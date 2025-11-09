We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Refrigerador InstaView™ Side by Side 23 pies³ + LG Soundbar | Barra de Sonido LG SC9S| 400W | 3.1.3 canales | Dolby Atmos
VS23BQHOB.SC9S
Características clave
- InstaView Door-in-Door™ - Toca dos veces y descubre el interior sin abrir la puerta.
- Conectividad LG ThinQ™ - Controla y monitorea tu dispositivo desde tu smartphone.
- Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 913 mm x 1790 mm x 735 mm
- Soporte WOW para televisión LG OLED serie C
- WOW Orchestra
- WOW Interface
Productos en este Combo: 2
¿Qué amar de los refrigeradores LG?
Fácil acceso
Toca dos veces para ver el interior
Toca dos veces y mira 23% más de lo que hay dentro con la última generación de InstaView™ ThinQ™.
Sinergia que complementa una experiencia totalmente nueva
La LG Soundbar es perfecta para las LG TV. La mejor sinergia entre televisión y soundbar lleva tu experiencia de entretenimiento a un nivel completamente nuevo. Disfrútalos con tranquilidad.
*Todas las imágenes mostradas son meramente ilustrativas.
**Tiene un soporte exclusivo que es compatible con las LG OLED eco serie C5/C4/C3/C2 de 195 cm/77”, 164 cm/65”, 139 cm/55”.
***La apariencia del producto varía según el uso, los ajustes, la conexión a Internet, las condiciones ambientales y otros factores.
- Refrigerador InstaView™ Side by Side 23 pies³
- LG Soundbar | Barra de Sonido LG SC9S| 400W | 3.1.3 canales | Dolby Atmos
Especificación clave
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
913 x 1790 x 735
Tipo de compresor
Compresor Smart Inverter [BLDC]
InstaView
Sí
Door-in-Door
Sí (Door-in-Door)
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Acabado (puerta)
Blanco Crema
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
Side by Side
Estándar/Profundidad de alacena
Profundidad de alacena
CONTROL Y PANTALLA
Pantalla LED interna
Pantalla LED
Express Freeze
Sí
DIMENSIONES Y PESO
Peso con empaque (kg)
143
Peso del producto (kg)
133
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
913 x 1790 x 735
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
Door-in-Door
Sí (Door-in-Door)
InstaView
Sí
Cleaning Time
No
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Fábrica de hielo manual
1 palanca 1 bandeja (puerta)
Dispensador solo de agua
No
Dispensador de hielo y agua
No
Máquina de hielo automática
No
Producción diaria de hielo (lb.)
N/A
Luz del dispensador
No
Máquina de hielo doble
No
Capacidad de almacenaje (lb.)
N/A
Nombre del modelo del filtro de agua
No
MATERIAL Y ACABADO
Puerta (Material)
VCM
Acabado (puerta)
Blanco Crema
Conducto metálico plano (Metal Fresh)
Blanco (Gabinete)
Tipo de manija
Bolsillo (decoración combinada)
RENDIMIENTO
Tipo de compresor
Compresor Smart Inverter [BLDC]
Consumo de energía (kWh/año)
520
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Puerta cesta_Transparente
4
Luz del refrigerador
LED superior
Repisa de Cristal_templado
3
Hygiene Fresh+
Sí
Caja de las verduras
Sí (2)
Cajón de los vegetales (convertidor fresco)
No
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Puerta cesta_Transparente
4
Luz del congelador
LED superior
Repisa de Cristal_templado
3
Cajón_de_congelador
2 transparentes
Producto Recomendado