Bases de la promoción:

Responsable de la promoción: LG Electronics México, S.A. de C.V., con domicilio en Sor Juana Inés de la Cruz 555, Colonia San Lorenzo, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

1. COMPRA en Piso de Venta un producto LG del 16 de septiembre al 03 de octubre de 2025 en una de las tiendas participantes: Tepeyac, Plaza Oriente, Las Américas, La Raza, Ciudad Jardín, Toreo, Polanco, Acoxpa, San Jerónimo, Universidad, Aragón, Cuemanco, Satélite, Lomas Verdes, Patio Tlalpan.

Asiste a la firma de autógrafos de Oswaldo Sánchez el 03 de octubre de 2025 a las 15:00 hrs en Sam’s Club Tepeyac con tu ticket de compra de las fechas mencionadas, y obtén acceso VIP a la firma de autógrafos.

2. Todas las demás personas que lleguen a la firma sin ticket de compra, podrán obtener un autógrafo posterior a los clientes que hayan realizado compra de producto LG.

AVISO DE PRIVACIDAD

La participación de los interesados en la promoción “Firma de autógrafos leyenda, Sam’s Tepeyac”, constituye la aceptación sin reserva alguna de las presentes bases, condiciones, así como del aviso de privacidad ubicado en el sitio de internet www.lg.com/mx

En LG ELECTRONICS MÉXICO S.A. de C.V. conocemos lo importancia de saber cómo tratamos los datos personales, por lo cual estamos comprometidos con la protección de los mismos. La privacidad y el buen uso de la información personal, es de fundamental importancia para nosotros.

Con el fin de dar a conocer la información de cómo tratamos los datos personales, en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ponemos a tu disposición el aviso de privacidad integral previa a la participación en la promoción.

¿Quién es el responsable de los datos personales?

LG Electronics México S.A de C.V (en lo sucesivo “LGE”), con domicilio en Av. Sor Juana Inés de la Cruz #555, Colonia San Lorenzo Industrial, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54033, es el responsable del uso y protección de los datos personales que recabemos de ti.

¿Quién es el oficial de privacidad y cómo pueden contactarlo?

Nuestro oficial de privacidad es la persona al interior de LGE que ha sido designada para atender los derechos de los titulares de los datos personales. Para todo lo relacionado con el tratamiento y protección de los datos personales, podrás contactarte con nuestro oficial de privacidad enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: (privacidadlgmx@lge.com )

¿Para qué fines recabamos los datos personales?

La información personal será utilizada para las siguientes finalidades primarias, las cuales son necesarias en virtud la participación en la promoción “Firma de autógrafos leyenda, Sam’s Tepeyac”:

·Identificarte y contactarte.

·Realizar todas las acciones necesarias para poder entregarte tu regalo.

¿Qué datos personales recaba LG?

Para poder llevar a cabo las finalidades descritas en el apartado anterior, podremos recabar datos personales de las siguientes categorías: Identificación y contacto. No recabamos datos personales sensibles.

¿Transfiere LG mi información?

Se informa que los datos personales podrán ser transferidos, sin que legalmente se requiera tu consentimiento, a las siguientes personas físicas o morales:

·Autoridades a las que debamos comunicar tu información personal en virtud de una ley, con la finalidad de cumplir con la normativa correspondiente, así como para el reconocimiento o ejercicio de algún derecho.

·Empresas de Grupo LGE que operan bajo nuestras mismas políticas y procesos internos de protección de datos personales, con las siguientes finalidades: (i) Brindarte un mejor servicio; (ii) cumplir con nuestra normativa interna.

·Personas físicas o morales con las que tengamos un contrato celebrado o por celebrar, que sea en tu interés, con la finalidad de otorgarte beneficios.

·En caso de actualizarse el supuesto que corresponda, cualquiera de las transferencias contempladas por el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Asimismo, los datos personales de identificación y contacto podrán ser transferidos a las siguientes personas morales, en cuyos casos sí requerimos nos otorgues tu consentimiento:

·En el caso de que LG sea adquirida o se fusione con alguna otra empresa, podremos transferir los datos personales a la misma, con la finalidad de que te informe y ofrezca sus productos y/o servicios.

·Si no manifiestas una negativa para que realicemos estas transferencias, o alguna de ellas, entenderemos que nos has otorgado tu consentimiento. Tu negativa la puedes manifestar desde este momento enviando un correo electrónico a nuestro oficial de privacidad, quien te indicará el procedimiento a seguir para ejercer tu derecho.

¿Cómo puedo ejercer mis Derechos ARCO?

En los términos de la normativa aplicable, tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos de ti, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando consideres que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerte al uso de los datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, deberás presentar la solicitud respectiva a través de un correo electrónico dirigido a nuestro oficial de privacidad, quien te informará sobre el procedimiento, requisitos, plazos de respuesta, la forma en que haremos efectivo tu derecho, y atenderá cualquier duda, queja o comentario que tengas al respecto.

¿Existen mecanismos y procedimientos para revocar mi consentimiento?

Podrás solicitar la revocación del consentimiento que en su caso nos hayas otorgado. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos será procedente tu solicitud o podremos concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando los datos personales.

Para revocar tu consentimiento deberás presentar tu solicitud a través de un correo electrónico dirigido a nuestro oficial de privacidad, quien te informará sobre el procedimiento y requisitos para el ejercicio de este derecho, plazos de respuesta, la forma en que haremos efectivo tu derecho, y atenderá cualquier duda, queja o comentario que tengas al respecto relacionada con el tratamiento de los datos personales.

¿Cómo puedes saber si LGE ha realizado cambios al presente aviso de privacidad?

LGE podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad, informándote al respecto a través del sitio www.lg.com.mx, en el apartado de notas, por lo que te sugerimos revises continuamente nuestras redes sociales para conocer dichos cambios.

Consentimiento.

Con el simple hecho de participar en la promoción y proporcionarnos los datos personales, se entiende que nos has otorgado tu consentimiento para tratar los datos personales en los términos establecidos en el presente aviso de privacidad. En caso de no estar de acuerdo, contáctate de inmediato con nuestro oficial de privacidad.