Refrigerador 29 pies cúbicos French Door 3 Puertas + Pantalla 55 pulgadas LG UHD AI UA75 4K SMART TV 2025
Características clave
- Gran capacidad - Amplio espacio para almacenar alimentos de manera organizada
- DoorCooling+™- Enfriamiento constante y unifome desde la puerta hasta cada rincón
- Dimensiones (An X Al X P) - 908mm x 1772mm x 886mm
- Colores y detalles impresionantes con HDR10 Pro 4K
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 4K AI Gen8
- Disfruta la resolución, el brillo y la claridad mejorados del superescalamiento 4K
Enfriamiento Rápido y Constante en Cada Espacio
*Basado en la prueba interna que compara el tiempo de enfriamiento de la canasta de la puerta de 24 ℃ a 6 ℃ entre el modelo LGE Non-DoorCooling⁺ (LFXS24623S) y el modelo DoorCooling⁺ (LRFXS2503S).
*El resultado puede variar en el uso real.
*Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Se supone que DoorCooling⁺ deja de funcionar cuando se abre la puerta.
Presentamos el procesador alpha 7 AI Gen8 poderoso e inteligente
Con mejoras significativas en el desempeño, el procesamiento más rápido del procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mayor nitidez y profundidad que antes.
*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 5 AI Gen6, según una comparación de las especificaciones internas.
El Super Escalador 4K le da vida a cada cuadro
El poderoso procesador de LG impulsa la resolución a la calidad original. Disfruta la resolución, el brillo y la claridad mejorados del Super Escalador 4K.
*La calidad de la imagen del contenido mejorado variará según la resolución de origen.
- Refrigerador 29 pies cúbicos French Door 3 Puertas
- Pantalla 55 pulgadas LG UHD AI UA75 4K SMART TV 2025
Especificación clave
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
908 x 1772 x 886
RENDIMIENTO - Tipo de compresor
Smart Inverter
MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)
Plata Platino
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
French Door
CONTROL Y PANTALLA
Express Freeze
Sí
DIMENSIONES Y PESO
Peso del producto (kg)
133.81
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
908 x 1772 x 886
Peso con empaque (kg)
145.15
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
MATERIAL Y ACABADO
Acabado (puerta)
Plata Platino
RENDIMIENTO
Tipo de compresor
Smart Inverter
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Puerta cesta_Transparente
Transparente
Luz del refrigerador
LED Superior
Repisa de Cristal_templado
Sí
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
CAPACIDAD
Capacidad Total (pies cúbicos)
29
Capacidad Congelador (pies cúbicos)
11
Capacidad Refrigerador (pies cúbicos)
18
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Luz del congelador
LED Superior
Cajón_de_congelador
2
Especificación clave
PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla
4K UHD
PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate
60Hz
PICTURE (PROCESSING) - Procesador de imagen
Procesador α7 AI 4K Gen8
PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
AUDIO - Salida de audio
20W
AUDIO - Sistema de altavoces
2.0 Ch
DIMENSIONS AND REGULATORY - Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1236 x 718 x 67.9
DIMENSIONS AND REGULATORY - Peso del televisor sin soporte
11.5
Todas las especificaciones
PICTURE (DISPLAY)
Tipo de Pantalla
4K UHD
Resolución de pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tipo de retroiluminación
Directa
Refresh Rate
60Hz
CONNECTIVITY
Simplink (HDMI CEC)
Si
Canal de retorno de audio HDMI
eARC (HDMI 2)
Soporte Bluetooth
Si (V5.0)
Entrada Ethernet
1ea
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
Entrada HDMI
3ea (soporta eARC, ALLM)
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
USB
1ea (v 2.0)
Wi-Fi
Si
ACCESSIBILITY
escala de grises
Si
Alto contraste
Si
Colores invertidos
Si
GAMING
Optimizador de Juegos
Si (Panel de Juego)
Modo HGIG
Si
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Si
VRR (Variable Refresh Rate)
Si (Hasta 60Hz)
PICTURE (PROCESSING)
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
Procesador de imagen
Procesador α7 AI 4K Gen8
Escalador AI
4K Super Upscaling
Dynamic Tone Mapping
Si
FILMMAKER MODE™
Si
Modo de imagen
10 modos
Calibración Automática
Si
AUDIO
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Sonido AI
AI Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix)
Voz clara Pro
Si (Nivelación Automática de Volumen)
LG Sonido Sync
Si
Modo de sonido de TV Compartir
Si
Salida de audio simultánea
Si
Afinación acústica IA
Ready (se requiere Magic Remote)
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)
Salida de audio
20W
Dirección del altavoz
Hacia Abajo
Sistema de altavoces
2.0 Ch
WOW Orquesta
Si
DIMENSIONS AND REGULATORY
Montaje VESA (Ancho x Alto)
300 x 200
Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1236 x 718 x 67.9
Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1236 x 780 x 230
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1360 x 845 x 142
Base del TV (AnchoxProfundidad)
1086 x 230
Peso del televisor sin soporte
11.5
Peso del televisor con soporte
11.6
Peso del embalaje
15.8
SMART TV
Compatible con Apple Home
Si
Operating System (OS)
webOS 25
Cámara USB compatible
Si
AI Chatbot
Si
Navegador web completo
Si
Google Cast
Si
Google Home / Hub
Si
Panel de Control
Si
Reconocimiento de voz inteligente
Ready (se requiere Magic Remote)
Canales LG
Si
Control Magic Remote
Ready (se requiere Magic Remote)
Smartphone Remote App
Si (LG ThinQ)
Voice ID
Ready (se requiere Magic Remote)
Funciona con Apple Airplay
Si
ACCESSORIES INCLUDED
Montaje en pared
Sí (Detachable)
Remoto
Standard Remote
TRANSMISIÓN
Recepción de TV Análoga
NTSC/PAL-M/PAL-N
Recepción de TV Digital
ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)
POWER
Fuente de alimentación (voltaje, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Under 0.5W
