Pantalla 65 pulgadas LG UHD AI UA8000 4K SMART TV 2025

Pantalla 65 pulgadas LG UHD AI UA8000 4K SMART TV 2025

Pantalla 65 pulgadas LG UHD AI UA8000 4K SMART TV 2025

65UA8000PSB
Front view of UHD UA75 TV, LG UHD Al Logo on the top corner. LG UHD TV depicts colorful paintike textures coming together.
Rear view of LG UHD UA75 TV.
Left-facing side view of LG UHD UA75 TV.
Front view and side view of LG UHD AI UA75 4K Smart TV showing its length, width, height, and depth dimensions.
The alpha 7 AI Processor Gen8 lights up yellow and colorful bolts of light shoot out from it. The title talks about how the processor delivers 4K quality, stunning color and brightness.
Before and after comparison of how LG 4K Super Upscaling improves image quality. Two panels showing the same image of a colorful bird sitting on a branch in a forest, panel on the right is faded out. The title talks about how 4K Super Upscaling enhances resolution, brightness and clarity.
A photo of a girl in a red sweater split down the middle to show the left side in SDR and the right side in HDR10 Pro. The right side of the image is more sharp and in contrast in comparison to the left side of the image. The title talks about how HDR10 Pro provides elevated image quality and sharper contrast.
LG TV with an impressively large screen mounted on a wall above a LG Soundbar in a modern style living room.
LG TV screen with an AI Magic Remote on the foreground. The AI button is highlighted and a speech bubble shows text, suggest a movie I like. On the screen we see the user icon E, indicating how AI Voice ID was able to identify which user it was and give personalized recommendations just based on their voice.
LG AI Magic Remote with the AI button highlighted. Around it are the different functionalities that a user can access from the button. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. The text explains that the LG AI Magic Remote completes your AI experience with a dedicated AI button and can be used like an air mouse. Just point and click.
Close-up of an LG TV screen showing how AI Search works. A small chat window is open showing how the user asked for what sports games are available. AI search responded via chat and by showing thumbnails of available content. There is also a prompt to ask Microsoft Copilot.
LG AI Magic Remote in front of an LG TV screen. On the screen is a personalized greeting from the LG AI with custom keywords based on the user's search and watch history. By the remote is an icon and label showing that the AI Concierge functionality is easily accessible with one short press on the AI button.
Sci-fi content is playing on an LG TV screen. On the screen is the Al Chatbot interface. The user messaged the chatbot saying that the screen is too dark. The chatbot offered solutions to the request. The whole scene is also split in two. One side is darker, the other side is brighter, showing how Al Chatbot solved the issue for the user automatically. Text explains Al Chatbot can understand user intent and provide solutions to troubleshoot.
Características clave

  • Colores y detalles impresionantes con 4K HDR10 Pro
  • Calidad de imagen 4K, sonido envolvente e imagen mejorados gracias al Procesador alpha 7 4K AI Gen8
  • Nuevo botón AI, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el control AI Magic Remote
  • Disfruta de la resolución, el brillo y la claridad mejorados con el Super Escalador 4K
  • Alta resolución en una enorme pantalla Ultra Grande
Más
Vea detalles más finos con absoluta claridad

Calidad de imagenwebOS 25Calidad de sonidoDiseñoPelículas y Juegos épicos

El Super Escalador 4K da vida a cada fotograma

Con mejoras significativas en el rendimiento, el procesamiento más rápido del Procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mejor nitidez y profundidad que antes.

El Procesador alpha 7 AI Gen8 se ilumina en amarillo y de él salen rayos de luz de colores.

*En comparación con un televisor inteligente del mismo año con Procesador alpha 5 AI Gen6 según una comparación de especificaciones internas.

El Super Escalador 4K da vida a cada fotograma

El potente procesador de LG optimiza la resolución a su calidad original. Disfruta de una resolución, brillo y claridad mejorados gracias al Super Escalador 4K.

Comparación del antes y el después de cómo LG Super Escalador 4K mejora la calidad de imagen. Dos paneles muestran la misma imagen de un pájaro colorido posado en una rama en un bosque; el panel de la derecha está difuminado.

*La calidad de la imagen del contenido ampliado variará según la resolución de la fuente.

HDR10 Pro

Los colores vibrantes y el brillo elevan la resolución de la pantalla a nuevas alturas. Disfruta de una calidad de imagen superior con un contraste más nítido.

Fotografía de una niña con un suéter rojo, dividida por la mitad para mostrar el lado izquierdo en SDR y el lado derecho en HDR10 Pro. El lado derecho de la imagen es más nítido y contrasta más que el lado izquierdo.

*HDR10 Pro es una tecnología desarrollada por LG Electronics basada en el referente de calidad de imagen del estándar 'HDR10'.

La próxima generación de LG AI TV

Más información

Completa tu experiencia de AI con el Control AI Magic Remote, que incluye un botón AI dedicado.

Controla tu TV fácilmente con el Control AI Magic Remote, ¡sin necesidad de dispositivos adicionales! Con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, apúntalo y haz clic para usarlo como un cursor tipo mouse o simplemente di los comandos de voz.

*No incluye Control AI Magic Remote, es necesario su adquisición por separado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del Control AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El Reconocimiento de Voz con AI solo está disponible en países que admiten PLN en su idioma nativo.

Identificación de voz AI

Identificación de voz AI reconoce la firma de voz única de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas en el momento en que habla.

*Según la región y la conectividad de red, es posible que se muestre contenido reducido o limitado.

*La compatibilidad con Identificación de voz AI puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024.

*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta de Identificación de voz.

Primer plano de la pantalla de un televisor LG UHD que muestra cómo funciona la Búsqueda AI. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra cómo el usuario preguntó qué juegos deportivos estaban disponibles. La Búsqueda AI respondió mediante el chat y mostrando miniaturas del contenido disponible. También aparece un mensaje para preguntar a Microsoft Copilot.

Búsqueda AI

Pregúntale lo que quieras a tu televisor. La AI integrada reconoce tu voz y te ofrece recomendaciones personalizadas rápidamente. También puedes obtener resultados y soluciones adicionales con Microsoft Copilot.

*La Búsqueda AI está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024.

*EE. UU. y Corea utilizan el modelo LLM.

*Requiere conexión a internet.

Se reproduce contenido de ciencia ficción en la pantalla de un televisor LG UHD. En la pantalla se muestra la interfaz del Chatbot AI. El usuario envió un mensaje al Chatbot AI indicando que la pantalla estaba demasiado oscura. El Chatbot AI ofreció soluciones a la solicitud. La escena también está dividida en dos: un lado más oscuro y el otro más brillante, lo que muestra cómo el Chatbot AI resolvió el problema automáticamente.

Chatbot AI 

Interactúa con el Chatbot AI a través de tu Control AI Magic Remot y resuelve todas tus dudas, desde la configuración hasta la resolución de problemas. La AI puede comprender la intención del usuario y brindará soluciones inmediatas.

*Se requiere conexión a internet.

*El Chatbot AI está disponible en países que admiten PLN en su idioma nativo.

*Es posible conectar el chatbot con AI al servicio de atención al cliente.

Control AI Magic Remot frente a la pantalla de un televisor LG. En la pantalla se muestra un saludo personalizado de la AI de LG con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsqueda y visualización del usuario. Junto al control remoto, un ícono y una etiqueta indican que se puede acceder fácilmente a la función Concierge AI con una pulsación corta del botón AI.

Concierge AI

Al presionar brevemente el botón AI en su control remoto se abre Concierge AI, que ofrece palabras clave y recomendaciones personalizadas basadas en su historial de búsqueda y visualización.

*Los menús y las aplicaciones compatibles pueden variar según el país.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

Pantalla de un usuario que utiliza el Asistente de Imagen AI para personalizar. Se muestran una serie de imágenes con las selecciones del usuario resaltadas. Aparece un icono de carga y se muestra una imagen horizontal que se mejora de izquierda a derecha.

Asistente de imágenes AI

Algoritmos avanzados aprenden tus preferencias explorando 1.600 millones de posibilidades de imágenes. Con base en tus selecciones, tu televisor crea una imagen personalizada a tu medida.

Pantalla de un usuario que realiza el proceso de personalización del Asistente de Sonido AI. Se seleccionan una serie de iconos de clips de sonido. Se muestran un cantante de jazz y un saxofonista, con ondas sonoras que representan el sonido personalizado animadas en la imagen.

Asistente de Sonido AI

Elige el audio que te guste entre una selección de clips de sonido. Con 40 millones de parámetros, la AI crea un perfil de sonido personalizado, adaptado a tus preferencias.

Logotipo y nombre del programa webOS Re:New Program con la insignia de homenajeado de los CES Innovation Awards 2025 cerca.

Nueva actualización cada año durante 5 años con el premiado webOS Re:New Program

Benefíciate de las últimas funciones y software con actualizaciones anuales. Galardonado con el Premio a la Innovación CES en la categoría de ciberseguridad, siéntete seguro sabiendo que webOS protege tu privacidad y tus datos.

*El webOS Re:New Program aplica a televisores OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025.

*El webOS Re:New Program admite un total de cuatro actualizaciones a lo largo de cinco años. El límite es la versión preinstalada de webOS y el calendario de actualizaciones varía de fin de mes a principios de año.

*Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Actualizaciones disponibles para televisores OLED de 2022 y modelos UHD de 2023 y superiores.

AI Sound Pro con canales virtuales 9.1.2

*Sonido Claro AI debe activarse a través del menú Modo de Sonido.

*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

La interfaz WOW te permite controlar el sonido más fácilmente desde tu televisor

LG Soundbar se encuentra debajo de un televisor LG UHD. En la pantalla del televisor se encuentra la interfaz de usuario para la barra de sonido y los controles de volumen del televisor.

*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El control de modo de la barra de sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio podría no estar disponible al momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*Los modelos de barra de sonido compatibles con el televisor pueden variar según la región y el país.

*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.

Encuentra la mejor combinación LG Soundbar y LG TV

*Las características pueden variar según el modelo. Consulta la página de cada producto para ver las especificaciones detalladas.

Pantalla Ultra Grande

Disfruta de tus películas, deportes y juegos favoritos en la Pantalla Ultra Grande. Sumérgete en la alta resolución en una pantalla a gran escala.

LG TV con una pantalla impresionantemente grande montado en una pared sobre una LG Soundbar en una sala de estar de estilo moderno.

*UA8000 viene en un máximo de 75 pulgadas y las pulgadas pueden variar según la región.

Diseño Delgado

Agrega un toque moderno con un diseño elegante que se integra con estilo en tu espacio.

LG UHD TV montado en la pared sobre una barra de sonido LG en una sala de estar moderna. LG UHD TV presenta un fondo colorido.

*El diseño delgado se aplica a 65/55 pulgadas de UA8000.

Juega a otro nivel

Experimente una experiencia de juego de primer nivel con VRR. Disfruta tu juego sin retrasos que afecten tu rendimiento.

Manos sosteniendo un mando de juego frente a una pantalla que muestra un videojuego de carreras. El logotipo de VRR se encuentra en la esquina superior izquierda. Se ven el logotipo de Nvidia GeForce Now y otras certificaciones relevantes.

*Solo funciona con juegos o entradas de PC que admitan 60Hz.

Ambiente FILMMAKER MODE

Experimenta el cine tal como lo concibió el director con el FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más cerca posible de su forma original.

Un director frente a un panel de control editando la película "Killers of the Flower Moon" en un televisor LG UHD. En la parte inferior izquierda de la imagen se muestra el logotipo de FILMMAKER MODE™.

*Ambiente FILMMAKER MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Ambiente FILMMAKER MODE se inicia automáticamente en Apple TV+ y la app de Amazon Prime Video.

*Las imágenes de arriba en esta página de detalles del producto son solo para fines ilustrativos. Consulte las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Todas las imágenes de arriba son simuladas.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

Todas las especificaciones

Lo que dice la gente

