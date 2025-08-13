We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Pantalla 50 pulgadas LG AI QNED QNED80 4K Smart TV 2025 + LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro
Pantalla 50 pulgadas LG AI QNED QNED80 4K Smart TV 2025 + LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro
Pantalla 50 pulgadas LG AI QNED QNED80 4K Smart TV 2025 + LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro
50QNED80AOB.GRAB
()
Características clave
- Paleta de colores de gran intensidad gracias al color QNED dinámico completamente nuevo
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 4K AI Gen8
- Nuevo botón de IA, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
- [Sonido dinámico de tweeters de cúpula] Claro y vibrante fabricados por Peerless.
- [Sonido AI] La AI perfecciona el sonido para cada género
- [Calibración AI] Calibra el audio en función del tamaño y la forma del espacio en el que se encuentra.
*QNED y QNED evo están equipadas cada una con soluciones de diferentes colores que utilizan la última y única tecnología de amplia gama de colores de LG, que reemplaza los Quantum Dots.
Color QNED dinámico completamente nuevo
La última y única tecnología de amplia gama de colores de LG que reemplaza los Quantum Dot proporciona una tasa de reproducción del color mejorada.
*El Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente realizada por Intertek.
will.i.am como arquitecto experiencial de LG para xboom Grab
LG designó a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia auditiva con un sonido y un estilo completamente nuevos. Will.i.am, nueve veces ganador del Grammy, es sin duda un verdadero ícono de la cultura pop.
Todos los xboom by will.i.am son perfeccionados profesionalmente por will.i.am para ofrecer un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con experiencia en música y tecnología, will.i.am perfeccionó xboom Grab para un sonido enérgico y dinámico en un diseño compacto.
- Pantalla 50 pulgadas LG AI QNED QNED80 4K Smart TV 2025
- LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro
Especificación clave
Tipo de Pantalla
4K QNED
Refresh Rate
60Hz
Amplia gama de colores
Color Dinámico QNED
Procesador de imagen
Procesador α7 AI 4K Gen8
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
Salida de audio
20W
Sistema de altavoces
2.0 Ch
Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1123 x 652 x 29.7
Peso del televisor sin soporte
13.0
Todas las especificaciones
PICTURE (DISPLAY)
Tipo de Pantalla
4K QNED
Resolución de pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tipo de retroiluminación
Borde
Refresh Rate
60Hz
Amplia gama de colores
Color Dinámico QNED
PICTURE (PROCESSING)
Procesador de imagen
Procesador α7 AI 4K Gen8
Escalador AI
4K Super Upscaling
Dynamic Tone Mapping
Si
Control de brillo AI
Si
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Si
Tecnología de atenuación
Local Dimming
Calibración Automática
Sí (excepto en Europa Central)
GAMING
Modo HGIG
Si
Optimizador de Juegos
Si (Panel de Juego)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Si
VRR (Variable Refresh Rate)
Si (Hasta 60Hz)
ACCESSIBILITY
Alto contraste
Si
escala de grises
Si
Colores invertidos
Si
DIMENSIONS AND REGULATORY
Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1123 x 652 x 29.7
Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1123 x 720 x 257
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1215 x 775 x 152
Base del TV (AnchoxProfundidad)
941 x 257
Peso del televisor sin soporte
13.0
Peso del televisor con soporte
13.4
Peso del embalaje
16.4
Montaje VESA (Ancho x Alto)
200 x 200
AUDIO
Sonido AI
AI Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix)
Voz clara Pro
Si (Nivelación Automática de Volumen)
LG Sonido Sync
Si
Modo de sonido de TV Compartir
Si
Salida de audio simultánea
Si
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Salida de audio
20W
Afinación acústica IA
Si
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)
Dirección del altavoz
Hacia Abajo
Sistema de altavoces
2.0 Ch
WOW Orquesta
Si
CONNECTIVITY
Canal de retorno de audio HDMI
eARC (HDMI 2)
Soporte Bluetooth
Si (v 5.1)
Entrada Ethernet
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Si
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
Entrada HDMI
3ea (soporta eARC, ALLM)
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
USB
2ea (v 2.0)
Wi-Fi
Si
SMART TV
Funciona con Apple Airplay2
Si
Operating System (OS)
webOS 25
Cámara USB compatible
Si
AI Chatbot
Si
Navegador web completo
Si
Google Cast
Si
Google Home / Hub
Si
Panel de Control
Si
Reconocimiento de voz inteligente
Si
Control Magic Remote
Incorporado
Vista múltiple
Si
Smartphone Remote App
Si (LG ThinQ)
Voice ID
Si
Compatible con Apple Home
Si
POWER
Consumo de energía en espera
Under 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
Remoto
Magic Remote MR25
Montaje en pared
Sí (Detachable)
Todas las especificaciones
GENERAL
número de canales
2.1ch (2Way)
Potencia de salida
20 W + 10 W
BOCINA
radiador pasivo
Sí(2)
Tamaño de la unidad de tweeter
16 mm x 1
Tipo de unidad de tweeter
Cúpula
Unidad de graves
80 x 45 mm
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
SBC
Sí
ECUALIZADOR
Sonido AI
Sí
Bass Boost
Sí
Custom (App)
Sí
Estándar
Sí
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.3
CONVENIENCIA
multipunto
Sí
Comando de voz (asistente de Google, Siri)
Sí
Resistente al agua/salpicaduras
IP67
Indicador de bateria
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Iluminación
Sí
Party Link (Modo Dual)
Sí
Party Link (Modo Multi)
Sí
Altavoz de teléfono
Sí
Administrador de actualizaciones (FOTA)
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Caja de carton
254.5 x 117.0 x 125.0 mm
Bocina
211.0 x 71.6 x 70.0 mm
PESO
Peso bruto
1.1 kg
Peso neto
0.7 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Correa
Sí
Cable USB tipo C
Sí
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (horas)
3
Duración de la batería (horas)
20
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
10 W
Modo de espera
0.3 W
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
USB tipo C
Sí
Lo que dice la gente
Encontrar una tienda cerca de ti
Nuestras Elecciones para Ti
Manual y Software
Descarga los manuales del producto y el software más reciente para tu producto.
Solución de Problemas
Encuentra videos de ayuda para tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Piezas y Accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registro de Productos
Registrar tu producto te ayudará a obtener asistencia más rápido.
Soporte para Producto
Encuentra el manual, la solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Asistencia para Pedidos
Realiza el seguimiento del pedido y consulta las preguntas más frecuentes.
Solicitud de Reparación
Solicitar el servicio de reparación en línea con toda comodidad.
Contáctanos
Livechat
Chatea con los expertos en productos LG para obtener asistencia en la compra, descuentos y ofertas en tiempo real.
Chatea con el servicio de asistencia de LG a través del servicio de mensajería más popular
Envíanos un Correo Electrónico
Enviar un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Hablar directamente con nuestros representantes de asistencia.
Producto Recomendado