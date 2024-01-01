About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Refrigerador 29 pies cúbicos French Door 3 Puertas + Pantalla 55 pulgadas LG UHD AI UA75 4K SMART TV 2025

Refrigerador 29 pies cúbicos French Door 3 Puertas + Pantalla 55 pulgadas LG UHD AI UA75 4K SMART TV 2025

Refrigerador 29 pies cúbicos French Door 3 Puertas + Pantalla 55 pulgadas LG UHD AI UA75 4K SMART TV 2025

GM29BIPOB.55UA75
Bundle Image
REFRIGERADOR FRENCH DOOR 29 PIES³ DOORCOOLING⁺™ - GM29BIP | LG MX
Vista frontal de la Pantalla 55 pulgadas LG AI UHD UA75 4K Smart TV 2025 55UA7500PSA
Bundle Image
REFRIGERADOR FRENCH DOOR 29 PIES³ DOORCOOLING⁺™ - GM29BIP | LG MX
Vista frontal de la Pantalla 55 pulgadas LG AI UHD UA75 4K Smart TV 2025 55UA7500PSA

Características clave

  • Gran capacidad - Amplio espacio para almacenar alimentos de manera organizada
  • DoorCooling+™- Enfriamiento constante y unifome desde la puerta hasta cada rincón
  • Dimensiones (An X Al X P) - 908mm x 1772mm x 886mm
  • Colores y detalles impresionantes con HDR10 Pro 4K
  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 4K AI Gen8
  • Disfruta la resolución, el brillo y la claridad mejorados del superescalamiento 4K
Más
Productos en este Combo: 2
Refrigerador LG_GM29BIP

GM29BIP

Refrigerador 29 pies cúbicos French Door 3 Puertas
Vista frontal de la Pantalla 55 pulgadas LG UHD AI UA75 4K Smart TV 2025 55UA7500PSA

55UA7500PSA

Pantalla 55 pulgadas LG UHD AI UA75 4K SMART TV 2025
Imagen demostrativa del amplio espacio perfecto para alimentos y platillos de gran tamaño.
Máxima Frescura ahora en Mayor Capacidad

Más Capacidad y Espacio en Repisa

El refrigerador de gran capacidad de 29 pies cúbicos con el sistema de hielo Slim SpacePlus™ en la puerta proporciona aún más espacio útil para almacenar más alimentos. La repisa plegable y el cajón Glide N 'Serve™ te permiten administrar tu almacenamiento de manera más flexible.
DoorCooling⁺™

Enfriamiento Rápido y Constante en Cada Espacio

DoorCooling⁺™ y Multi Air Flow proporcionan aire frío donde se pierde fácilmente, manteniendo sus alimentos más frescos.

Tecnología DoorCooling, hasta 32% de enfriamiento más rápido y constante en todas partes.

*Basado en la prueba interna que compara el tiempo de enfriamiento de la canasta de la puerta de 24 ℃ a 6 ℃ entre el modelo LGE Non-DoorCooling⁺ (LFXS24623S) y el modelo DoorCooling⁺ (LRFXS2503S).
*El resultado puede variar en el uso real.
*Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Se supone que DoorCooling⁺ deja de funcionar cuando se abre la puerta.

Tecnología Multi Air Flow, permite que el aire circule frío en cada esquina del refrigerador y enfríe los alimentos.
Multi Air Flow

Temperaturas óptimas en todas partes

El sistema Multi-Air Flow fue diseñado para mantener niveles de temperatura ideales para ayudar a mantener sus alimentos frescos por más tiempo. Los sensores digitales monitorean constantemente las condiciones dentro del refrigerador, y las rejillas de ventilación están ubicadas estratégicamente para rodear los alimentos con aire fresco para mantenerlos frescos en todo momento.
La LG UHD TV aparece ligeramente inclinada hacia la izquierda y muestra canicas de colores en diferentes tonos de rosa, azul y púrpura. El logotipo del procesador alpha 7 4K AI aparece integrado en la esquina inferior derecha de la TV. El logotipo de LG UHD AI aparece en la esquina inferior izquierda. También puede verse el texto: “Con tecnología del procesador LG alpha AI”.

La LG UHD TV aparece ligeramente inclinada hacia la izquierda y muestra canicas de colores en diferentes tonos de rosa, azul y púrpura. El logotipo del procesador alpha 7 4K AI aparece integrado en la esquina inferior derecha de la TV. El logotipo de LG UHD AI aparece en la esquina inferior izquierda. También puede verse el texto: “Con tecnología del procesador LG alpha AI”.

Mira los detalles
con total claridad

Presentamos el procesador alpha 7 AI Gen8 poderoso e inteligente

Con mejoras significativas en el desempeño, el procesamiento más rápido del procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mayor nitidez y profundidad que antes.

El procesador alpha 7 AI Gen8 se ilumina en color amarillo y de él salen rayos de luz de colores.

*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 5 AI Gen6, según una comparación de las especificaciones internas.

El Super Escalador 4K le da vida a cada cuadro

El poderoso procesador de LG impulsa la resolución a la calidad original. Disfruta la resolución, el brillo y la claridad mejorados del Super Escalador 4K.

Comparación de antes y después de cómo el superescalamiento 4K de LG mejora la calidad de la imagen. Dos paneles muestran la misma imagen de un pájaro colorido posado en una rama en el bosque, el panel de la derecha está difuminado.

*La calidad de la imagen del contenido mejorado variará según la resolución de origen.

Imprimir

Especificación clave

DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

908 x 1772 x 886

RENDIMIENTO - Tipo de compresor

Smart Inverter

MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)

Plata Platino

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Tipo de producto

French Door

CONTROL Y PANTALLA

Express Freeze

DIMENSIONES Y PESO

Peso del producto (kg)

133.81

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

908 x 1772 x 886

Peso con empaque (kg)

145.15

CARACTERÍSTICAS

Door Cooling+

MATERIAL Y ACABADO

Acabado (puerta)

Plata Platino

RENDIMIENTO

Tipo de compresor

Smart Inverter

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

Puerta cesta_Transparente

Transparente

Luz del refrigerador

LED Superior

Repisa de Cristal_templado

TECNOLOGÍA SMART

Smart Diagnosis

CAPACIDAD

Capacidad Total (pies cúbicos)

29

Capacidad Congelador (pies cúbicos)

11

Capacidad Refrigerador (pies cúbicos)

18

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

Luz del congelador

LED Superior

Cajón_de_congelador

2

Imprimir

Especificación clave

PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla

4K UHD

PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

60Hz

PICTURE (PROCESSING) - Procesador de imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

AUDIO - Salida de audio

20W

AUDIO - Sistema de altavoces

2.0 Ch

DIMENSIONS AND REGULATORY - Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1236 x 718 x 67.9

DIMENSIONS AND REGULATORY - Peso del televisor sin soporte

11.5

Todas las especificaciones

PICTURE (DISPLAY)

Tipo de Pantalla

4K UHD

Resolución de pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tipo de retroiluminación

Directa

Refresh Rate

60Hz

CONNECTIVITY

Simplink (HDMI CEC)

Si

Canal de retorno de audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Si (V5.0)

Entrada Ethernet

1ea

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

Entrada HDMI

3ea (soporta eARC, ALLM)

RF Input (Antenna/Cable)

1ea

USB

1ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

ACCESSIBILITY

escala de grises

Si

Alto contraste

Si

Colores invertidos

Si

GAMING

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

Modo HGIG

Si

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Si

VRR (Variable Refresh Rate)

Si (Hasta 60Hz)

PICTURE (PROCESSING)

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

Procesador de imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

Escalador AI

4K Super Upscaling

Dynamic Tone Mapping

Si

FILMMAKER MODE™

Si

Modo de imagen

10 modos

Calibración Automática

Si

AUDIO

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Sonido AI

AI Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix)

Voz clara Pro

Si (Nivelación Automática de Volumen)

LG Sonido Sync

Si

Modo de sonido de TV Compartir

Si

Salida de audio simultánea

Si

Afinación acústica IA

Ready (se requiere Magic Remote)

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

Salida de audio

20W

Dirección del altavoz

Hacia Abajo

Sistema de altavoces

2.0 Ch

WOW Orquesta

Si

DIMENSIONS AND REGULATORY

Montaje VESA (Ancho x Alto)

300 x 200

Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1236 x 718 x 67.9

Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1236 x 780 x 230

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1360 x 845 x 142

Base del TV (AnchoxProfundidad)

1086 x 230

Peso del televisor sin soporte

11.5

Peso del televisor con soporte

11.6

Peso del embalaje

15.8

SMART TV

Compatible con Apple Home

Si

Operating System (OS)

webOS 25

Cámara USB compatible

Si

AI Chatbot

Si

Navegador web completo

Si

Google Cast

Si

Google Home / Hub

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de voz inteligente

Ready (se requiere Magic Remote)

Canales LG

Si

Control Magic Remote

Ready (se requiere Magic Remote)

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Voice ID

Ready (se requiere Magic Remote)

Funciona con Apple Airplay

Si

ACCESSORIES INCLUDED

Montaje en pared

Sí (Detachable)

Remoto

Standard Remote

TRANSMISIÓN

Recepción de TV Análoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de TV Digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

POWER

Fuente de alimentación (voltaje, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Under 0.5W

Lo que dice la gente

Nuestras Elecciones para Ti

Encontrar una tienda cerca de ti

Experimenta este producto en tu entorno.
Ver más opciones
 
 