos y detalles.
•La mira mejora la precisión para una precisión mortal.•El contador de FPS muestra tu tasa de fotogramas en tiempo real.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La función de punto de mira no está disponible mientras el contador de FPS está activado.
*El contador de FPS puede mostrar un valor que exceda la tasa de refresco máxima del monitor.*Contador de FPS (Fotogramas Por Segundo): Medición de fotogramas por segundo.
Sumérgete en el mundo de los juegos para PC y consolas.
Los monitores LG UltraGear™ ofrecen una experiencia de juego fluida y con gran capacidad de respuesta, tanto para PC como para consola, tanto para sumergirte en la acción trepidante como para explorar vastos mundos abiertos. Gracias a su compatibilidad con HDMI 2.1, ofrecen una compatibilidad flexible (desde teclado y ratón hasta joystick), además de un movimiento fluido, baja latencia y detalles vibrantes para una experiencia de juego optimizada en diversos géneros y plataformas.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las consolas PS5 y Xbox solo admiten una relación de aspecto de 16:9. Asegúrate de que la configuración de pantalla es la adecuada para obtener un rendimiento de juego óptimo.
*Garantía limitada. Los términos y condiciones pueden variar según el país.
USB-C todo en uno para juegos con gran capacidad de respuesta
Conecta el portátil al monitor con un cable USB-C para obtener hasta 65 W de potencia, sin necesidad de un adaptador independiente. Disfruta de una resolución WQHD y una frecuencia de actualización de 240 Hz a través de DP 1.4 o HDMI 2.1, para que tus juegos no sufran interrupciones.
En el centro de la mesa hay un monitor de juegos de 34 pulgadas y a su alrededor varios dispositivos informáticos.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para que funcione correctamente, se requiere el cable USB-C para conectar el puerto USB-C al monitor.
*Es compatible con una frecuencia de actualización de hasta QHD@240Hz. Para que funcione correctamente, se requiere una tarjeta gráfica compatible con DP 1.4 o cable HDMI 2.1.
*La tarjeta gráfica NO está incluida en el paquete.
*El paquete incluye cables USB-C, DP y HDMI.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visita LG.com.
Tutorial de la aplicación LG Switch
Ajusta la configuración de tu monitor sin esfuerzo con la aplicación LG Switch.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El vídeo muestra el producto LG UltraGear representativo con fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería tomadas con el producto real.
Diseño elegante y despejado
El soporte en L y el elegante diseño están pensados para ahorrar espacio en el escritorio y minimizar las zonas muertas, para que su instalación sea limpia y eficiente. Disfruta de la iluminación hexagonal y de un diseño de 4 lados prácticamente sin bordes, junto con una base totalmente ajustable para girar, inclinar y ajustar la altura
Monitor de juegos curvo que muestra un juego de acción y aventuras en una vibrante configuración de juegos con iluminación púrpura y una torre de PC cerca.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
34GX90SA-W
Año
2025
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
34
Relación de aspecto
21:09
Tipo de panel
OLED
Tiempo de respuesta
0.03ms (GtG)
Resolución
3440 x 1440
Paso de píxeles [mm]
0.231 x 0.231mm
Profundidad de color (número de colores)
1.07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
275cd/m²
Relación de contraste (típ.)
1500000:1
Gama de colores (típ.)
DCI-P3 98,5 % (CIE1976)
Curvatura
800R
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
240
Brillo (Mín.) [cd/m²]
250cd/m²
Relación de contraste (mín.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Tamaño [cm]
86.2
CONECTIVIDAD
HDMI
SI (2ea)
DisplayPort
YES (1ea)
Versión DP
1.4 (DSC)
USB-C
YES (1ea)
Salida de auriculares
3 polos (solo sonido)
LAN (RJ-45)
SI
Puerto USB descendente
SI (2ea/ver2.0)
Puerto USB ascendente
SI (via USB-C)
USB-C (Transmisión de datos)
SI
USB-C (Power Delivery)
65 W
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SI
AMD FreeSync
FreeSync Premium
Brillo automático
SI
Ahorro de energía inteligente
SI
Color calibrado en fábrica
SI
PIP
SI
PBP
2PBP
NVIDIA G-Sync
G-SYNC Compatible
Sincronización de acción dinámica
SI
Estabilizador negro
SI
Cruz
SI
Modo Lector
SI
Contador FPS
SI
VRR
SI
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Tecla definida por el usuario
SI
Iluminación LED RGB
Iluminación hexagonal
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
SONIDO
Altavoz
7W x 2
Conectividad Bluetooth
SI
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
1143 x 301 x 550mm
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
992.7 x 661.7 x 338.6mm(UP) / 992.7 x 541.7 x 338.6mm(Down)
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
992.7 x 457 x 218mm
Peso en el envío [kg]
18.9Kg
Peso con soporte [kg]
13.5Kg
Peso sin soporte [kg]
8.9Kg
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (modo de reposo)
Menos de 0.5W
Consumo (DC Off)
Menos de 0.5W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
ACCESORIO
Puerto de pantalla
SI
HDMI
SI (ver 2.1)
Mando a distancia
SI
USB-C
SI
Lo que dice la gente
Nuestras Elecciones para Ti
Manual y Software
Descarga los manuales del producto y el software más reciente para tu producto.
Solución de Problemas
Encuentra videos de ayuda para tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Piezas y Accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registro de Productos
Registrar tu producto te ayudará a obtener asistencia más rápido.
Soporte para Producto
Encuentra el manual, la solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Asistencia para Pedidos
Realiza el seguimiento del pedido y consulta las preguntas más frecuentes.
Solicitud de Reparación
Solicitar el servicio de reparación en línea con toda comodidad.
Contáctanos
Livechat
Chatea con los expertos en productos LG para obtener asistencia en la compra, descuentos y ofertas en tiempo real.
Chatea con el servicio de asistencia de LG a través del servicio de mensajería más popular
Envíanos un Correo Electrónico
Enviar un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Hablar directamente con nuestros representantes de asistencia.