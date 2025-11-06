About Cookies on This Site

Refrigerador LG Side by Side 23 pies³ Negro Mate

Refrigerador LG Side by Side 23 pies³ Negro Mate

Refrigerador LG Side by Side 23 pies³ Negro Mate

VS23BT
Características clave

  • Gran capacidad- Organiza y guarda todo lo que necesites en un amplio espacio.
  • Cleaning Time™ detiene la refrigeración y desactiva la alarma de la puerta durante 15 minutos.
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 912 mm x 1790 mm x 735 mm.
  • Conectividad LG ThinQ™ - Controla y monitorea tu dispositivo desde tu smartphone.
  • Smart Diagnosis™- Realiza un diagnóstio para detectar fallas.
  • Diseño Innovador: Nuevo acabado negro mate, última tendencia en cocinas
Más

¿Qué amarás de los refrigeradores LG?

El diseño del asa del refrigerador resaltado con líneas blancas degradadas

Diseño de asa tipo bolsillo

Elegantemente diseñado para tu hogar

Imagen del producto con el logotipo de Smart Inverter Compressor™ y el logotipo de 10 años de garantía.

Smart Inverter™

Rendimiento eficiente, durabilidad fiable

Diseño de asa de bolsillo

Un toque de sofisticación

Las líneas limpias y las bisagras ocultas hacen de este refrigerador congelador el toque chic perfecto para la estética de tu cocina. El asa de bolsillo ha sido totalmente rediseñada: ahora es más fácil de agarrar y más bonita en tu hogar moderno.

Hay una escena en la que el producto está instalado en la cocina, y en el lado derecho, hay una escena en la que se ve de cerca la parte del mango.

*La imagen sólo tiene fines ilustrativos y puede diferir del producto real.

Frescura

Sella la frescura de la granja durante más tiempo

Disfruta de alimentos frescos con la tecnología de control de temperatura y refrigeración de LG que mantiene tus alimentos frescos durante más tiempo.

La parte superior de la imagen muestra la recolección de lechugas en el campo. La parte inferior de la imagen es una ensalada fresca en un plato redondo. Las verduras de estas dos imágenes están conectadas de forma natural como si fueran una sola imagen.

Mantén los alimentos frescos hasta 7 días

LinearCooling™ reduce las fluctuaciones de temperatura a ±0,5℃.

Hay un gráfico encima de varias verduras. Este gráfico muestra la temperatura, y no hay desviación, lo que explica que LG Linear Cooling puede reducir la diferencia de temperatura en los refrigeradores.

Frescura desde todos los ángulos: más fresco, más rápido, más frío

Los sistemas Multi-Air-Flow garantizan un rendimiento de refrigeración óptimo al rodear los alimentos con aire frío desde varios ángulos, manteniéndolos más frescos y fríos.

'Dentro del refrigerador lleno de ingredientes, las flechas azules, que significan frío, se muestran abajo, a ambos lados y en su totalidad.

*Basado en los resultados de la prueba UL utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que se tardó en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5% de pak choi en el estante del compartimento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling™.

*La imagen solo tiene fines ilustrativos y puede diferir del producto real.

Organización Inteligente

Frescura flexible

Organiza de forma flexible tus carnes, verduras o quesos a su temperatura óptima separándolos en las dos zonas de almacenamiento de temperatura personalizable. 

Smart Inverter Compressor™

Duradero y de bajo consumo

El tipo de eficiencia que has estado imaginando: el Smart Inverter Compressor™ inteligente de LG comprueba los requisitos de refrigeración del interior de tu refrigerador y ajusta su velocidad para que coincida, utilizando solo la cantidad de energía necesaria. Ni más ni menos.

El refrigerador está instalado en la pared de la cocina y hay un gráfico que muestra la reducción del consumo de energía utilizando el compresor inversor inteligente.

*Basado en los resultados de la prueba KTL que compara el consumo de energía KS C ISO 15502 entre los modelos LGE R-B601GM(compresor alternativo convencional LG) y R-B602GCWP(compresor inteligente inverter). El resultado puede variar según las condiciones de uso reales.

Eficiencia energética y durabilidad

LG Smart Inverter Compressor™ lleva la eficiencia energética al siguiente nivel para ayudarte a ahorrar más y brindarte 10 años de tranquilidad.

*Garantía de 10 años en el compresor Smart Inverter (sólo piezas). 

Q.

2. ¿Cómo puedo cambiar la temperatura de mi Refrigerador Congelador LG?  

A.

Utiliza el panel de control de la puerta o del interior del refrigerador para configurar o ajustar la temperatura de tu refrigerador o congelador. Utiliza la aplicación LG ThinQ™ para cambiar la temperatura de forma remota a través de tu smartphone en los modelos compatibles.

Q.

3. ¿Qué hay que tener en cuenta al comprar un refrigerador congelador? 

A.

LG ofrece una amplia gama de elegantes refrigeradores , eficientes energéticamente y con múltiples funciones inteligentes. Desde el espacioso estilo americano y el práctico Multi-Door, hasta la tecnología InstaView™ Door-in-Door™, pasando por los modelos Combi y Slim, LG ofrece el refrigerador congelador perfecto para cada hogar. Si estás diseñando una cocina desde cero, es fácil integrar el electrodoméstico de tus sueños; si tienes que llenar un hueco existente, puede que tu elección venga dictada por el espacio. Una vez que te hayas decidido por el refrigerador congelador que mejor se adapte a tu estilo de vida, fíjate en el espacio de almacenamiento, las innovadoras tecnologías de refrigeración que mantienen tus alimentos frescos durante más tiempo, las prácticas funciones como Total No Frost, el dispensador de agua y hielo con autolimpieza UVnano™, los estantes plegables y el sistema de cajones FRESHConverter™. No olvides comprobar la eficiencia energética y la garantía del producto.  

Q.

4. ¿Qué tamaño de refrigerador congelador necesito? 

A.

Aunque depende de tu estilo de vida, para una buena regla general: el refrigerador congelador LG Combi (capacidad: 340-384L) suele ser suficiente para un hogar pequeño de 1-2 personas; los modelos Slim Multi-Door (506-508L) son adecuados para una familia de 3-4; para una familia más grande, recomendamos los modelos LG Multi-Door o American Style de gran capacidad (capacidad 625-705L). Los modelos Multi-Door ofrecen un espacio extra ancho para almacenar objetos como bandejas o platos. En LG queremos que cada cliente obtenga el Refrigerador Congelador que más le convenga, por lo que ofrecemos una selección de tamaños dentro de cada gama.

Resumen

Imprimir

DIMENSIONES

VS23BT
Tipo de producto
Side by Side
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
912 x 1790 x 735
Smart Diagnosis
Consumo de energía (kWh/año)
544

Especificación clave

  • DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    912 x 1790 x 735

  • RENDIMIENTO - Tipo de compresor

    Compresor Smart Inverter [BLDC]

  • CARACTERÍSTICAS - InstaView

    No

  • CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door

    No

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

  • MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)

    Esencia Negro Mate

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Tipo de producto

    Side by Side

  • Estándar/Profundidad de alacena

    Profundidad de alacena

CONTROL Y PANTALLA

  • Pantalla LED interna

    Pantalla LED

  • Express Freeze

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso con empaque (kg)

    115

  • Peso del producto (kg)

    107

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    912 x 1790 x 735

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

    No

  • Door-in-Door

    No

  • InstaView

    No

  • Cleaning Time

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Fábrica de hielo manual

    1 palanca 1 bandeja

  • Dispensador solo de agua

    No

  • Dispensador de hielo y agua

    No

  • Máquina de hielo automática

    No

  • Producción diaria de hielo (lb.)

    N/A

  • Luz del dispensador

    No

  • Máquina de hielo doble

    No

  • Capacidad de almacenaje (lb.)

    N/A

  • Nombre del modelo del filtro de agua

    No

MATERIAL Y ACABADO

  • Puerta (Material)

    PET

  • Acabado (puerta)

    Esencia Negro Mate

  • Conducto metálico plano (Metal Fresh)

    Blanco (Gabinete)

  • Tipo de manija

    Bolsillo horizontal

RENDIMIENTO

  • Tipo de compresor

    Compresor Smart Inverter [BLDC]

  • Consumo de energía (kWh/año)

    544

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

  • Puerta cesta_Transparente

    4

  • Luz del refrigerador

    LED superior

  • Repisa de Cristal_templado

    3

  • Hygiene Fresh+

    No

  • Caja de las verduras

    Sí (2)

  • Cajón de los vegetales (convertidor fresco)

    No

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

  • ThinQ (Wi-Fi)

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

  • Puerta cesta_Transparente

    2

  • Luz del congelador

    LED superior

  • Repisa de Cristal_templado

    4

  • Cajón_de_congelador

    1 transparente

