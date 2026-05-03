We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Refrigerador InstaView LG French Door 32 pies³
Refrigerador InstaView LG French Door 32 pies³
GM90FQP
()
Características clave
- InstaView Door-in-Door™ - Toca dos veces y descubre el interior sin abrir la puerta.
- Fábrica de hielo automática- Todos los hielos que necesites, siempre listos.
- Cleaning Time™- detiene la refrigeración y desactiva la alarma de la puerta durante 15 minutos.
- Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 908 mm x 1785 mm x 874mm.
- Conectividad LG ThinQ™ - Controla y monitorea tu dispositivo desde tu smartphone.
- Smart Diagnosis™- Realiza un diagnóstico para detectar fallas.
¿Qué amarás de los refrigeradores con congelador LG?
LinearCooling™
Sella la frescura de los alimentos durante más tiempo
Multi Air Flow
Mantiene los alimentos frescos, sin importar dónde los guardes
InstaView™
Toca dos veces para ver el interior
Smart Inverter™
Rendimiento eficiente, durabilidad confiable
InstaView™
Toca dos veces para ver el interior
Toca dos veces y descubre el interior de tu refrigerador con la última generación de InstaView™
Acceso rápido y fácil a tus favoritos
Door-in-Door™ te permite acceder fácilmente a tus alimentos favoritos con un botón de apertura oculto.
Acceso rápido y fácil a tus favoritos
Ahorra energía y reduce la pérdida de aire frío
Gracias a InstaView™ y Door-in-Door™, no tienes que abrir la puerta principal cuando buscas un bocadillo o una bebida, lo que reduce la pérdida de aire frío del refrigerador.
Ahorra energía y reduce la pérdida de aire frío
*Comparado con el modelo convencional InstaView™ ThinQ™ Side by Side de LG (GSX971NEAE)
LinearCooling™
Sella la frescura del campo durante más tiempo
LinearCooling™ reduce las fluctuaciones de temperatura, sellando el sabor y manteniendo los alimentos frescos hasta por 7 días¹⁾.
Multi Air Flow
La temperatura ideal en cada rincón
Las salidas de aire dentro del refrigerador dispersan el aire frío para mantener niveles constantes de humedad y temperatura, lo que permite conservar los alimentos frescos durante más tiempo, independientemente de dónde se almacenen.
Vista general del refrigerador multi door LG que muestra el funcionamiento de la tecnología Multi Air Flow
Fábrica de Hielo
Disfruta de la fábrica de hielo automática
La máquina de hielo automática produce cubitos de hielo al día sin la molestia de tener que rellenar el depósito de agua varias veces.
Gran Capacidad
Aprovecha al máximo tu espacio
Disfruta de espacio adicional para mantener tus alimentos frescos, con un amplio y espacioso compartimento superior de refrigeración.
Refrigerador LG abierto de par en par en una cocina moderna.
LG ThinQ™
Conserva la frescura desde cualquier lugar con LG ThinQ™
La app LG ThinQ™ te ofrece soluciones inteligentes para tus electrodomésticos, proporcionando comodidad y conveniencia al hogar.
*LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQ™.
*Las funciones de ThinQ™ pueden variar según el producto y el país. Consulta con tu distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.
Smart Diagnosis™
Te mantiene un paso adelante.
Resuelve problemas menores y actualiza las alertas de mantenimiento para que puedas evitar las molestias de las llamadas al servicio técnico.
*Garantía de 10 años solo para la pieza del compresor. Se pueden cobrar costos adicionales distintos al del compresor (mano de obra, otras piezas, etc.).
*Las imágenes y los videos mostrados arriba son solo ilustrativos y pueden diferir del producto real.
1)LinearCooling™
-Basado en los resultados de las pruebas de TÜV utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que tardó en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5 % del pak choi en el estante del compartimento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling™.
-El resultado puede variar en el uso real.
-Solo modelos aplicables.
Todas las especificaciones
Lo que dice la gente
Nuestras Elecciones para Ti
Manual y Software
Descarga los manuales del producto y el software más reciente para tu producto.
Solución de Problemas
Encuentra videos de ayuda para tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Piezas y Accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registro de Productos
Registrar tu producto te ayudará a obtener asistencia más rápido.
Soporte para Producto
Encuentra el manual, la solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Asistencia para Pedidos
Realiza el seguimiento del pedido y consulta las preguntas más frecuentes.
Solicitud de Reparación
Solicitar el servicio de reparación en línea con toda comodidad.
Contáctanos
Livechat
Chatea con los expertos en productos LG para obtener asistencia en la compra, descuentos y ofertas en tiempo real.
Chatea con el servicio de asistencia de LG a través del servicio de mensajería más popular
Envíanos un Correo Electrónico
Enviar un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Hablar directamente con nuestros representantes de asistencia.
Producto Recomendado