Monitor gaming curvo inteligente LG UltraGear™ OLED de 39 pulgadas WQHD, 240Hz, webOS, 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400

39GX90SA-W
Características clave

  • Pantalla OLED WQHD de 39 pulgadas (3440x1440)
  • Tasa de actualización 240 Hz / tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG)
  • webOS
  • AI Picture / Dynamic Tone Mapping / AI Personalized Picture Wizard / AI Sound
  • Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
  • Diseño de iluminación hexagonal con soporte en L para ahorrar espacio
Más
STREAMINGGANADORCONEXIÓN
Imagen del logotipo de UltraGear™ OLED GX9s.


De Streaming a Gaming
OLED Inteligente curvo de 240 Hz

Imagen frontal del monitor para juegos UltraGear™ 39gx90sa..

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Excelencia premiada

A image of CES 2025 Honoree award logo

CES Innovation Awards - Honoree

webOS Re:New Program

in Cybersecurity

Una imagen del logotipo de av forums

AVForums Editor’s Choice 2024/25

webOS 24

"webOS 24 delivers a sleek, fast, easy-to-use smart experience that feels fresh and uncluttered"

Una imagen de If design

iF Design Award - Winner

webOS 24 UX

*Los premios CES a la innovación se basan en el material descriptivo presentado a los jueces. CTA no verificó la exactitud de ninguna de las presentaciones ni de ninguna de las afirmaciones realizadas y no probó el artículo premiado.

Resumen de imagen

STREAMING

webOS    

AI Imagen     

Mapeo de Tonos Dinámico     

Asistente Personalizado de Imagen AI         

Sonido AI             

GANADOR

Pantalla OLED curva WQHD de 39 pulgadas

HDR True Black 400 y DCI-P3 98,5%

0,03 ms (GtG) y 240 Hz

AMD FreeSync™ Premium

VESA Certified AdaptiveSync

Compatible con NVIDIA® G-SYNC®

CONEXIÓN

USB-C (PD 65W) y HDMI 2.1

LG Switch app

Diseño elegante con soporte en L que no estorba

Toca el ancla de transmisión

El monitor inteligente gaming con webOS

Presentamos el monitor inteligente gaming, impulsado por webOS con AI, que te permite relajarte durante las pausas de juego con streaming1), incluidos canales LG gratuitos y numerosas opciones de streaming. Además, accede a juegos en la nube de alto rendimiento1) sin necesidad de un PC o consola independiente, todo ello fácilmente controlable con el control a distancia2) para mayor comodidad.

El vídeo muestra un monitor frontal sobre un escritorio, alternando entre imágenes de webOS y visuales del juego.

1) Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios relacionados de streaming o juegos en la nube. Es posible que se requieran suscripciones o pagos por separado, que no se proporcionan (se adquieren por separado).

2) el control a distancia está incluido en el paquete.

 

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Los servicios soportados pueden variar según el país.

*Sólo se aplica a contenidos producidos en una relación de aspecto 21:9. Para contenidos en streaming, pueden aplicarse restricciones de plataforma.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*El teclado, el mouse, los audífonos y el control de juego mencionados no se incluyen en el paquete (se venden por separado).

*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir el pago de una suscripción, y no se proporcionan (se adquieren por separado).

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

El Portal del Juego ya está abierto

El Portal de Juegos es una plataforma de juegos que ofrece una experiencia a medida, con opciones para seleccionar menús para gamepads o controles a distancia y soporte para gamificación personalizada. Puedes hacer un seguimiento de las clasificaciones y los puntos entre jugadores, al tiempo que accedes fácilmente a una amplia gama de títulos, desde AAA a juegos sociales. Gracias a las asociaciones con los principales servicios de juego en la nube, como GeForce NOW, Amazon Luna y, próximamente, Xbox Cloud, junto con los juegos nativos de la aplicación webOS, permite jugar sin necesidad de consolas o dispositivos externos, ofreciendo la experiencia de juego definitiva.

*La compatibilidad con el Portal de juegos puede variar según el país.

*La compatibilidad con los servicios de juego en la nube y los juegos del Portal de juegos puede variar según el país.

*Algunos servicios de juego pueden requerir una suscripción y un gamepad.

AI Picture

Personajes más nítidos,
realismo mejorado

Con AI Picture, ofrece imágenes de juego realistas que resaltan las caras y los cuerpos, reducen el ruido y añaden profundidad. Todos los detalles, desde las expresiones más sutiles hasta los movimientos de los enemigos, son fáciles de captar, lo que garantiza una pantalla centrada para una inmersión total en los juegos o la transmisión en streaming.

Comparación de imágenes con la función AI Picture activada y desactivada.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*No disponible con conexión a PC ni en modo optimización de juego..

Dynamic Tone Mapping

Cobra vida con brillo y contraste

Disfruta de las imágenes tal y como fueron concebidas, con Dynamic Tone Mapping, que ajusta el brillo y el contraste para obtener un nivel óptimo de detalle y realismo. Las películas y los juegos cobran vida con una gran inmersión y una calidad uniforme en todos los contenidos.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Disponible solo cuando se introduce señal de vídeo HDR.

AI Personalized Picture Wizard

Hecho a tu gusto

Elige una imagen que te guste y el Asistente para imágenes personalizadas de AI encontrará la que mejor se adapte a ti entre 85 millones de opciones y la guardará en tu perfil. Prepárate para mejorar tu experiencia de juego y vídeo con una imagen que te identifique.

Video animado de la función de asistente de imágenes personalizadas de IA en acción.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

AI Sound

Detecta, distingue, afina el sonido

Detecta tu espacio y ofrece un audio perfectamente sintonizado a través de una configuración simulada de 9.1 canales, localizando con precisión las ubicaciones de sonido para obtener una ventaja táctica sin necesidad de bocinas o audífonos adicionales. Además, distingue la voz del jugador del sonido ambiente, ajustando los niveles de voz y la claridad para mantenerte concentrado en el juego.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Nueva actualización cada año por 5 años
con el premiado programa webOS Re:New Program

Benefíciate de las últimas funciones y software con actualizaciones anuales. Ganador del premio CES a la innovación en la categoría de ciberseguridad, siéntete seguro sabiendo que webOS protege tu privacidad y tus datos.

*webOS Re:New Program se aplica a los modelos inteligentes LG UltraGear (45/39/34GX90SA y 32G810SA), que saldrán a la venta en 2025, contarán con la versión webOS 24.

*Los modelos inteligentes UltraGear de LG tendrán prevista la actualización no de webOS 25 ver, sino de webOS 26.

*Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

Tap anchor-winning.

Visión ámplia con OLED negro intenso

La pantalla WQHD (3440x1440) de 39 pulgadas ofrece una visión un 34% más amplia que las pantallas 16:9 estándar, lo que proporciona imágenes nítidas y claras en toda la pantalla expansiva. Esta OLED WQHD representa con audacia sombras más oscuras, luces más brillantes y colores vibrantes para jugar en cualquier entorno

Este monitor animado muestra cómo la pantalla pasa de QHD a WQHD.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Las imágenes planetarias aparecen más brillantes y claras en los monitores OLED de LG.

El OLED más brillante**

Experimenta imágenes impresionantes con LG WOLED. Basado en el liderazgo de LG en OLED y con tecnología Micro Lens Array+ (MLA+), ofrece un SDR hasta un 37.5 % más brillante, optimizando la eficiencia lumínica y minimizando la pérdida de luz. Representa una luminosidad estándar de 275 nits (APL 100 %) y un brillo máximo de 1300 nits (APL 1.5 %), lo que garantiza colores vívidos y realistas para una experiencia de juego inmersiva y precisa, incluso en entornos con mucha luz.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

**Entre los monitores LG OLED para juegos con MLA+. El brillo SDR es un 37.5% superior al de nuestros modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE) según las especificaciones publicadas.

Más amplio. Pero no corto.
El punto óptimo de 21:9 UltraWide gaming

El monitor OLED curvo 21:9 proporciona una experiencia envolvente y cautivadora tanto para juegos como para diversos contenidos de entretenimiento, gracias a su relación de aspecto equilibrada y optimizada.

El monitor OLED curvo 21:9 ofrece una experiencia envolvente y cautivadora con una relación de aspecto equilibrada y optimizada.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

La curvatura ideal 800R

Sumérgete en la curva 800R para disfrutar de un FOV (campo de visión) consistente en un escritorio diseñado para adaptarse a la visión natural, situándote en el centro de su curvatura. Con un ángulo de visión constante de 90 grados en toda la pantalla, ofrece gráficos vívidos y sin distorsiones mientras exploras el universo de los juegos.

Vídeo animado en el que se pasa de una vista frontal a una vista superior de un monitor curvo.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La experiencia de visualización puede variar en función de la distancia a la pantalla y de la postura del usuario.

Negro más profundo,
color realista

Experimenta una profundidad sin precedentes y un realismo vibrante con VESA DisplayHDR true black 400, que ofrece una expresión detallada del negro incluso en las escenas más oscuras. Con una relación de contraste de 1.5 M, la gama de colores DCI-P3 98.5% (típica) garantiza que los colores se muestren con detalles realistas, tal y como se concibieron originalmente.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*1.5M:1 es la relación de contraste a un valor de APL (Nivel Promedio de Imagen) del 25%, que se da como un porcentaje y se refiere al valor entre el nivel negro y el nivel de referencia para el blanco.

Tecnologías avanzadas de confort ocular
por tres verificaciones UL

Con un acabado antirreflejos, las avanzadas tecnologías de confort ocular de LG WOLED minimizan los frustrantes reflejos y mantienen los ojos cómodos, ofreciendo un rendimiento de juego cristalino con una claridad constante. Con verificaciones UL en áreas clave (que limitan la exposición a la luz azul nociva y evitan las distracciones de las luces parpadeantes), estas tecnologías fomentan el confort visual y contribuyen a una experiencia de juego más fluida, tanto si juegas en entornos luminosos como en salas iluminadas con LED.

Monitor curvo para juegos que muestra un personaje robot en un entorno futurista, con certificaciones UL debajo.

*Todas las imágenes mostradas son simuladas con fines ilustrativos únicamente.

*LG WOLED ha sido verificada por UL como libre de parpadeos, libre de reflejos molestos y baja luz azul.

*Número de certificado: Pantalla sin parpadeos (OLED) - A196009, Sin deslumbramiento molesto - V563481 (condiciones de UGR inferiores a 22), Solución de hardware de baja luz azul Platinum - V745051.

*La característica anterior puede variar en función del entorno o las condiciones informáticas del usuario.

Racing game scene of extremely fast 0.03ms (GtG) response and a rapid 240Hz refresh rate.

Velocidad de 0.03 ms (GtG),
240 Hz de juego fluido

Para ofrecerte una respuesta rápida de 0.03 ms (GtG) y una frecuencia de actualización de 240 Hz, que reduce el efecto fantasma inverso para disfrutar de una experiencia visual nítida y fluida. Sumérgete en una experiencia de juego más inmersiva con cada fotograma.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Certificado con una tecnología ampliamente adoptada

Gracias a AMD FreeSync™ Premium, la compatibilidad con G-SYNC® validada por NVIDIA y la certificación VESA AdaptiveSync™, este monitor garantiza imágenes ultrasuaves y sin lágrimas y una baja latencia, lo que proporciona una precisión y fluidez de juego inigualables.

Imagen de un coche verde corriendo en una pista.

Logotipos de NVIDIA G-SYNC, certificación VESA AdaptiveSync™, AMD FreeSync Premium.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos en función de la conexión de red.

Funciones de juego avanzadas

•La baja latencia reduce el retraso de entrada para una respuesta en tiempo real.

•El estabilizador de negro ilumina escenas oscuras, ayudando a los jugadores a detectar enemigos y detalles.

•La mira mejora la precisión para una precisión mortal.•El contador de FPS muestra tu tasa de fotogramas en tiempo real.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La función de punto de mira no está disponible mientras el contador de FPS está activado.

*El contador de FPS puede mostrar un valor que exceda la tasa de refresco máxima del monitor.*Contador de FPS (Fotogramas Por Segundo): Medición de fotogramas por segundo.

Sumérgete en el mundo de los juegos para PC y consolas.

Los monitores LG UltraGear™ ofrecen una experiencia de juego fluida y con gran capacidad de respuesta, tanto para PC como para consola, tanto para sumergirte en la acción trepidante como para explorar vastos mundos abiertos. Gracias a su compatibilidad con HDMI 2.1, ofrecen una compatibilidad flexible (desde teclado y ratón hasta joystick), además de un movimiento fluido, baja latencia y detalles vibrantes para una experiencia de juego optimizada en diversos géneros y plataformas.

Un monitor de juegos curvo muestra un juego de carreras con un supercoche rojo en una ciudad iluminada con neón. Otras escenas de juego flotan alrededor de la pantalla. Enfrente hay un mando de consola blanco que destaca el juego de consola.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Las consolas PS5 y Xbox solo admiten una relación de aspecto de 16:9. Asegúrate de que la configuración de pantalla es la adecuada para obtener un rendimiento de juego óptimo.

GARANTÍA DE QUEMADO DE 2 AÑOS para monitor de juegos OLED UltraGear.

GARANTÍA DE 1 AÑO para los monitores OLED UltraGear para juegos

2 años a partir de la fecha de compra minorista original y solo piezas internas y funcionales, incluido el panel de pantalla OLED.

*Garantía limitada. Los términos y condiciones pueden variar según el país.

Anclaje de grifo de conexión

USB-C todo en uno para juegos con gran capacidad de respuesta

Conecta el portátil al monitor con un cable USB-C para obtener hasta 65 W de potencia, sin necesidad de un adaptador independiente. Disfruta de una resolución WQHD y una frecuencia de actualización de 240 Hz a través de DP 1.4 o HDMI 2.1, para que tus juegos no sufran interrupciones.

En el centro de la mesa hay un monitor de juegos de 34 pulgadas y a su alrededor varios dispositivos informáticos.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para que funcione correctamente, se requiere el cable USB-C para conectar el puerto USB-C al monitor.

*Es compatible con una frecuencia de actualización de hasta QHD@240Hz. Para que funcione correctamente, se requiere una tarjeta gráfica compatible con DP 1.4 o cable HDMI 2.1.

*La tarjeta gráfica NO está incluida en el paquete.

*El paquete incluye cables USB-C, DP y HDMI.

This animated video shows how the LG Switch app optimizes the monitor for both gaming and everyday life.

Optimización sin esfuerzo con LG Switch

La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para la vida diaria. Puedes dividir fácilmente la pantalla en hasta 11 opciones, cambiar el diseño del tema o iniciar una plataforma de videollamada con una tecla de acceso directo asignada. Además, puedes navegar rápidamente y seleccionar funciones inteligentes con el teclado y el mouse, mientras cambias sin problemas entre tu PC y webOS mediante teclas de acceso directo.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visita LG.com.

Tutorial de la aplicación LG Switch

Ajusta la configuración de tu monitor sin esfuerzo con la aplicación LG Switch.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El vídeo muestra el producto LG UltraGear representativo con fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería tomadas con el producto real.

Diseño elegante y despejado

El soporte en L y el elegante diseño están pensados para ahorrar espacio en el escritorio y minimizar las zonas muertas, para que su instalación sea limpia y eficiente. Disfruta de la iluminación hexagonal y de un diseño de 4 lados prácticamente sin bordes, junto con una base totalmente ajustable para girar, inclinar y ajustar la altura

Monitor de juegos curvo que muestra un juego de acción y aventuras en una vibrante configuración de juegos con iluminación púrpura y una torre de PC cerca.

Swivel adjustable icon.

Giro

Icono de inclinación ajustable.

Inclinación

Icono ajustable en altura.

Altura

Icono de diseño sin bordes.

Diseño sin bordes

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    34GX90SA-W

  • Año

    2025

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    34

  • Relación de aspecto

    21:09

  • Tipo de panel

    OLED

  • Tiempo de respuesta

    0.03ms (GtG)

  • Resolución

    3440 x 1440

  • Paso de píxeles [mm]

    0.231 x 0.231mm

  • Profundidad de color (número de colores)

    1.07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Relación de contraste (típ.)

    1500000:1

  • Gama de colores (típ.)

    DCI-P3 98,5 % (CIE1976)

  • Curvatura

    800R

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    240

  • Brillo (Mín.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Relación de contraste (mín.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Tamaño [cm]

    86.2

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI (2ea)

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • Versión DP

    1.4 (DSC)

  • USB-C

    YES (1ea)

  • Salida de auriculares

    3 polos (solo sonido)

  • LAN (RJ-45)

    SI

  • Puerto USB descendente

    SI (2ea/ver2.0)

  • Puerto USB ascendente

    SI (via USB-C)

  • USB-C (Transmisión de datos)

    SI

  • USB-C (Power Delivery)

    65 W

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    SI

  • AMD FreeSync

    FreeSync Premium

  • Brillo automático

    SI

  • Ahorro de energía inteligente

    SI

  • Color calibrado en fábrica

    SI

  • PIP

    SI

  • PBP

    2PBP

  • NVIDIA G-Sync

    G-SYNC Compatible

  • Sincronización de acción dinámica

    SI

  • Estabilizador negro

    SI

  • Cruz

    SI

  • Modo Lector

    SI

  • Contador FPS

    SI

  • VRR

    SI

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Tecla definida por el usuario

    SI

  • Iluminación LED RGB

    Iluminación hexagonal

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Giro

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm

SONIDO

  • Altavoz

    7W x 2

  • Conectividad Bluetooth

    SI

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

    1143 x 301 x 550mm

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    992.7 x 661.7 x 338.6mm(UP) / 992.7 x 541.7 x 338.6mm(Down)

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    992.7 x 457 x 218mm

  • Peso en el envío [kg]

    18.9Kg

  • Peso con soporte [kg]

    13.5Kg

  • Peso sin soporte [kg]

    8.9Kg

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    Menos de 0.5W

  • Consumo (DC Off)

    Menos de 0.5W

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

ACCESORIO

  • Puerto de pantalla

    SI

  • HDMI

    SI (ver 2.1)

  • Mando a distancia

    SI

  • USB-C

    SI

