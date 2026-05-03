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Refrigerador InstaView LG French Door 32 pies³

Refrigerador InstaView LG French Door 32 pies³

GM90FQP
Vista frontal de Refrigerador InstaView LG French Door 32 pies³ GM90FQP
Front view
Close up view of multi air flow.
open view
-15 degree side view
-15 degree closed side view
side view
perceptive door view.
perceptive light view
perceptive view
perceptive view
perceptive view
left Side view
right Side view
back view
Vista frontal de Refrigerador InstaView LG French Door 32 pies³ GM90FQP
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Close up view of multi air flow.
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Características clave

  • InstaView Door-in-Door™ - Toca dos veces y descubre el interior sin abrir la puerta.
  • Fábrica de hielo automática- Todos los hielos que necesites, siempre listos.
  • Cleaning Time™- detiene la refrigeración y desactiva la alarma de la puerta durante 15 minutos.
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 908 mm x 1785 mm x 874mm.
  • Conectividad LG ThinQ™ - Controla y monitorea tu dispositivo desde tu smartphone.
  • Smart Diagnosis™- Realiza un diagnóstico para detectar fallas.
Más

¿Qué amarás de los refrigeradores con congelador LG?

Variedad de frutas en una tabla.

LinearCooling™

Sella la frescura de los alimentos durante más tiempo

Imagen de Multi Air Flow dentro del refrigerador LG.

Multi Air Flow

Mantiene los alimentos frescos, sin importar dónde los guardes

Alguien tocando dos veces en la función InstaView™ del refrigerador LG Side by Side.

InstaView™

Toca dos veces para ver el interior

Refrigerador LG Multi Door con el logotipo de Smart Inverter.

Smart Inverter™

Rendimiento eficiente, durabilidad confiable

InstaView™

 Toca dos veces para ver el interior

Toca dos veces y descubre el interior de tu refrigerador con la última generación de InstaView™

Acceso rápido y fácil a tus favoritos

Door-in-Door™ te permite acceder fácilmente a tus alimentos favoritos con un botón de apertura oculto.

Acceso rápido y fácil a tus favoritos

Ahorra energía y reduce la pérdida de aire frío

Gracias a InstaView™ y Door-in-Door™, no tienes que abrir la puerta principal cuando buscas un bocadillo o una bebida, lo que reduce la pérdida de aire frío del refrigerador.

Ahorra energía y reduce la pérdida de aire frío

 *Comparado con el modelo convencional InstaView™ ThinQ™ Side by Side de LG (GSX971NEAE)

LinearCooling™

Sella la frescura del campo durante más tiempo

LinearCooling™ reduce las fluctuaciones de temperatura, sellando el sabor y manteniendo los alimentos frescos hasta por 7 días¹⁾.

La tecnología LinearCooling™ se muestra en un video corto.

Multi Air Flow

La temperatura ideal en cada rincón

Las salidas de aire dentro del refrigerador dispersan el aire frío para mantener niveles constantes de humedad y temperatura, lo que permite conservar los alimentos frescos durante más tiempo, independientemente de dónde se almacenen.

Vista general del refrigerador multi door LG que muestra el funcionamiento de la tecnología Multi Air Flow

Fábrica de Hielo

Disfruta de la fábrica de hielo automática

La máquina de hielo automática produce cubitos de hielo al día sin la molestia de tener que rellenar el depósito de agua varias veces.

Gran Capacidad

Aprovecha al máximo tu espacio

Disfruta de espacio adicional para mantener tus alimentos frescos, con un amplio y espacioso compartimento superior de refrigeración. 

Refrigerador LG abierto de par en par en una cocina moderna.

LG ThinQ™

Conserva la frescura desde cualquier lugar con LG ThinQ™

La app LG ThinQ™ te ofrece soluciones inteligentes para tus electrodomésticos, proporcionando comodidad y conveniencia al hogar.

*LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQ™.

*Las funciones de ThinQ™ pueden variar según el producto y el país. Consulta con tu distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.

Smart Diagnosis™

Te mantiene un paso adelante.

Resuelve problemas menores y actualiza las alertas de mantenimiento para que puedas evitar las molestias de las llamadas al servicio técnico.

Imagen del compresor smart inverter con 10 años de garantía.

Compresor Smart Inverter™

Eficiencia energética y durabilidad

El compresor LG Smart Inverter™ lleva la eficiencia energética al siguiente nivel para ayudarte a ahorrar más y disfrutar
de 10 años de tranquilidad.

*Garantía de 10 años solo para la pieza del compresor. Se pueden cobrar costos adicionales distintos al del compresor (mano de obra, otras piezas, etc.).

 

*Las imágenes y los videos mostrados arriba son solo ilustrativos y pueden diferir del producto real.

1)LinearCooling™

-Basado en los resultados de las pruebas de TÜV utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que tardó en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5 % del pak choi en el estante del compartimento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling™.

-El resultado puede variar en el uso real.

-Solo modelos aplicables. 

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