Refrigerador InstaView™ Side by Side 23 pies³ + LG Soundbar | Barra de Sonido LG SC9S| 400W | 3.1.3 canales | Dolby Atmos

Refrigerador InstaView™ Side by Side 23 pies³ + LG Soundbar | Barra de Sonido LG SC9S| 400W | 3.1.3 canales | Dolby Atmos

Refrigerador InstaView™ Side by Side 23 pies³ + LG Soundbar | Barra de Sonido LG SC9S| 400W | 3.1.3 canales | Dolby Atmos

VS23BQHOB.SC9S
Bundle Image
Front view refrigeradores
Front view soundbar
Bundle Image
Front view refrigeradores
Front view soundbar

Características clave

  • InstaView Door-in-Door™ - Toca dos veces y descubre el interior sin abrir la puerta.
  • Conectividad LG ThinQ™ - Controla y monitorea tu dispositivo desde tu smartphone.
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 913 mm x 1790 mm x 735 mm
  • Soporte WOW para televisión LG OLED serie C
  • WOW Orchestra
  • WOW Interface
Más
Productos en este Combo: 2
Refrigerador VS23BQH

VS23BQH

Refrigerador InstaView™ Side by Side 23 pies³
Front view

SC9S

LG Soundbar | Barra de Sonido LG SC9S| 400W | 3.1.3 canales | Dolby Atmos

¿Qué amar de los refrigeradores LG?

InstaView™

  • Toca dos veces para ver dentro manteniendo la frescura

Smart Inverter™

  • Opera silenciosa y eficientemente con una garantía de 10 años

ThinQ™

  • Control inteligente para una vida más inteligente

Fácil acceso

Toca dos veces para ver el interior

Toca dos veces y mira 23% más de lo que hay dentro con la última generación de InstaView™ ThinQ™.

Un vídeo muestra cómo una mujer se acerca a su refrigerador InstaView y toca la puerta dos veces.
Vista diagonal de la televisión LG OLED Serie C y la barra de sonido SC9S. Se muestran resaltes en la barra de sonido para destacar el soporte WOW de la barra de sonido SC9S. En la parte inferior izquierda, se amplían las imágenes del Soporte WOW.


WOW Bracket combina perfectamente con tu LG OLED evo serie C y tu soundbar

Disfruta de tu LG OLED evo serie C en la pared o en un soporte con WOW Bracket.

Un cortometraje de diseño de la barra de sonido LG SC9S. Reproduce el video.

Sinergia que complementa una experiencia totalmente nueva

La LG Soundbar es perfecta para las LG TV. La mejor sinergia entre televisión y soundbar lleva tu experiencia de entretenimiento a un nivel completamente nuevo. Disfrútalos con tranquilidad.

*Todas las imágenes mostradas son meramente ilustrativas.

**Tiene un soporte exclusivo que es compatible con las LG OLED eco serie C5/C4/C3/C2 de 195 cm/77”, 164 cm/65”, 139 cm/55”.

***La apariencia del producto varía según el uso, los ajustes, la conexión a Internet, las condiciones ambientales y otros factores.

Imprimir

Especificación clave

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

913 x 1790 x 735

Tipo de compresor

Compresor Smart Inverter [BLDC]

InstaView

Door-in-Door

Sí (Door-in-Door)

ThinQ (Wi-Fi)

Acabado (puerta)

Blanco Crema

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Tipo de producto

Side by Side

Estándar/Profundidad de alacena

Profundidad de alacena

CONTROL Y PANTALLA

Pantalla LED interna

Pantalla LED

Express Freeze

DIMENSIONES Y PESO

Peso con empaque (kg)

143

Peso del producto (kg)

133

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

913 x 1790 x 735

CARACTERÍSTICAS

Door Cooling+

Door-in-Door

Sí (Door-in-Door)

InstaView

Cleaning Time

No

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

Fábrica de hielo manual

1 palanca 1 bandeja (puerta)

Dispensador solo de agua

No

Dispensador de hielo y agua

No

Máquina de hielo automática

No

Producción diaria de hielo (lb.)

N/A

Luz del dispensador

No

Máquina de hielo doble

No

Capacidad de almacenaje (lb.)

N/A

Nombre del modelo del filtro de agua

No

MATERIAL Y ACABADO

Puerta (Material)

VCM

Acabado (puerta)

Blanco Crema

Conducto metálico plano (Metal Fresh)

Blanco (Gabinete)

Tipo de manija

Bolsillo (decoración combinada)

RENDIMIENTO

Tipo de compresor

Compresor Smart Inverter [BLDC]

Consumo de energía (kWh/año)

520

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

Puerta cesta_Transparente

4

Luz del refrigerador

LED superior

Repisa de Cristal_templado

3

Hygiene Fresh+

Caja de las verduras

Sí (2)

Cajón de los vegetales (convertidor fresco)

No

TECNOLOGÍA SMART

Smart Diagnosis

ThinQ (Wi-Fi)

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

Puerta cesta_Transparente

4

Luz del congelador

LED superior

Repisa de Cristal_templado

3

Cajón_de_congelador

2 transparentes

Imprimir

Todas las especificaciones

